Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 37

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, il est connu sous le nom de Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents anime et jeux vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

Épisode 37 – La nouvelle terre de rêve

J’ai commencé par récapituler les épisodes 1 et 2 de la série, mais j’ai découvert qu’il fallait un certain temps pour que Tsubasa rejoigne Barcelone, alors je suis passé à l’épisode 36. Passons maintenant à l’épisode 37!

Regardez en japonais avec sous-titres anglais:

Regardez en espagnol:

Cela commence par un journaliste discutant avec un bigwig du football de la façon dont les jeunes joueurs japonais vont en Europe. Kojiro Hyuga est là, prenant des questions, alors qu’il s’apprête à rejoindre la Juventus. Pendant ce temps, Tsubasa et Genzo sont respectivement avec Barcelone et Hamburger SV.

Le bigwig est Munemasa Katagiri, un éclaireur et entraîneur adjoint de l’équipe nationale japonaise. Le journaliste dit qu’il doit être excité à l’idée que les enfants japonais fassent de grands pas et il a juste un peu effacé, disant que l’association de football prendra les décisions dans son ensemble.

Hyuga monte dans l’avion en direction de l’Italie et se souvient de sa famille. Il en coupe ensuite deux à des barmans lisant le journal, dans lequel un franchement raciste est choqué de voir qu’un joueur asiatique rejoint la Juventus et prédit qu’il échouera. L’autre dit qu’il pourrait surprendre les gens.

Hyuga arrive au stade de la Juventus et admire les trophées. Il est félicité pour avoir été le premier joueur japonais à rejoindre le club italien. Je ne pense pas que l’on se soit joint à la vie réelle à ce jour. Hyuga entre dans le vestiaire et remarque les grands noms sur les casiers, comme Baseggio, qui je suppose est Roberto Baggio. Il a joué quelques années pour la Juve dans les années 90.

Hyuga se rend sur le terrain d’entraînement et défie l’un des joueurs, Davi (également connu sous le nom de Willem, basé sur Edgar Davids, qui a joué 7 ans pour la Juventus et a obtenu un prêt avec succès à Barcelone).

Pendant l’entraînement, Davi enroule Hyuga et bloque l’une de ses chances au but. Hyuga a du mal à suivre Davi, et Davi continue de le narguer. Finalement, Davi fait une faute à Hyuga en le tirant en arrière. Le joueur japonais proteste mais Davi dit que s’il n’est pas dur, il ne survivra pas en Europe. Hyuga se lève et frappe Davi au visage, et Davi répond avec son propre coup de poing. La presse prend des photos du combat et le barman non raciste du lendemain dit que cela montre l’esprit de combat de Hyuga. Dans la vraie vie, ce serait tout un effondrement de voir un nouveau jeune joueur venir frapper une star de la première équipe au visage, mais je suppose que cela est pris plus à la légère dans cette émission.

Deux gros bonnets parlent au téléphone d’un match amical entre le Japon et les Pays-Bas, et la nouvelle se propage à deux joueurs de Barcelone dans les vestiaires, ce que Tsubasa entend. Il dit aux joueurs de Barcelone que le Japon sera prêt et commente le combat Hyuga-Davi, disant que Hyuga ne recule jamais.

Ils montrent plus de ce combat maintenant (la chronologie de l’émission est toujours un peu bizarre) et Davi est un tyran complet et réprime les joueurs japonais en général pour une raison quelconque. Il dit que la Coupe du Monde de la FIFA est proche mais que le Japon ne jouera que parce qu’ils sont hôtes, étant donné qu’ils ont un niveau médiocre.

Tsubasa assure au personnel de Barcelone qu’il est prêt pour le match amical pour prouver son niveau et qu’il adopte bien la vie à Barcelone. L’épisode se termine avec le cliffhanger des retombées du combat Hyuga-Davi et le prochain match amical.

Cet épisode est très lourd en Hyuga, ce qui est idéal pour les fans du personnage car il a été quelque peu hors de l’image un peu. Cela montre bien son caractère aussi: déterminé, confiant et colérique, bien que principalement avec de bonnes motivations: aider sa famille.

Davi est un personnage extrêmement méchant et vous pouvez comprendre pourquoi son nom a été changé du manga. Ses lunettes de protection ont également été abandonnées, probablement pour éloigner davantage le personnage de Davids. Davids a peut-être été un joueur dur, mais je doute qu’il aurait été un méchant aussi méchant ou aussi raciste borderline que le personnage dans cet épisode. Tout comme les défenseurs barcelonais du dernier épisode, il sert de fleuret au jeune joueur japonais percé.

Les choses commencent à tourner dans l’émission, nous sommes encore en pré-saison, je suppose, mais revenir à un jeu réel semble bientôt amusant.