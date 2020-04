“Quand mon vieil homme est décédé, j’ai pensé à la folie de se suicider et River m’a aidé”, la forte confession d’Emmanuel Mammana

Alors que le monde continue de traverser la dure pandémie de coronavirus, en Russie, le footballeur Emmanuel Mammana il évolue de l’opération du genou qu’il a subi en Russie pendant la quarantaine.

Le joueur du Zenit en a profité pour parler et se souvenir d’une des situations les plus difficiles qu’il a dû traverser dans sa vie: la mort de son père.

Quand mon père est décédé, j’avais envie de tout quitter après la mort de mon vieil homme, j’avais déjà perdu ma maman … J’ai pensé à quitter le football, j’ai même pensé à la folie du suicide. Je voulais le faire deux fois.

“J’avais envie de tout quitter après la mort de mon vieil homme, j’avais déjà perdu ma mère … J’ai pensé à quitter le football, j’ai même pensé à la folie de se suicider. J’ai voulu le faire deux fois”, a-t-il commencé à compter le défenseur central.

Et il a poursuivi: “Ça a été très difficile, très difficile. Cela a duré deux ou trois mois. Mais malgré la douleur, j’ai pu sortir. Et River m’a aidé. J’ai réalisé qu’à la maison, ils s’étaient battus si fort pour que j’arrive que je ne pouvais pas tout jeter.” à cause de cette tristesse. J’ai dû réaliser le rêve de mon père: il voulait que je me rende d’abord. “

De plus, il a dit que River l’avait beaucoup aidé à ce stade. “J’étais là à la pension et du club ils m’ont soutenu à 100%. En fait, trois Traffic sont venus aux funérailles de mon père avec tous les garçons pour me saluer. Petit à petit, avec toute cette aide – et en pensant à l’effort qu’il a Je l’avais fait pour pouvoir jouer au football – j’ai compris que je devais le donner en avant et réaliser mes rêves. Pour moi et pour mon père. “, détaillée.

Le footballeur a également rappelé qu’en tant que garçon “j’ai eu faim. Parfois je m’entraînais sans manger. Et plusieurs fois, euh … Jusqu’à un moment où je devais vivre près de trois ans à la pension de River parce qu’à la maison Nous n’avions pas d’argent pour aller nous entraîner ou acheter de la nourriture … Donc grâce à River je suis ce que je suis.

À propos de la poupée, Mammana n’a eu que des éloges: “Dès le premier jour, vous avez pu voir qu’il était super professionnel, très travailleur, studieux et très intelligent. Vous avez perçu qu’il était un entraîneur qui voulait gagner …” Et à propos de Gallardo, il a clôturé le dialogue avec Olé: “Il est très exigeant dans le bon sens du terme. Il vous en demande toujours plus. De plus, il soutient tout le monde également. C’est la même chose pour tout le monde. Et c’est ce qui a motivé le plus les enfants: on savait que si Nous avons bien joué, nous allions être des partants. Cela, en même temps, exigeait que les meilleurs soient de mieux en mieux car sinon, ceux d’en bas sont entrés. “