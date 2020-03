Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 39

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, on l’appelle Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents anime et jeux vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

Épisode 39 – Shingo Aoi est là

L’épisode commence avec Katagiri disant à la fédération japonaise qu’il est convaincu que les jeunes coéquipiers peuvent battre les Pays-Bas et révèle qu’il a un autre joueur secret qu’il veut utiliser. Ce joueur est Shingo Aoi, qui a joué pour l’Inter Milan. Aucun des autres joueurs japonais ne le connaît. Fait intéressant, le nom du club n’est pas censuré pour des raisons de droit d’auteur, même si d’autres équipes comme Barcelone et la Juventus l’ont été. De plus, ce n’est pas dit clairement, mais je suis sûr qu’il s’agit de l’équipe de jeunes Inter.

Shingo Aoi signifie «feu vert», et son attribut principal est sa course continue et sa vitesse. Bizarrement, l’un des journalistes affirme que l’Inter est l’une des équipes les plus faibles d’Italie. Je suppose qu’il est fan de l’AC Milan.

Ken Wakashimazu, le deuxième gardien de but, rencontre l’entraîneur pour lui dire qu’il veut être le gardien partant contre les Pays-Bas, mais l’entraîneur lui dit qu’il choisira Genzo. Ken, bouleversé, dit aux autres joueurs qu’il abandonne depuis que l’entraîneur a décidé de ne pas le prendre et se retire de l’entraînement. Les autres gars ne sont pas impressionnés, mais Ken les repousse. Hyuga lance un coup de feu sur son visage avec colère, mais Ken le bloque facilement d’une main, impressionnant tout le monde.

Shingo revient en arrière (ce spectacle adore les flashbacks) pour perdre à l’école face à l’équipe de Tsubasa. Il pleure, songe à arrêter, mais Tsubasa lui dit de continuer. Cela l’a apparemment inspiré pour devenir un joueur professionnel.

Katagiri dit à Ken que Shingo est parti de rien pour arriver là où il était. Cela conduit à un autre flash-back dans lequel Shingo se rend en quelque sorte seul en Italie quand il est enfant, et donne à un homme au hasard un tas d’argent pour lui permettre de faire un essai avec l’Inter. Le gars s’en va et évidemment le coach des jeunes n’a aucune idée de cet arrangement, et lui dit qu’il n’y a pas de procès pour le moment.

Shingo n’a plus d’argent et n’a pas de procès. Il va sur une place et se lie d’amitié avec quelqu’un qui lui donne de la nourriture, qui est ensuite chassé par des hommes. Le jeune joueur commence le cirage de chaussures pour de l’argent, puis trouve une balle et commence à faire des tours. Les gens lui donnent de l’argent dans la rue pour ses capacités avec le ballon, ce qui lui permet de manger.

Il finit par aller voir l’entraîneur des jeunes et le supplie de le laisser jouer. L’entraîneur lui permet de cirer ses chaussures, mais finalement une blessure dans l’équipe des jeunes permet à Shingo de jouer.

De retour dans notre chronologie, Shingo est toujours sur le terrain d’entraînement même si c’est la nuit. Ken descend et lui dit de s’exercer avec lui. Le reste de l’équipe le remarque et est impressionné.

Une fois l’entraînement de fin de soirée terminé, Ken remarque que Shingo a un collier. Shingo dit que c’est son porte-bonheur, à quel point nous recevons un autre flash-back dans lequel nous apprenons que Tsubasa lui a donné une pièce brésilienne comme porte-bonheur lorsque Shingo s’est présenté à l’aéroport pour lui souhaiter bonne chance lors de son voyage au Brésil.

Le lendemain, Shingo s’attend à être le premier sur le terrain d’entraînement comme d’habitude, mais il est surpris de voir que toute l’équipe était en avance. Ensuite, Ken présente ses excuses à l’entraîneur pour s’être retiré de l’entraînement.

Les joueurs commencent alors un match d’entraînement dans lequel, par coïncidence, les joueurs de l’école Nankatsu (y compris Tsubasa) sont d’un côté et les joueurs de Nakahara (y compris Shingo) de l’autre.

Shingo est capable de dribbler quelques joueurs, mais Tsubasa le tacle avec succès. Tsubasa le complimente, révélant qu’il se souvient encore de lui lors de leurs matchs à l’école, et dit qu’il se souvient toujours de lui aussi de l’aéroport. Shingo est touché et promet de faire de son mieux pour aider l’équipe japonaise.

Le temps passe et le battage médiatique de l’équipe japonaise se renforce dans les médias, et les fans commencent à croire. Les supporters se rassemblent au stade de Yokohama. Les joueurs descendent le tunnel … le match est à quelques secondes du coup d’envoi … et! L’épisode est terminé!

Cet épisode concerne Shingo. Le spectacle présente souvent des personnages héroïques avec des histoires tragiques, le message général étant «n’abandonnez pas». Et Shingo en est définitivement un exemple. De plus, la décision de l’entraîneur de le choisir malgré qu’il ne soit pas aussi célèbre (apparemment) se révèle être un peu inspiré de la gestion de l’homme, car il motive toute l’équipe à s’entraîner davantage.

Le prochain épisode, nous allons enfin, définitivement, voir le match.