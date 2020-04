Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 42

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, il est connu sous le nom de Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents anime et jeux vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

L’épisode commence par un bref récapitulatif de ce qui s’est passé dans le dernier épisode: le Japon a obtenu un égaliseur de dernière minute contre les Pays-Bas, Hyuga aidant Shingo avec une tête de plongée. Le match s’est terminé et nous sommes dans le vestiaire après le match.

Les gars se sentent un peu malmenés parce qu’ils se sentent surclassés, malgré un résultat décent contre les Pays-Bas. Le gestionnaire leur dit qu’ils doivent utiliser l’expérience pour grandir, car dans leur cœur, ils savent qu’ils étaient les meilleurs.

Les gars disent qu’ils vont s’améliorer avec leurs clubs respectifs. Shingo dit qu’il veut percer dans la première équipe de l’Inter Milan et, espérons-le, faire partie de l’équipe de Coupe du monde. Je parie qu’il le fera.

Tsubasa parle avec son vieil ami Manabu, et ils parlent de son départ à Hawaï pour s’entraîner. Un médecin l’aidera à devenir plus fort afin qu’il puisse atteindre des niveaux plus élevés.

Pendant ce temps, Hyuga dit à la Juventus qu’il veut s’entraîner quelques jours avant son retour en Italie. Il dit qu’il doit devenir plus fort s’il veut jouer dans la ligue italienne. Pour une raison quelconque, il dit qu’il ne peut pas faire ça en Italie.

Tsubasa et quelques-uns des gars sont à Hawaï avec le médecin, tandis que Hyuga va voir Kozo Kira, l’ancien entraîneur de l’équipe de jeunes du Japon. Il dit à l’entraîneur qu’il veut qu’il le rende meilleur. Kira lui dit d’oublier les défis du passé et de garder son esprit frais.

Manabu révèle que Tsubasa est vraiment à deux pattes et que cela lui permet un bon équilibre, ce qui en fait évidemment un grand joueur. Le capitaine continue de s’entraîner, essayant de développer ses muscles.

Genzo est de retour en Allemagne mais est arrêté dans la rue par Karl-Heinz Schneider, qui est probablement inspiré par Karl-Heinz Rummenigge, une star allemande. Il lui demande de rejoindre son club, Rotburg. Rotburg est un club basé à Berlin, mais est en fait le Bayern Munich dans le manga.

Genzo refuse Schneider, se disant fidèle au Hamburger SV. L’Allemand dit que sa loyauté est admirable, mais il ne pourra pas progresser. Schneider est confiant, affirmant que son équipe va gagner la Bundesliga, mais ses railleries sont ludiques.

Retour à Hyuga, qui s’entraîne avec une balle de tennis sur une montagne près d’une cascade. Très zen. Il continue de voir le reflet de l’équipe hollandaise dans l’eau, mais continue d’essayer de se concentrer sur les coups de pied dans la balle de tennis. Finalement, il est capable de suivre les conseils de l’entraîneur Kira et de garder son esprit clair. Il frappe le ballon avec une puissance foudroyante. Avec cette nouvelle capacité, Hyuga retourne en Italie.

Le médecin s’émerveille des progrès de Tsubasa, qui dit qu’avec sa force retrouvée, il pourra tenir tête aux défenseurs européens. Lui et Sanae partagent un coucher de soleil romantique sur la plage, et elle l’encourage pour l’amour du bon vieux temps. Et l’épisode se termine avec les gars qui cherchent à affronter l’Europe.

Ensuite? Probablement plus de formation. Comme beaucoup d’émissions de ce type, le capitaine Tsubasa passe beaucoup de temps à s’entraîner et à s’améliorer. À bien des égards, c’est la formule typique d’autres émissions d’anime comme Dragon Ball Z. C’est une bonne leçon pour les jeunes enfants, et d’après ce que je comprends, un format très typique d’histoires dans la culture japonaise.

L’inconvénient est que cela peut sembler un peu long – après tant d’épisodes, nous n’avons vraiment vu qu’un seul match, et qui sait quand nous verrons le suivant. Mais si vous trouvez les trucs quotidiens intéressants, je pense que vous aimerez cette émission.