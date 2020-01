Quartograd-Pianura 1-3, les dirigeants ont conquis Giarrusso et défendu le 1er

Au stade «Giarrusso», le Quartograd a accueilli le plaine pour le 19e jour du Groupe B de Promotion.

Les hôtes, à la recherche de points de salut, sont des vétérans du net k.o. 5-1 externe sur le terrain de Virtus Ottaviano, tandis que de l’autre côté, les dirigeants menés par l’entraîneur Sarnataro veulent se défendre des assauts d’Ischia, suite au lourd succès 5-0 contre Herculanum. A noter le cadre splendide des tribunes, avec les deux ventilateurs liés par un jumelage solide et présents côte à côte dans le même secteur.

Le Pianura démarre fort et inquiète à plusieurs reprises un Quartograd qui, en revanche, ne peut pas créer de grands dangers, et à 7 ‘les invités prennent les devants grâce à la tête de Zaccaro sur un corner battu par Pirone. Arrivés à 29 ‘, les interprètes changent mais la photocopie 0-2 arrive, avec le rossoblu toujours inattentif sur les coups de pied placés, et Perna qui se dirige en premier arrive au coin de Cardore, gonflant le filet pour doubler. Une première fraction dominée par les invités se termine sur 0-2.

En seconde période, le Plain démarre toujours avec son pied sur l’accélérateur, mais le Quartograd trouve le scintillement gagnant pour raccourcir les distances à 22 ‘, Camerlingo créant le but du momentané 1-2. À 33 ‘, cependant, la plaine élargit l’écart, Belly résolvant une mêlée dans la zone pour la finale 1-3. Précieuse victoire pour le Pianura qui défend la première place du classement, battant un Quartograd trop intermittent pour inquiéter les leaders.