Quantifier les points forts des équipes nationales de l’UEFA

Longford, Irlande – 10 mai 2019; Un drapeau de l’UEFA au Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA 2019 match du groupe C entre le Portugal et l’Islande au City Calling Stadium de Longford. (Photo de Piaras Ó Mídheach / Sportsfile via .)

L’UEFA est la confédération de football la plus forte, tant en qualité qu’en quantité. Chacun a sa propre opinion de quelle équipe est la meilleure. Cependant, cet article cherche à éliminer «l’opinion» de l’équation en la regardant à travers une lentille de statistiques, d’analyses et de données quantifiables. Au moment de la rédaction du présent document, les «objectifs attendus» sont généralement considérés comme la mesure la plus précise pour déterminer la «vraie» force d’une équipe. Une meilleure mesure que le classement mondial de la FIFA notoirement inexact. La quantification de la force des équipes nationales de l’UEFA se fera à l’aide des objectifs attendus (xG). Plus précisément, xG en 2019 European Qualifiers. Une métrique solide qui sera également analysée de manière critique dans cet article.

Analyser les points forts des équipes nationales de l’UEFA

Une introduction aux «objectifs attendus»

Selon les mots d’Opta: «Les objectifs attendus (xG) mesurent la qualité d’un tir en fonction de plusieurs variables telles que le type d’assistance, l’angle de tir et la distance par rapport au but, s’il s’agissait d’un coup de tête et s’il était défini comme une grande chance. Additionner les buts attendus d’un joueur ou d’une équipe peut donner une indication du nombre de buts qu’un joueur ou une équipe aurait dû marquer en moyenne, compte tenu des tirs qu’ils ont effectués ».

Vous savez que votre équipe a dominé tout le match sans marquer, seulement pour perdre contre un but de dernière seconde? Votre équipe était peut-être meilleure, mais elle a quand même perdu. Dans un scénario comme celui qui vient d’être décrit, le xG de l’équipe perdante serait nettement supérieur à celui de l’équipe qui a gagné. Les buts escomptés vous donnent une idée de l’équipe qui «méritait» de gagner, même si le fait de marquer des buts est la seule chose qui compte au final.

Les défauts des «objectifs attendus»

xG ne reflète pas l’état d’une correspondance. Ce qui signifie que si une équipe obtient une avance rapide, elle pourrait choisir de jouer plus défensivement. Ce qui pourrait faire en sorte que l’équipe adverse crée de nombreuses chances de xG faibles qui lui donnent un xG plus élevé malgré le fait qu’elle soit l’équipe la plus faible. La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham en est un parfait exemple. Parce que les Reds ont marqué tôt, ils ont choisi de se concentrer davantage sur les contre-attaques et la défense. Si le match était resté 0-0 plus longtemps, Liverpool aurait joué plus offensivement. xG n’en tient pas compte. Le xG de Tottenham était plus élevé, mais la plupart des gens conviendraient que Liverpool était la meilleure équipe.

xG ne tient pas compte de la position d’un défenseur lors d’un tir. Un tir d’une certaine zone a le même xG, que zéro ou cinq joueurs se tiennent entre le ballon et le but.

xG par Nation en qualifications européennes 2019

Pour quantifier la force des équipes nationales de l’UEFA, il faut des chiffres. Ce graphique présente toutes les nations qui ont participé à la qualification pour le Championnat d’Europe UEFA 2020. «XG pour» est le nombre de buts marqués par une équipe par match en moyenne. «XG contre» est le nombre de buts qu’une équipe a concédé par match en moyenne. «Différence xG» est «xG pour» soustrait par «xG contre». Les bizarreries sur le graphique seront analysées plus loin. Pas tous, mais les plus intéressants. Toutes ces informations sont collectées sur wyscout.com.

Audacieux = Qualifié pour l’UEFA EURO «2020»

Italique = Qualifié pour les matches de barrage

Pos

Équipe

xG pour

xG contre

différence xG

1

Russie

3.29

0,63

2,66

2

Belgique

3.01

0,61

2.4

3

Angleterre

3.18

0,79

2,39

4

Espagne

2,88

0,84

2,04

5

Suisse

2,67

0,67

2

6

Italie

2,75

0,82

1,93

sept

le Portugal

2,63

0,85

1,78

8

France

2,35

0,6

1,75

9

Danemark

2.16

0,57

1,59

dix

L’Autriche

2.23

0,82

1,41

11

Allemagne

2,64

1,28

1,36

12

Croatie

1,99

0,79

1.2

13

Suède

2.10

1.06

1,04

14

Pays-Bas

1,88

0,96

0,92

15

Bosnie Herzégovine

2.19

1,3

0,89

16

Grèce

1,92

1.09

0,83

17

dinde

1,59

0,79

0,8

18

République Tchèque

1,7

0,92

0,78

19

Islande

1,7

0,94

0,76

20

Pologne

1,49

0,76

0,73

21

Slovénie

1,5

0,86

0,64

22

Pays de Galles

1,28

0,84

0,44

23

Serbie

2,04

1,68

0,36

24

Écosse

1,67

1,33

0,34

25

Finlande

1,81

1,48

0,33

26

Albanie

1,42

1.11

0,31

27

Norvège

1,89

1,63

0,26

28

Roumanie

1,54

1,29

0,25

29

République d’Irlande

0,99

0,84

0,15

30

Ukraine

1,36

1,31

0,05

31

Irlande du Nord

1,28

1,43

-0,15

32

Hongrie

1,15

2,36

-0,2

33

Israël

1,23

1,45

-0,22

34

Kosovo

1,33

1,7

-0,37

35

Luxembourg

1,27

1,65

-0,38

36

Biélorussie

1,38

1,8

-0,42

37

Chypre

1,48

1,91

-0,43

38

Macédoine du Nord

1.17

1,63

-0,46

39

Slovaquie

0,95

1,43

-0,48

40

Kazakhstan

1.03

1,6

-0,57

41

Géorgie

0,94

1,8

-0,86

42

Azerbaïdjan

0,72

1,68

-0,96

43

Arménie

1,28

2,41

-1,13

44

Îles Féroé

0,68

1,88

-1,2

45

Monténégro

0,81

2.19

-1,38

46

Bulgarie

0,74

2.16

-1,42

47

Moldova

0,56

2.14

-1,58

48

Estonie

0,8

2,51

-1,71

49

Lituanie

0,72

2,52

-1,8

50

Andorre

0,31

2,35

-2.04

51

Lettonie

0,53

2,65

-2.12

52

Malte

0,47

2,87

-2,4

53

Liechtenstein

0,42

3.26

-2,84

54

Gibraltar

0,41

3.27

-2,86

55

Saint Marin

0,22

4.62

-4,4

Comprendre les classements

La Russie est sans doute surévaluée, mais néanmoins grande

La Russie peut sembler gravement surestimée à première vue. On pourrait rapidement supposer que la seule raison pour laquelle ils ont si bien réussi était que leur groupe de qualification était facile. Mais vous devez garder à l’esprit qu’ils étaient dans le même groupe que la Belgique, donc ce n’est pas un hasard si la Russie est classée aussi bien, même s’il est peu probable qu’elle soit la meilleure équipe d’Europe comme le suggère sa différence xG.

La Suisse et le Danemark sont bons

La Suisse peut également sembler classée trop haut. Le Danemark et la République d’Irlande, également dans leur groupe, sont de bonnes équipes. N’oublions pas non plus que la Suisse s’est classée quatrième de l’UEFA Nations League 2019. Le Danemark semble surévalué au premier abord. Jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’ils n’ont pas perdu un match en 90 minutes depuis octobre 2016. Ce n’est bien sûr pas un hasard. Le Danemark est vraiment bon.

Hausse de l’Autriche, déclin de la Pologne

Étonnamment, l’Autriche est classée dix fois plus haut que la Pologne selon leur différence xG, considérant que la Pologne a terminé devant eux avec six points de plus dans leur groupe de qualification. Cela pourrait indiquer que la Pologne a eu plus de chance dans ses matchs. L’Autriche devrait s’attendre à une tendance à la hausse alors que c’est l’inverse pour la Pologne.

L’Allemagne et les Pays-Bas trop bons l’un pour l’autre

Voir l’Allemagne et les Pays-Bas classés si bas tue peut-être complètement la crédibilité de xG. Sauf que non. Die Mannschaft et Oranje faisaient partie du même groupe de qualification. Leurs xG sont élevés (l’Allemagne étant bien plus élevée cependant), ce qui nuira à leur xG concédé, faussant légèrement leur différence de xG en conséquence. Mais les Pays-Bas, avec un xG inférieur à la Bosnie-Herzégovine et la Grèce, ont des raisons d’être inquiets. Développer leur infraction devrait être une priorité absolue.

Bosnie-Herzégovine extrêmement imprévisible

La Bosnie-Herzégovine ne semble pas appartenir aussi haut dans le classement. Ils ont terminé quatrième de leur groupe de qualification, derrière l’Italie, la Finlande et la Grèce. Peut-être une indication qu’ils n’ont pas eu de chance dans les qualifications européennes. Il convient également de souligner qu’ils ont considérablement surclassé leur xG en UEFA Nations League 2018-19, mais maintenant ils l’ont nettement sous-performé. Il en va de même pour la Grèce, même s’ils n’ont pas trop performé leur xG en Ligue des Nations.

L’Ukraine chanceuse et une Serbie qui ont besoin d’une amélioration défensive

Le xG de la Serbie est extrêmement élevé, mais son xG concédé est médiocre. Si la Serbie améliore sa défense, elle pourrait devenir de sérieux prétendants. Voir l’Ukraine classée au 30e rang est vraiment choquant. Ils ont remporté leur groupe de qualification, restant invaincus et battant le Portugal dans le processus. Mais si vous voulez faire confiance à leur xG, ils ont mieux performé qu’ils n’auraient dû. Attendez-vous à ce qu’ils déclinent.

Photo principale

Intégrer à partir de .