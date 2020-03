Quand Wayne Rooney a rejoint Twitter et a été brillant / terrible

Lectures rapides

De nombreux journalistes qui ont traité avec Wayne Rooney au fil des ans remarquent à quel point il est beaucoup plus intelligent et articulé qu’on ne le croit. On ne peut cependant pas en dire autant de l’approche de Rooney sur Twitter.

Au mieux, les tweets de Rooney sont moins de courants de conscience et des notes de communication plus primitives qui seront étudiées dans des centaines d’années.

Nous aimons absolument Rooney, et ses tweets sont l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous ressentons notre façon de faire – nous avons donc compilé 12 des meilleurs.

Rio

Salut rio, tu veux ramasser le copain du matin

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 avril 2011

Whitney Houston

Whitney est décédée. RIP u vivra pour toujours. Je ne peux pas le croire. Je veux courir vers toi. Je ne peux vraiment pas croire cela. @

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 12 février 2012

Piers Morgan

@piersmorgan a fermé u oeuf et sort du trou des cloches. Je ne te le dirai plus.

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 juin 2011

Je vais vous endormir

@WayneRooney Je vais vous endormir dans les 10 secondes, petite fille. Ne dites pas de trucs et ne suivez pas. J’attendrai

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 17 mai 2011

Mister Bean

Mister Bean. Marrant

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 27 juillet 2012

Greffe de cheveux

Il est encore un peu meurtri et enflé quand il s’éteint, vous serez le premier à le voir. N’importe qui recommande un bon gel capillaire. Haha

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 4 juin 2011

Piers Morgan, encore une fois

@piersmorgan hello big pants

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 3 mars 2013

Phil Neville

@ fizzer18 tais-toi Philip u ennuyeux la vie hors de moi sur ce

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 8 juillet 2011

Camarade

Mate Mate Mate Mate Mate.

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 2 juillet 2011

Tapping up

Je ne sais pas si phil jones signe pour nous en disant simplement que c’est un bon joueur, c’est tout. Je n’ai aucune idée s’il signe ou non.

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 8 juin 2011

Putain d’enfer

Juste pour confirmer à tout le monde, j’ai maintenant nommé mon cheval switcharooney.

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 15 février 2012

Jambe

Jusqu’à ce que je meure. Everton jusqu’à ma mort. Croyez. Venir ensemble. Les Beatles. Jambe.

– Wayne Rooney (@WayneRooney) 14 mai 2011

