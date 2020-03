Quand nous étions footballeurs – Süleyman Koç: de la prison au terrain de l’Allianz Arena

23 septembre 2014 – Le Bayern Munich affronte le club d’une petite ville du SC Paderborn à domicile lors de la 5e journée de la saison de Bundesliga. Le Bayern, un an après le règne de Pep Guardiola, vient de recruter l’attaquant de classe mondiale Robert Lewandowski lors d’un transfert gratuit depuis le Borussia Dortmund. Paderborn, une équipe composée de refus de la Bundesliga ou de bêtes de somme de la ligue inférieure, perd le match 4-0 de manière prévisible.

Malgré le résultat inoubliable, le jeu a montré la beauté de la façon dont la vie peut donner à quiconque une seconde chance. Parce qu’à la 45e minute, Michael Heinroth de Paderborn a remplacé Süleyman Koç.

Il y a beaucoup d’histoires réconfortantes de seconde chance, puis il y a l’histoire de Süleyman Koç.

Faire face aux récents vainqueurs de la Coupe du monde à l’emblématique Allianz Arena est un exploit remarquable en soi. Cela devient encore plus remarquable si l’on considère seulement un an auparavant, Süleyman Koç a passé ses soirées à l’intérieur des murs d’une cellule de prison.

Un fond troublé

Süleyman Koç a grandi à Berlin, dans le centre-ville de Moabit. Faisant partie du secteur britannique de Berlin-Ouest, Moabit borde directement l’Est sous contrôle russe. Situé à la périphérie, à côté du mur de Berlin, Moabit est devenu un quartier éloigné qui a attiré des immigrants avec ses loyers bas. Depuis la réunification de l’Allemagne, Moabit a été confrontée à des problèmes sociaux tels que le trafic de drogue et la criminalité.

Koç a appris rapidement dans les rues de Moabit que la seule façon de rembourser une gifle au visage est avec vos poings. Koç a rappelé qu’il n’avait jamais appelé la police quand il avait lui-même été attaqué, mais s’était plutôt tourné vers son peuple. Aujourd’hui, il pense que 60% de ses amis d’enfance se sont retrouvés en prison. Le père de Koç, une figure autoritaire qui n’hésitait pas à recourir à la violence dans son foyer, a survécu à neuf blessures au couteau au cœur et aux poumons lors d’une agression et a lui-même été reconnu coupable de tentative de meurtre.

C’est dans cet environnement troublé que Koç a grandi. Entouré de violences dans les rues et à la maison, le football est devenu son refuge temporaire.

Un talent troublé

Koç a commencé sa carrière au niveau amateur local avec Berliner AK 07 et Türkiyemspor Berlin. Ailier assidu, Koç a signé son premier pro-contrat avec le SV Babelsberg 03, un petit club de Potsdam qui est actuellement en 5ème division.

Loin des projecteurs de l’Allianz Arena, le salaire mensuel de 2 000 € est un début dans la bonne direction pour le jeune Koç. Babelsberg lui a également installé un appartement dans un quartier calme de Berlin.

Les choses ont bien commencé pour Koç dans son nouveau club. Il est devenu partant, était en considération pour la sélection de l’équipe turque des moins de 21 ans, et des éclaireurs de la 2.Bundesliga étaient intéressés par lui. Babelsberg a donné une nouvelle chance à la vie à un jeune homme qui a grandi contre toute attente, mais il n’a pas fallu longtemps avant que son ancienne vie ne le rattrape.

Se sentant seul dans son nouveau club, Koç a autorisé deux des amis de son frère de Moabit à emménager dans son appartement. Le frère de Koç, Sedat, et ses amis étaient déjà plongés dans le monde criminel et vivaient une vie entourée de gangs et de drogues. Koç connaissait certains de ces membres de gangs depuis le lycée, tandis que d’autres qu’il venait de rencontrer. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il apprenne que le gang planifiait une série de vols.

Le gang avait besoin de quelqu’un pour repérer les endroits possibles à voler, dont l’un a été repéré par son coéquipier Guido Koçer (photo ci-dessous). Ils avaient également besoin d’une voiture et d’un chauffeur pour une escapade. À plusieurs reprises, il a fini par être Süleyman Koç.

La presse allemande a surnommé le gang Die Machetenbande, le «gang de machettes», en raison de l’habitude du gang de brandir des machettes lors de vols. Composé d’hommes âgés de 18 à 21 ans, le gang a volé sept cafés, arcades et magasins à Berlin entre février et avril 2011.

Süleyman Koç attendait toujours dans la voiture pendant que son frère et ses complices volaient les lieux. Bien qu’il n’ait peut-être pas fait le sale boulot lui-même, Koç n’était pas inconscient du fait que des innocents étaient aspergés de poivre et sévèrement battus à coups de poing, de pied et même d’un cendrier.

Les mauvaises décisions de Koç l’ont rattrapé le matin du 18 avril 2011. Des policiers ont fait une descente dans l’appartement de Serdat alors que les deux frères étaient là avec quatre autres jeunes Moabit.

Une seconde chance

Pourquoi un talent prometteur se tournerait vers une vie de crime est déroutant, bien que l’on ne puisse s’empêcher de spéculer que dans le cas de Süleyman Koç, c’était une combinaison d’avoir les mauvais amis, la pression des pairs et l’amour fraternel.

Bien que Koç ait affirmé qu’il ne se tournera plus jamais vers une vie de crime, il n’a jamais remis en question son amour pour son frère. Interrogé par les autorités, Koç a refusé de parler. Il ne s’est excusé auprès des victimes que lors de son procès, où il a affirmé qu’il ne pouvait pas dire non à son frère qu’il aimait tant.

Il était alors trop tard: Koç avait été condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement par le tribunal d’État de Berlin. Il est resté en prison pendant onze mois à cause de son silence. Il n’a pas fait appel.

Laissant la vie dans les rues pour l’intérieur d’une prison, Koç a reçu la protection des détenus qui connaissaient son père. Il a raconté être devenu engourdi dans les sept mètres carrés de sa cellule unique. Il prenait des somnifères pour pouvoir dormir de 12 à 14 heures la nuit et ne voyait souvent l’extérieur de sa cellule qu’une heure par jour. Il essaya de forcer un sourire en se regardant dans le miroir mais finit souvent en larmes.

Puis soudain, à l’initiative d’un des gardes, tout a changé. Un gardien avait décidé de laisser certains des prisonniers jouer au football sur un petit terrain en gazon synthétique. Après avoir vu Koç jouer, le gardien l’a attrapé et a simplement dit (Bundesliga Fanatic):

Vous êtes bon, faites en sorte que votre deuxième chance compte.

Koç a déclaré plus tard dans une interview réconfortante avec 11Freunde, que jouer au football était la seule chose qui lui faisait du bien pendant une période qu’il qualifie de pire de sa vie:

Ça m’a donné de l’espoir… Alors, j’ai commencé à m’entraîner dans ma cellule. J’ai gardé la foi.

Le football est redevenu son refuge.

Contre toute attente

Koç a obtenu une libération anticipée au printemps 2013 pour bonne conduite et a été accueilli par Babelsberg. Le président Thomas Bastian a déclaré (Bundesliga.com):

S’il regrette ce qu’il a fait, il mérite un autre coup… C’est de cela qu’il s’agit.

Il est difficile de ne pas ressentir de sympathie pour un jeune homme dont les mauvais choix ont été façonnés par son environnement et les personnes avec lesquelles il était associé. Le père de Koç a mentionné qu’ils devaient cesser de lui envoyer des combinaisons de jogging en prison parce qu’il continuait de les donner, désolé pour ses codétenus qui n’avaient rien. Certains de ses coéquipiers de Babelsberg, qui l’écrivaient régulièrement en prison, ont également déclaré qu’ils le voyaient toujours comme un bon footballeur et non comme un gangster.

Koç lui-même a déclaré qu’il voulait devenir un modèle (Bundesliga.com):

Le football m’a donné un nouveau souffle. Je veux montrer aux gens que le football va bien au-delà du terrain. Je veux être un modèle pour les enfants désengagés. Mes parents peuvent à nouveau être fiers.

Koç a marqué huit buts en 14 apparitions pour Babelsberg et a rejoint Paderborn en janvier 2014.

Puis le 23 septembre 2014, il était sur le même terrain que Thomas Müller, un footballeur du même âge. Un an auparavant, Müller était rentré chez lui avec sa voiture de sport dans sa ferme équestre pendant que Koç était incarcéré. Le fait qu’ils partagent le même terrain est presque miraculeux.

Koç joue toujours professionnellement aujourd’hui pour Adana Demirspor dans le 1.-Lig turc.