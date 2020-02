Quand Thierry Henry a complètement pissé du Real Madrid pour Arsenal

Nostalgie

Dans une interview avec Puma en 2012, on a demandé à Thierry Henry s’il était aussi cool sur le terrain de football qu’il y est.

Sa réponse était nettement peu cool, du moins au début. Il prit une profonde inspiration et gloussa nerveusement. Mais ensuite, il a commencé à parler de ce qu’il ressentait sur le terrain.

«Je me suis toujours dit:« Tu ne devrais pas paniquer. Vous avez le ballon. Pourquoi devriez-vous paniquer? Tout le monde devrait paniquer. Pas toi.'”

Thierry Henry était probablement le footballeur le plus français de tous les temps. Il pouvait marquer des buts sans effort. Il était incroyablement rapide sans jamais avoir l’air de se fatiguer. Même maintenant, quand il parle, il parle avec cette cadence profonde qui vous fait soupçonner qu’il pourrait s’endormir à tout moment.

Lorsque le Real Madrid a accueilli Arsenal en février 2006 pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, nous avons atteint le sommet de Thierry Henry.

C’était peut-être la fin des Galacticos, mais le Real pourrait toujours aligner un onze de départ avec Iker Casillas, Roberto Carlos, David Beckham, Zinedine Zidane et Ronaldo. En seconde période, ils pourraient même faire appel à Raul pour remplacer Robinho.

Si Arsène Wenger voulait changer ses attaquants, il avait le choix entre Theo Walcott, 16 ans, ou Arturo Lupoli, 19 ans, qui n’avaient pas encore joué en Premier League.

Mais Arsenal a triomphé 1-0, principalement grâce à l’éclat d’Henry. Nous ne sommes même pas là pour parler de son but, quand il a récupéré le ballon juste à l’intérieur de la moitié de terrain adverse et a traversé nonchalamment toute la défense du Real Madrid pour marquer sur son pied le plus faible sans jamais avoir l’air d’essayer particulièrement fort.

Qui se souvient quand Thierry Henry a fait ça au Real Madrid? 😳pic.twitter.com / Zs6VWXSOZ5

– Objectif (@goal) 27 mars 2019

Non, nous sommes ici pour parler d’un moment à la 93e minute, où Arsenal conservait son avance 1-0 avant le match retour à Highbury.

Henry se tenait à une bonne quinzaine de mètres dans sa propre moitié de l’aile droite, mais cela faisait toujours de lui le joueur le plus avancé des Gunners, et sa présence était suffisante pour attirer l’attention de quatre défenseurs du Real.

Quand le ballon est venu à lui et qu’il était tout seul avec seulement des chemises blanches pour la compagnie, il n’a pas paniqué. Il avait le ballon. Pourquoi devrait-il paniquer? Tout le monde devrait paniquer. Pas lui.

Sergio Ramos fut le premier à partir, passant d’une manière ou d’une autre sans même s’approcher d’Henry.

Les petites jambes de Roberto Carlos ont rapidement perdu tout espoir de rattraper le n ° 14 qui disparaît rapidement.

La tâche peu enviable d’empêcher Henry de tenir le ballon dans le coin pour perdre un temps précieux revient alors à Alvaro Mejia, un défenseur débutant qui a remplacé Jonathan Woodgate, sans surprise, après neuf minutes.

Henry n’allait jamais s’arrêter et avoir pitié de sa prochaine victime. En effet, il a prolongé la torture en se mettant brièvement en forme pour se diriger vers le but, pour ensuite continuer à déambuler jusqu’au drapeau du coin.

Mejia a recouru à la plongée, permettant à Henry de produire son prochain tour en poussant doucement le ballon en avant et en lançant le plaquage sans même regarder le défenseur.

S’il y avait une justice dans le monde, l’arbitre aurait arrêté le jeu là-bas et ensuite pour permettre au Real Madrid une quatrième substitution afin que Mejia puisse quitter le terrain et s’épargner davantage de tourments.

Malheureusement, il a été forcé de se bousculer avec son maître dans une scène semblable à un enfant en bas âge essayant de s’attaquer à son père, finissant par pousser le ballon hors du jeu pour offrir à Arsenal une remise en jeu au fond de la moitié de terrain adverse.

La réaction d’Henry est peut-être la plus cool qu’il – ou tout autre footballeur – ait jamais vue sur un terrain de football.

Il n’y a aucune trace d’émotion, mais alors… est-ce un clin d’œil? Il y a définitivement une vague effrontée aux supporters du Real Madrid derrière le but qui en ont vraiment assez de cette merde.

Vous ne pouvez pas leur en vouloir; ce n’est jamais agréable d’être scolarisé dans votre propre arrière-cour. Parfois, il vous suffit de vous asseoir et d’apprécier la leçon qui vous a été enseignée.

Par Rob Conlon

Plus d’Arsenal

Un hommage à Thierry Henry, un homme qui a marqué plus de buts et de meilleurs buts

14 des meilleures citations sur Thierry Henry: “C’était embarrassant pour les défenseurs”

Une analyse médico-légale du jour où Thierry Henry a écrasé Leeds United

Pouvez-vous nommer chaque joueur signé par Arsène Wenger à Arsenal?