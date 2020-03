Quand Sarri et Conte n’ont pas évité la relégation en Serie C

Neuf ans après sa deuxième fois en noir et blanc, le premier dans le rôle de manager, Antonio Conte retournera au Stadium. Cette fois, cependant, l’architecte de ce qui s’est avéré être un véritable tueur de championnat, le fera en tant qu’adversaire. Entre autres, aux commandes du rival par excellence et au défi le plus ressenti par les Noirs et les Blancs.

Ce qui se déroulera à l’occasion du derby italien numéro 174 en Serie A, le 87e avec les joueurs piémontais à domicile, sera le deuxième affrontement direct entre les entraîneurs Maurizio Sarri et Antonio Conte. Le seul précédent remonte exactement à un groupe il y a longtemps, lorsque la Vieille Dame a remporté la Meazza grâce aux buts argentins signés par Dybala et Higuain.

Beaucoup plus d’intersections entre les deux techniciens et leurs rivaux à l’occasion du 26e round 2019-2020.

Pour Sarri, ce sera le dixième face à face avec l’Inter dans le championnat. Le solde le place en tête pour des victoires, 4-2, et des buts marqués, 11-8. Surtout, il a une série utile de 5 matchs qui a commencé avec Napoli 2016-2017.

Pour Conte (114 sélections d’entraîneur de la Vieille Dame en A avec 83 victoires, 24 nuls, 7 défaites), il y a déjà 3 défis à relever pour son ancienne équipe: avec Arezzo en cadetie, avec Atalanta et Inter en A. Il a toujours remédié aux KO, en quelques occasions vraiment difficiles: 1-5 avec les joueurs d’Arezzo, 2-5 avec les joueurs de Bergame.

Rappelons que Sarri et Conte, deux des meilleurs techniciens en circulation au monde, ont partagé en 2006-2007 le banc Arezzo en cadetry sans toutefois réussir à sauver l’équipe Amaranth de la relégation en Serie C1.

TOUT CE QUI PRÉCÉDENT ENTRE SARRI ET CONTE DANS LE CHAMPIONNAT

1 victoire de Sarri

0 tirages

0 Conte gagne

2 buts marqués par l’équipe de Sarri

1 but marqué par l’équipe de Conte

TOUT CE QUI PRÉCÉDENT ENTRE SARRI ET INTER DANS LE CHAMPIONNAT

4 Sarri gagne

3 tirages

2 victoires inter

11 buts marqués par les équipes de Sarri

8 buts marqués Inter

TOUT LE CONTEXTE ENTRE COUNT ET LE JUVENTUS EN CHAMPIONNAT

0 Conte gagne

0 tirages

3 victoires de la Juventus

4 buts marqués par les équipes de Conte

12 buts marqués par la Juventus