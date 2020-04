“Quand tu peux juste jouer. J’apprécie les mots de Spadafora”

Cosimo Sibilia, président de la DNC et vice-président de la FIGC, s’est entretenu avec Sport Italia pour évoquer les sujets brûlants liés à la gestion de l’urgence du coronavirus dans le football, notamment en termes de soutien aux clubs amateurs et de reprise des tournois.

Ci-dessous un extrait de ses propos, rapporté par les chaînes officielles de la Ligue nationale amateur:

“Je crois qu’une fois établi que le coronavirus est une affaire qui n’appartient plus à l’actualité, toutes les ligues doivent partir de la Serie A jusqu’à nos ligues régionales avec toutes les précautions nécessaires. Le football sort de cette situation ensemble et je parle en tant que président et directeur de 12 000 entreprises, 60 000 équipes, plus d’un million de membres, qui en organisent environ 600 000 par an.

Nous avons été les premiers à arrêter les championnats de Lombardie et de Vénétie soumis aux ordonnances régionales. Nous sommes un monde qui représente de nombreuses qualités humaines que nous apportons tous les dimanches sur les terrains de football. Donc, tout le football doit en sortir ensemble, évidemment si et quand il y a les conditions de la pratique sanitaire.

Personne ne rêvera jamais d’envoyer nos athlètes, techniciens et arbitres à la mêlée s’il n’y a pas, comme mentionné, de problèmes de santé. Aucune prédiction ne peut être faite, puis immédiatement niée. La priorité est de clôturer la tragédie du coronavirus et plus tard, avec la collaboration des institutions, nous tenterons de boucler les championnats. Si nous devions recommencer le 17 mai, nous serions en mesure de clore nos championnats d’ici le 30 juin, nous aurions besoin de 35 à 40 jours pour jouer même trois fois par semaine.

Nous partons de ce que dit la déclaration numéro 1, qui établit ce qui doit être fait jusqu’au bout. Cela commence dès le premier jour et est terminé, nous devons maintenant jouer 8 jours pour certains groupes jusqu’à 11 pour ceux qui sont les premiers touchés par le coronavirus.

En ce qui concerne les installations sportives, nous sommes prêts à discuter où jouer les jeux, s’il y a un problème dans une province, elle n’est pas en mesure d’accueillir les jeux. Nous discuterons de ces choses et nous arriverons certainement au résultat.

Portes fermées? Si les conditions sont remplies, nous jouerons derrière les portes mais la priorité est de jouer donc aussi à huis clos. Je ne fais aucune hypothèse sur la saison à annuler, il faut d’abord attendre les décisions du gouvernement et des autorités sanitaires. Il sera nécessaire d’évaluer si le joueur peut être inclus dans la contribution pour les collaborateurs sportifs ou si le gouvernement peut créer un fonds pour les joueurs, jeunes et moins jeunes.

Je suis un président qui s’intéresse beaucoup aux activités des jeunes, j’aimerais que de plus en plus de jeunes participent à nos championnats et en fait nous encourageons leur présence sur le terrain avec des prix économiques. Notre équipe nationale de Mancini est partie des jeunes joueurs et a remporté tous les matchs de qualification pour les Championnats d’Europe.

J’ai beaucoup apprécié les déclarations du ministre Spadafora lorsqu’il a parlé de ce qui sera destiné à nos sociétés. De manière compatible avec nos finances, puisque nous avons jusqu’à présent fait une gestion frugale, je peux dire que nos entreprises auront une considération économique et financière qui pourra atténuer leurs problèmes.

Nous nous attendons à ce qu’il y ait une proximité concrète, sans vols fantaisistes ou projets sans fondations. L’une de nos demandes sera de geler les loyers des installations sportives, pour profiter de la loi Melandri également pour les amateurs. Si nous avons ces réponses, nous serons proches de nos sociétés, nous ne pouvons pas le faire seuls “.