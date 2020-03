Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 36

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, il est connu sous le nom de Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents anime et jeux vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

Épisode 36 – La nouvelle terre de rêve

J’ai donc récapitulé les épisodes 1 et 2 précédemment, mais j’ai décidé de sauter. Pourquoi? Parce que je suis venu pour découvrir les 36 premiers épisodes de cette série récapituler les séries précédentes (extrêmement longues), ce qui signifie que Tsubasa ne rejoint réellement Barcelone qu’à propos de cet épisode. Étant donné que la prémisse de ces blogs est de se concentrer sur Barcelone, je vais avancer un peu.

Je vais récapituler ce qui se passe entre les épisodes 2 et 35, très rapidement: Tsubasa remonte le système scolaire japonais, il rejoint les niveaux de la jeunesse de l’équipe nationale du Japon, remporte le Championnat du Monde Juniors contre le Brésil (coaché ​​par son mentor Roberto), et fait son chemin du niveau des jeunes à l’équipe senior de Brancos (AKA Sao Paulo).

Jouant pour le Japon contre le Brésil, Tsubasa développe un nouveau rival: Carlos Santana. Non, pas le guitariste, mais un joueur brésilien incroyablement compétent qui est connu comme le «cyborg du football» en raison de ses qualités parfaites mais aussi de son impitoyable, qui est le produit d’une triste histoire d’être abandonné enfant et de perdre les deux. ses parents adoptifs, puis d’être adopté par un homme cruel.

Santana croit en ses propres compétences par-dessus tout, contrairement à Tsubasa, qui croit au travail en équipe et a même changé de position d’avant-centre en meneur de jeu. Il y a quelque chose de prophétique chez Tsubasa, si vous me demandez. Yōichi Takahashi, le créateur de Tsubasa, a déclaré dans une interview que le joueur qui ressemble le plus à Tsubasa dans la vraie vie est Lionel Messi. (Il a dit que Cristiano Ronaldo ressemble le plus à Kojiro Hyuga, un autre rival de Tsubasa.)

Quoi qu’il en soit, sur l’épisode. Regardez ici en japonais avec sous-titres anglais:

Et ici en espagnol:

Tsubasa est maintenant une denrée chaude sur le marché international du football après avoir fait sa marque dans la ligue brésilienne avec Brancos. Santana se fait également un nom dans la ligue brésilienne, en jouant avec Domingos 1904 (Flamengo dans le manga.) La paire a eu une rencontre qui s’est terminée par un match nul récemment dans la ligue brésilienne.

Tsubasa parle avec Roberto, qui lui dit que tous les clubs européens sont pour lui et qu’il a une décision à prendre. Le joueur dit qu’il se rendra d’abord en Espagne et “laissera ses jambes prendre la décision” s’il veut rester.

Dans l’avion, Tsubasa rêve de jouer pour Barcelone en finale de l’UEFA Champions League contre Genzo, son ancien rival, désormais gardien de but du Hamburger SV.

Sanae a, à ce moment-là, accepté d’épouser Tsubasa et est de retour à la maison pour regarder une publicité mettant en vedette Hyuga. Elle reçoit un appel de Tsubasa, qui lui dit qu’il a atterri à Barcelone et prévoit de voyager à travers l’Europe pour se tester. Sanae lui dit que Hyuga joue maintenant dans la ligue italienne.

Hyuga donne une conférence de presse annonçant qu’il rejoindra le Piémont (Juventus), et commente les défenses italiennes les plus difficiles. Hyuga, étant un attaquant, veut se défier contre les défenses les plus fortes pour prouver qu’il est le meilleur. Il prononce un discours franchement supervillain dans lequel il crie qu’il veut «détruire» les défenses de la ligue italienne. Encore une fois, quelque peu prophétique ici.

Tsubasa prend un taxi pour le stade et rencontre un vieil homme, qui je suppose est le président du club ou quelque chose comme ça. Barcelone, connue dans l’anime sous le nom de Cataluña, sont les champions actuels de la Liga et sont très intéressées à laisser Tsubasa rejoindre. Il monte sur le terrain et se rend compte qu’il a rêvé de ce stade même. Je suppose qu’il ne remarque pas qu’il porte également une chemise de Barcelone dans le rêve. Quoi qu’il en soit, il déclare tout de suite et là qu’il rejoint Barcelone.

Il rencontre un enfant qui se dit être le premier fan de Tsubasa en Espagne, un garçon nommé Pinto. Ce garçon allait grandir avec une queue de cheval et être le deuxième gardien de Barcelone. Je rigole.

L’enfant l’emmène aller voir l’équipe B à l’entraînement. Ils remarquent ensuite trois hommes, qui ont apparemment frappé (!!?) Un équipier B dans la clôture entourant le terrain. Nous découvrirons plus tard qu’il a probablement été claqué par un coup de pied volant de l’un des trios … et c’est en quelque sorte autorisé sur le terrain d’entraînement.

L’un des gars, Gonzales, explique. Ce sont apparemment des premiers membres de l’équipe qui ont dit à tout membre de l’équipe B que s’ils pouvaient marquer contre eux, ils diraient à l’entraîneur que le joueur devrait être autorisé à rejoindre la première équipe.

Serrano, le meilleur attaquant de l’équipe B, tente de les affronter mais l’un des défenseurs glisse vers lui. Serrano lui fait un obstacle, mais le défenseur (Almieja) enfonce sa jambe dans les airs et frappe le ballon à mi-parcours.

Les équipiers B ont peur de relever un autre défi. Mais ensuite, Tsubasa a dit qu’il les prendrait en charge, ce qui a incité le vieil homme à dire que Tsubasa faisait maintenant partie de l’équipe puisqu’il rejoindrait la saison prochaine. Ce spectacle a une conception beaucoup plus simple du marché mondial des transferts que vous ne le pensez.

Pedro Fonseca, le troisième défenseur, prend Tsubasa en premier alors qu’il défie le trio. La technique de Fonseca est “Serpent Marking”, qui est juste un nom de fantaisie pour tenir l’attaquant avec vos bras, et je pense assez clairement une faute. Fonseca le laisse partir, l’appâtant sur Almeija qui arrive avec un toboggan vers lui. Tsubasa lui fait du mal, mais Almeija tend à nouveau la jambe. Mais notre héros est préparé à cela, l’ayant observé le faire auparavant, et l’évite. Fonseca saute vers lui avec un tacle volant, mais Tsubasa l’esquive en changeant de direction dans les airs d’une manière qui est tout à fait impossible.

Tsubasa a un mauvais atterrissage et le ballon rebondit loin de lui, et Gonzales se précipite pour le dégager en volant par crampons. Tsubasa saute vers la balle qui rebondit et la dirige, prenant un coup de pied apparemment sur le côté de la tête dans ce processus. Le ballon monte en flèche et Tsubasa le frappe d’une manière ou d’une autre après la collision et marque dans le filet vide. »

Les trois défenseurs lui demandent s’il va bien, et Gonzales lui tend la main et lui dit “bienvenue dans l’équipe”.

Ils respectent désormais Tsubasa, mais ils remettent en question sa décision de rejoindre Barcelone car ils ont déjà un joueur vedette à sa place. En fait, il est considéré comme l’acteur le plus important de toute l’Europe. Le joueur en question est Rivaul, “l’aigle de la Catalogne”. Rivaul est clairement un analogue de Rivaldo, qui était le meilleur joueur de Barcelone à l’époque.

L’épisode se termine sur cette note. Ouf! Nous avons parcouru beaucoup de terrain ici, mais nous sommes enfin à Barcelone! Il est temps que l’aventure de Tsubasa en Liga continue.