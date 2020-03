Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 38

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, on l’appelle Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents anime et jeux vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

L’épisode commence avec Katagiri, l’éclaireur japonais, qui rédige un rapport sur les jeunes joueurs de l’équipe japonaise qui ont récemment remporté le championnat. Tsubasa est avec Barcelone, Hyuga avec la Juventus, Genzo avec Hamburger SV, et un autre joueur, Taro Misaki (également connu sous le nom de Tom) a apparemment annoncé son déménagement en France après avoir été le MVP de la J-League la saison dernière.

Nous avons coupé Genzo parler à un coéquipier du club, qui lui dit que le match amical contre les Pays-Bas sera un véritable défi. Bien qu’elle ne se soit pas qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2002, l’équipe néerlandaise est très forte, déclare son coéquipier. Il s’agit d’un mélange intéressant du monde réel car les Pays-Bas n’ont en fait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde organisée par le Japon. En fait, j’ai recherché si le Japon avait joué un match amical contre les Pays-Bas avant la Coupe du monde, mais cela s’est avéré être de la fiction.

Hyuga s’entraîne dans l’espoir de battre Davi en match amical, et Tsubasa envisage de montrer ses coéquipiers néerlandais. Tsubasa reçoit un appel de l’équipe japonaise, ce qui n’est pas vraiment une surprise, mais ensuite nous voyons le scout japonais rencontrer la FA japonaise. La liste d’effectifs qu’il donne est apparemment l’ensemble de l’équipe de jeunes japonaise, pas seulement les quatre joueurs clés. Les officiels ne sont pas trop impressionnés. Le président de la FA lui dit de réfléchir, mais Katagiri ne recule pas. Il trouve un allié dans le manager de l’équipe, qui dit que ce sera le bon moment pour tester les jeunes joueurs avant la Coupe du monde, qui convainc la fédération.

Pendant ce temps, Tsubasa revient et voit Sanae. Apparemment, ils ne s’étaient pas vus depuis quatre ans. Je pensais qu’ils étaient dans une relation maintenant? Un peu confus par le saut que j’ai fait. Tant pis. Quoi qu’il en soit, Ryo et un groupe de vieux camarades de classe de Tsubasa ont un coup de pied dans le parc. Genzo arrive, annonçant qu’il est également appelé pour le match amical. Ryo essaie toujours de faire ses débuts dans la ligue japonaise, et le reste de l’équipe nationale de jeunes parle également de sa place dans le monde du football professionnel. Ils commencent à avoir un mini match dans le parc, quand Katagiri se présente.

Il leur fait savoir que les jeunes coéquipiers seront autorisés à gagner leur première sélection. Ils sont choqués mais ils montrent qu’ils sont déterminés à battre les Pays-Bas. Le scout dit à la presse qu’il a choisi les jeunes parce qu’il pense qu’ils seront assez bons pour gagner la Coupe du Monde de la FIFA. Le manager a ensuite dit à l’équipe lors d’une réunion qu’il voulait qu’ils soient mis au point pour la Coupe du Monde. S’ils ne peuvent pas battre l’équipe néerlandaise, dit-il, ils n’ont aucune chance de gagner le tournoi. Fait intéressant, les Pays-Bas ont apparemment vu la liste des jeunes joueurs et ont refusé d’envoyer leurs meilleurs joueurs.

Katagiri revient sur ses jours de jeu de l’équipe nationale japonaise, lorsqu’il a perdu contre la Corée 3-0. Il pense que les nouveaux joueurs réussiront là où il a échoué et se rend aux Pays-Bas pour leur dire d’amener leurs meilleurs joueurs. Pendant ce temps, les joueurs japonais s’entraînent et disent que les Pays-Bas n’envoient pas leurs meilleurs joueurs, mais Hyuga leur dit que cela n’a pas d’importance et qu’ils doivent battre n’importe quel adversaire.

Katagiri rencontre la fédération néerlandaise mais ils insistent pour ne pas envoyer leurs étoiles, tandis que l’entraîneur continue de forer le Japon en Asie. L’entraîneur des Pays-Bas, Otto Leigaat, est à l’entraînement du Japon pour les repérer. (Je pense qu’il est basé sur l’entraîneur de l’équipe néerlandaise de l’époque, Louis van Gaal.)

C’est assez étrange de permettre au manager de l’opposition de participer à votre entraînement, mais bon. Otto est impressionné par la capacité du Japon et appelle la fédération. Il leur dit que le Japon est fort et qu’il devrait être autorisé à apporter ses entrées. L’épisode se termine alors que le match amical approche et que les Pays-Bas font de leur mieux.