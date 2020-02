Quarto-San Francesco 2-0, Perna: “A remporté une course difficile, mais il faut de l’humilité”

QUATRIÈME (NA). Lors du dernier week-end de championnat, Quatrième football a passé deux à zéro un combatif San Francesco Soccer, match valable au 17e jour du deuxième tour du championnat de Groupe de première catégorie B.

MOT A MISTER

L’entraîneur Phlegraean est intervenu sur le défi, Perna, qui a analysé les performances de son équipe, victorieuse grâce aux buts de Nasti et Rizzo en seconde période: “Dans l’intervalle, j’ai parlé aux garçons, je me suis souvenu que dans le football, rien n’est dû et nous ne devons pas être arrogants. Dans un jeu qui a représenté un tournant pour nous, une grande humilité et concentration étaient nécessaires, ainsi que la capacité de toujours s’amuser sur le terrain. – explique l’entraîneur du Quatrième – La reprise a été bien meilleure, il y avait plus de détermination et de faim de la part du mien, puis quelques mesures tactiques nous ont permis de ramener tout l’enjeu à la maison. Ce n’était pas facile de battre San Francesco, mais ces trois points nous permettent de raccourcir les équipes qui nous précèdent. Rendez-vous maintenant chez Interpianurese, conscient que l’engagement et l’enthousiasme doivent toujours nous accompagner car ils font la différence. “

