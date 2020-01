Quatre à la chasse avec Palace prêt à écouter les offres de McCarthy

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 8:50

Crystal Palace est prêt à écouter les offres de James McCarthy ce mois-ci – et quatre équipes de Premier League étudient la possibilité de le signer, ont déclaré des sources à TEAMtalk.

Milieu de terrain de la République d’Irlande McCarthy a rejoint les Eagles d’Everton cet été, mais il a été limité à seulement quatre départs car il a eu du mal à percer dans leur configuration de première équipe.

McCarthy n’a plus que 18 mois pour son contrat actuel – et ils sont ouverts aux offres, avec un certain nombre de prétendants de Premier League envisageant une approche.

Et nous comprenons que Aston Villa, Burnley, Bournemouth et Newcastle ont tous posé des questions sur un accord temporaire pour l’homme de 29 ans, bien que nous comprenions que Palace ne sanctionnerait un prêt que s’il y avait un accord pour que l’accord devienne permanent en été.

Du quatuor, Villa semble moins susceptible d’avoir cette semaine déjà accepté de signer le prêt de Chelsea avec Danny Drinkwater.

Palace étudie lui-même un certain nombre d’offres ce mois-ci, donc permettre à McCarthy de partir les aiderait à faire des affaires.

Nous comprenons qu’ils sont également sur le marché des milieux de terrain et on pense qu’ils sont l’une des parties qui regardent la France à l’international Steven N’Zonzi, dont la carrière a quelque peu stagné depuis un déménagement de haut niveau aux Roms à l’été 2018.

Après avoir échoué à faire forte impression dans la capitale italienne, la signature de 30 millions d’euros de Séville a été prêtée à Galatasaray pour la campagne 2019/20. Mais il pourrait être autorisé à repartir si Gala acceptait de mettre fin à son sort de prêt – donnant à Palace l’espoir d’un accord potentiel.

Pendant ce temps, les chances de Crystal Palace de reconduire le prêt de Michy Batshuayi se sont estompées après qu’un prétendant européen majeur a émergé comme candidat pour signer l’attaquant belge.