Quand nous étions footballeurs – Paul Breitner: le rebelle insaisissable qui est devenu l’un des grands noms du football

introduction

Définir Paul Breitner, le joueur de football n’est pas une tâche facile. Commençant comme attaquant, le natif de Kolbermoor, travailleur, doté d’un puissant pied droit s’est déplacé vers l’arrière gauche. N’ayant jamais joué en position défensive auparavant, Breitner a constamment été en itinérance libre lui permettant de marquer à partir du milieu de terrain droit ainsi que d’arrêter les attaquants dans sa surface de réparation. Plus tard dans sa carrière, Red Paul est passé au milieu de terrain, où son œil pour le but et ses capacités défensives a fait de lui l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe.

Joueur fluide sur le terrain, Breitner était encore plus compliqué. Breitner était tout sauf la norme. Jeune homme bavarois politiquement de gauche né dans l’Allemagne de l’Ouest nouvellement capitaliste, Paul Breitner a cultivé une carrière et un style de vie qui contredisaient souvent l’image qu’il s’était faite.

Après avoir déclaré sa sympathie pour le communisme, Breitner a mené un style de vie somptueux en tant que footballeur et a même fait des publicités pour McDonald’s. C’est ce paradoxe qui fait de Paul Breitner l’un des personnages les plus fascinants du football moderne.

«Red Paul»

Paul Breitner est né dans la petite ville bavaroise de Kolbermoor (la même ville que Bastian Schweinsteiger) cinq ans après la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Breitner a été influencé par la contre-culture anti-établissement qui a pris de l’ampleur dans la plupart des régions du monde occidental au milieu des années 60 et au milieu des années 70, et son début de carrière en tant que footballeur a été incarné par ses actes rebelles hors du terrain.

Décrit dans le New York Times comme «le plus récent héros de la contre-culture allemande», Breitner a été défini comme un membre de la frange politique. Il a posé sous une affiche massive du président Mao, a déclaré sa sympathie pour Che Guevara et a tenté d’esquiver le service militaire tout en vivant avec Uli Hoeness dans sa jeunesse. Breitner a rappelé les événements en parlant à Bild à l’occasion de son 60e anniversaire (ESPN):

Je partageais un appartement avec Uli Hoeness. À 2 heures du matin, la police militaire a sonné à la porte et, pendant qu’Uli les a frappés à la porte, je me suis précipité vers la cave à charbon et je me suis caché là. Cela a duré quelques nuits. Finalement, il a été question qu’ils me mettraient des affiches recherchées et que je pouvais être arrêté dans les rues, alors je suis allé à la caserne.

Photo de Fred Joch / ullstein bild via .

Sa punition a affecté sa carrière, car il a passé un an à nettoyer les toilettes militaires pendant que ses coéquipiers du Bayern jouaient en Bundesliga.

Sa coiffure afro distinctive et sa barbe épaisse le faisaient ressembler plus à un révolutionnaire cubain qu’à un footballeur professionnel.

Après avoir marqué lors de ses débuts avec l’équipe allemande des moins de 18 ans, la Fédération allemande de football (la DFB) a donné à Breitner non pas des éloges, mais un ordre de se couper les cheveux. Breitner a rappelé tardivement (Ces Football Times):

J’ai appris à poser des questions… Quand j’ai commencé en 1970, les footballeurs devaient faire tout ce que les managers et les entraîneurs leur demandaient. Personne n’a demandé «pourquoi» ni répondu «non». Ce fut un choc pour le club, les gens et la presse. L’image a commencé là-bas, mais je faisais partie des «68ers» en Allemagne. Il y a eu une révolution dans l’esprit des étudiants et j’ai eu l’impression d’en faire partie. Et donc j’étais intéressé par les idées de Mao et Che Guevara.

La tension dans l’Allemagne d’après-guerre était toujours élevée et de nombreux Allemands de l’Ouest étaient rendus fous par la menace du communisme. Le fait qu’un jeune footballeur prometteur de 20 ans taquine les journalistes lors des interviews en répondant à «la défaite des Américains au Vietnam!» lorsqu’on lui a demandé “quel est votre plus grand désir?” créé des titres.

Il est devenu connu sous le nom de «Red Paul», un provocateur rebelle qui ne semblait pas avoir peur de laisser son idéologie affecter sa carrière de footballeur.

Un champion de la Coupe du monde accidentel:

Paul Breitner a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de devenir un professionnel pour gagner la Coupe du monde mais d’utiliser le football comme source de revenus pour soutenir ses études à l’Université de Munich. Que ce soit le cas, il a fait ses débuts pour le Bayern Munich à l’âge de 19 ans, un an après avoir abandonné.

À la fin de sa carrière de 13 ans, les honneurs de club de Paul Breitner comprenaient cinq trophées de Bundesliga, deux championnats de Liga et un titre de Coupe d’Europe. Jouant 48 fois pour l’Allemagne de l’Ouest, Breitner a remporté le Championnat d’Europe en 1972 et la Coupe du monde en 1974.

La Coupe du monde de 1974 était la première fois qu’un tournoi international de football était organisé sur le sol allemand. Paul Breitner a été un élément essentiel pour l’équipe allemande qui a triomphé des Pays-Bas en finale. Il a montré des nerfs d’acier à partir de 11 mètres (12 mètres) et a marqué l’égalisation à l’Olympiastadion de Munich, à seulement quelques kilomètres de sa maison d’enfance.

Il n’était même pas censé prendre le penalty, car Gerd Müller était le tireur désigné, mais Breitner a spontanément décidé de passer à la vitesse supérieure. Il reste l’un des quatre joueurs qui ont marqué lors de deux finales de Coupe du monde distinctes.

Il ne serait pas exagéré de l’appeler l’un des meilleurs footballeurs que la Bavière ait jamais produits.

Un rebelle insaisissable

Malgré le succès de Breitner en tant que footballeur, sa vie et ses caprices semblaient correspondre au personnage qu’il cultivait. Breitner ne considérait pas le fait de jouer pour l’équipe nationale comme un honneur que seules quelques personnes surdouées obtiendraient. Il a affirmé que les hymnes nationaux étaient ennuyeux et a commenté comment il ne se sentait pas du tout allemand ou bavarois.

À certains moments, il semblait qu’il n’aimait pas non plus jouer pour le Bayern. Il a un jour qualifié le club de «nouvelle aristocratie basée sur l’argent». Après que le Bayern ait conservé le titre de Bundesliga en 1973, Breitner a été photographié en train de danser nu au bord d’une piscine. Le président du Bayern, Wilhelm Neudecker, a répondu en lui infligeant une lourde amende et a envisagé de vendre le joueur doué avec une image grandissante de «mauvais garçon». Breitner a répondu en disant (The Panenka Blog), “Ce club de merde ne peut même pas célébrer correctement.”

Le faiseur d’argent national qui était la Bundesliga a été une autre cible de la condamnation socialiste de Breitner (These Football Times):

La Bundesliga est une grande entreprise. Presque tout tourne autour de l’argent. Il n’y a pas de place pour le socialisme. L’ensemble des frais de transfert est illégal, il est contraire aux droits de l’homme et à la dignité humaine fondamentale.

Cependant, après la Coupe du monde de 1974, bon nombre de ses opinions de gauche semblaient s’apaiser, car Breitner semblait apprécier de plus en plus les avantages capitalistes qui accompagnaient le fait d’être un joueur de football de renommée mondiale.

En 1974, il a signé pour le Real Madrid, une équipe qui était fortement associée au dictateur monarchiste alors vivant, le général Francisco Franco. Désireux de jouer pour l’un des clubs les plus célèbres du monde, Breitner semblait disposé à mettre de côté ses vues gauchistes franches.

Photo par dpa / photo alliance via .

En 1982, Breitner avait développé un goût pour les voitures et les maisons chères, présenté dans une publicité McDonald’s, et a reçu 150 000 DM de contrats d’une entreprise de cosmétiques et s’est rasé la barbe. Affirmant que la barbe n’a jamais rien signifié pour lui et qu’il l’a gardée parce que sa femme l’aimait, Breitner a bouleversé les membres de la contre-culture. Son éloignement de son personnage de Red Paul était complet.

Conclusion:

Après la retraite, Breitner a moins parlé de ses convictions politiques et a fait plus de publicités pour des sociétés multinationales telles que Gillette. Bien qu’il ait appelé Franz Beckenbauer le «fossoyeur du football» pendant que le Kaiser dirigeait l’équipe nationale d’Allemagne, il a été accueilli de nouveau au Bayern Munich en tant que conseiller du conseil d’administration, faisant lui-même partie de l’établissement.

Breitner a souvent été accusé par d’autres de ne pas être sincère dans ses opinions politiques en tant que jeune homme. Avec le recul, il est facile de comprendre pourquoi. L’homme qui a apporté un livre sur le président Mao à la pratique avait échangé les lectures du chef communiste contre un chèque de sociétés telles que McDonald’s.

Mais cela ne raconte pas toute l’histoire. Breitner a déclaré qu’il avait l’impression de faire partie de la révolution dans l’esprit des étudiants allemands pendant ses premières années en tant que jeune footballeur.

Qu’il ait cru de tout cœur à ses idées socialistes, Red Paul n’a jamais eu peur d’embrasser des points de vue controversés, même s’ils n’ont pas aidé sa carrière. Sa relation glaciale avec le DFB ne s’est jamais complètement rétablie. Il est devenu le manager de l’équipe nationale allemande pendant seulement 17 heures, avant que le président de la DFB Egidius Braun ne change d’avis après que certains collègues se soient opposés avec véhémence à l’embauche de l’ancien fauteur de troubles.

Au milieu des années 1990, Paul Breitner était loin de l’esprit libre, de gauche, de leanin et de rebelle qu’il a montré dans sa jeunesse. Le monde a également changé. La contre-culture est devenue une culture populaire, les Américains ont quitté le Vietnam, le mur de Berlin est tombé, de même que l’Union soviétique, le président Mao et Che Guevara étaient morts depuis longtemps, et Red Paul était devenu riche.