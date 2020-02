Quartograd ko à Ischia, Lombards au jeûne de 3 points: “Effort maximum pour sortir”

QUATRIÈME (NA). L’abstinence de Quartograd des trois points, lors du dernier week-end du championnat, les Phlégréens ont été emportés par leIschia les dirigeants. Une course dans laquelle les différentes valeurs techniques sont clairement apparues.

MOMENT DÉLICAT

L’entraîneur de Quartesi Enzo Longobardi est intervenu sur le défi et le jeûne des trois points: «Tout d’abord, je tiens à remercier les 15 joueurs qui ont participé au dernier voyage sur l’île, nous avons affronté une Ischia qui, avec les trois points conquis, a trouvé le haut du classement. – explique l’entraîneur des Phlegraean – 10 garçons sur 15 étaient très jeunes, entre ’99 et ’01, mais ils ont quand même fait de leur mieux et mes applaudissements vont. Malgré les difficultés du match à l’extérieur, nos supporters nous ont suivis et soutenus, qui jusqu’au coup de sifflet final nous ont poussés à ne pas abandonner, pour cela je les en remercie vivement. Futur? Je suis désolé pour la situation actuelle, mais je peux promettre que je ferai tout mon possible pour que les temps soient meilleurs ».