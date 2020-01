Quand Rodrigo Amaral joue-t-il à nouveau?

Le joueur est complètement rétabli des ligaments cassés qu’il a subis en mai 2019, lors du match national contre Rampla Juniors of the Opening. Quand Munúa peut-elle compter sur le volant?

Le technicien tricolore lui-même a donné des indications sur le moment du retour d’Amaral. «Rodrigo va bien, même s’il n’a toujours pas la décharge sportive, car la décharge médicale l’a déjà. J’espère que dans les semaines à venir, nous pourrons avoir un peu plus de participation à certains matchs de football », a déclaré Munúa jeudi soir, après l’amitié entre National et l’équipe de Floride.

L’idée utilisée par le Tricolor Technical Corps est qu’Amaral peut rejouer pendant la tournée nationale du Japon pour jouer la Coupe Saitama, la deuxième semaine de février.

Interrogé par le programme 1010AM Tirando Paredes, Amaral a déclaré aujourd’hui que: «Dans la partie physique, je ressens 9 points. L’essentiel est de gagner la confiance dans le genou. ” Concernant le processus de récupération qui est dans sa phase finale, Amaral a déclaré que «ce sont de longues routes, les deux premiers mois après la blessure ont été les plus difficiles de ma carrière. Quand j’ai été opéré, j’ai passé un mois entier à la maison, je ne pouvais même pas bouger. »

«Si c’est pour moi, demain je jouerais, mais je sais que tu dois le prendre petit à petit, fais ce que disent les médecins. J’espère que dans l’entraînement de mardi, je pourrai jouer un peu plus. » N’oubliez pas que Rodrigo Amaral n’a que 22 ans. «J’ai commencé très jeune et la vérité est que j’ai eu beaucoup de problèmes. Ma carrière depuis l’enfance a été pleine de problèmes. Mais la tête est toujours ferme, je suis une autre personne maintenant, et ils le verront sur le terrain.

