«Quartier en ébullition, maintenant nous voulons le 1er. Je vais vous expliquer le projet « 

SANTÉ (NA). Là Santé revient jouer un championnat FIGC, le glorieux club napolitain redémarre des catégories mineures grâce à quatre amis qui ont commencé leur carrière dans les championnats amateurs l’année dernière. Health United, c’est le nom du club, qui partira probablement de la première catégorie ou, dans le pire des cas, de la deuxième.

Je suis de retour à la santé

Notre équipe éditoriale a rencontré le directeur général du club, Luca Zagarola, qui nous a fait part de nos idées et de l’esprit qui distingue ce nouveau projet made in Healthcare: « La saison dernière, nous avons commencé avec un projet dans le football amateur, ce année, nous avons décidé d’étendre et d’essayer l’expérience dans un championnat FIGC. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur un centre sportif comme San Gennaro, fondamental pour étendre notre projet. Le Rione Sanità grandit à tous points de vue, il ne manquait que le football, nous avons donc décidé de renvoyer une équipe dans le quartier que nous pourrions suivre avec passion. Ici, nous vivons sur le football, c’était notre priorité de revenir jouer un tournoi FIGC après la disparition de Health il y a plusieurs années. Chaque secteur du quartier se rachète, notre intention est d’inclure le football dans ce discours et de raviver les gloires du passé, lorsque l’équipe est également venue jouer des championnats de Serie D. «

LES BASES DU PROJET

Projet, comme déjà mentionné ci-dessus, qui découle de la volonté commune de quatre amis: « Nous parlons d’un projet social dans lequel je m’implique avec Michele Zagarola, Francesco Dell’Aquila et Cesare Poli. Dans le passé, nous avons beaucoup évolué dans le domaine social, en organisant des tournois à but non lucratif, aujourd’hui nous poursuivons le discours de Sanità United, chacun avec un rôle spécifique, je suis le directeur général / chef d’équipe, les présidents sont Poli et Michele Zagarola, tandis que Dell’Aquila est s’occupe de la gestion du sport. L’idée cette année est de repartir de la première catégorie, mais il faut comprendre si cela sera possible au niveau fédéral, sinon on recommencera de la seconde sans problème. Premières impressions? Il y a une grande excitation dans le quartier, la place attend ce moment depuis longtemps et la collaboration avec Napoli United nous a certainement aidés à nous faire connaître « .

COLLABORATION AVEC NAPLES UNITED

La collaboration avec Napoli United, ex Afro Napoli, repose sur un partage de valeurs: « Exactement, une idée née grâce au président de la troisième municipalité de Naples qui nous a présenté. Il y a une grande harmonie et collaboration, nous partageons les aspects sociaux et sportifs et nous avons les mêmes idéaux, leur projet pour nous est un exemple non seulement dans le monde du sport mais aussi dans la vie. Aujourd’hui, au niveau local, il y a beaucoup de dispersion des enfants, les écoles ne sont pas en mesure de rassembler pleinement les jeunes qui se retrouvent à jouer dans la rue. Je crois que le football, dans les quartiers les plus populaires, peut être la bonne clé pour un réveil des jeunes qui ne peut plus attendre, il peut être un moyen pour de nombreux enfants de réaliser un rêve. »

PROJET SPACCANAPOLI

Sur la décision du gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, de réserver les fonds économisés pour les Universiades pour la restauration et l’entretien de diverses usines autour de la Campanie: « Nous pensons que nous n’avons pas entamé ce discours, mais il y a le Projet Spaccanapoli Sporting Club en cours depuis un certain temps, le centre sportif de San Gennaro est presque terminé et cela nous permettra de poursuivre un projet sportif ambitieux « .

OBJECTIFS ET MERCI

Dernier commentaire sur les objectifs saisonniers et merci: « Si nous parvenons à partir du premier, nous essaierons de faire un bon championnat, à partir du second, le but sera clairement de gagner immédiatement. Evidemment, chaque discours sera prononcé en temps voulu, petit à petit nous mettons toutes les pièces en ordre, c’est une chose de faire un tournoi amateur et une autre de participer à un championnat FIGC. À cet égard, je saisis cette occasion pour souligner un engagement important dans la société, Edgardo Spiezia. Nous parlons d’une personne appréciée et reconnue par tout le monde en Campanie comme un symbole du football dans la Rione Sanità, en fait je crois que c’est Sanità Calcio en personne et nous sommes heureux qu’il soit rentré chez lui. – conclut Zagarola – Merci? Tout d’abord, je pense qu’il est juste de remercier le père Antonio Loffredo de la Fondation San Gennaro, puis le numéro un de la troisième municipalité de Naples, Ivo Foggiani, pour terminer avec tous les commerçants du quartier qui nous financent. Nous sommes un projet social, il n’y a donc pas de « vrai » président mais seulement plusieurs sponsors qui nous aident avec beaucoup de solidarité et de passion « .

