Quatre «et si» qui auraient pu changer la saison du Bayern Munich

N’importe quelle saison pourrait être disséquée au point où un fan se retrouve à demander «et si» à propos d’un certain nombre de scénarios impliquant leur club ou équipe préféré.

Le Bayern Munich n’est pas différent.

Quel que soit l’héritage ultime pour l’édition 2019/20 de Die Rekordmeister, il existe plusieurs situations ou scénarios importants – d’accord, certains ne sont pas si importants – qui ont laissé un impact durable sur les Bavarois. Plutôt que de tourner autour du pot plus longtemps, passons à déterminer quelles situations ont fixé le cap pour cette saison à Munich.

Et si … le Bayern Munich n’a jamais accepté Philippe Coutinho sur une cession de prêt?



Vous pouvez prouver que la disparition de Niko Kovac a commencé dès que Hasan “Brazzo” Salihamidzic a décroché son téléphone pour appeler le FC Barcelone. Bien sûr, Coutinho est un bon joueur et il a certainement des compétences tape-à-l’œil, mais tout comme la situation dans laquelle il s’est retrouvé avec le Barça, Coutinho n’était tout simplement pas un bon choix en Bavière.

Initialement, certains fans ont théorisé que Coutinho se faufilerait sur le flanc gauche et travaillerait sa magie créative, mais Kovac l’a poussé dans le rôle “10” et a jeté l’icône du club Thomas Müller sur le banc.

Les résultats étaient pour le moins décevants.

En ressentant de la pression (peut-être d’en haut) pour jouer le grand nom de Loanee, Kovac a finalement aliéné des segments du vestiaire et rendu son équipe moins efficace sur le terrain. En jouant sur un nom plutôt qu’une marchandise éprouvée, Kovac a perdu non seulement ce pari, mais aussi son travail.

Le Bayern Munich va mieux depuis que Philippe Coutinho a pris place.





Photo par CHRISTOF STACHE / . via .

Et si … ils ont libéré le ruban?

L’une des grandes traditions séculaires avec le Bayern Munich est la session de dîner / karaoké par équipe où de nouveaux joueurs et des vétérans sélectionnés prennent le micro et la ceinture. Phillip Quinn a magnifiquement capturé tout le contenu disponible de l’été dernier ici, mais une performance n’a curieusement jamais vu le jour.

Non, nous avons certainement vu Alphonso Davies croon sa version de “I Will Always Love You” de Whitney Houston, Fiete Arp connaît en quelque sorte les paroles de “Country Roads” de John Denver, Lucas Hernandez ceinture “La Bamba” de Richie Valens, et Sarpreet Singh décompose “Baby” de Justin Beiber.

C’était Kovac, lui-même, dont la performance est devenue AWOL. Kovac a sans aucun doute éliminé une version meurtrière de “99 Luftballoons” de Nena, mais personne n’a parlé de l’événement. Les joueurs du Bayern Munich l’ont traité comme s’ils avaient trouvé la propriété de Joe Exotic itinérant Uli Hoeness cette nuit-là: personne n’a dit un mot, mais ils SAVENT tous que quelque chose s’est passé là-bas.

Peut-être que le fait de rendre la bande publique aurait pu humaniser Kovac un peu plus aux yeux de ses joueurs qui semblaient avoir du mal à communiquer avec le manager et à communiquer avec lui.

Une dernière fois … LIBÉREZ LE RUBAN!

Et si … Niklas Süle n’avait pas subi une horrible blessure au LCA?

Süle était considéré comme la pièce fondamentale de la défense du Bayern Munich avant la saison. Le grand Allemand allait être soutenu par Hernandez, Benjamin Pavard et Jerome Boateng dans la défense centrale, mais sa malheureuse blessure a laissé Kovac se démener pour compter sur le trio de défenseurs – plus Javi Martinez – qui ont tous lutté dans le rôle de défenseur central sous Kovac.

Une chose amusante s’est cependant produite. Lors du licenciement de Kovac, Hansi Flick a glissé David Alaba à l’intérieur, a poussé Alphonso Davies vers l’arrière gauche, et toute la ligne arrière s’est stabilisée. Alaba s’est avéré être une bête au centre et Davies est un joueur absolument dynamique à l’arrière gauche. Boateng a ensuite rajeuni sa saison et Pavard est devenu un arrière droit très compétent et fiable.

Niklas Sule aurait-il pu rester en bonne santé s’il était vraiment allé «à plein régime»?





Photo de Boris Streubel / Bongarts / .

La ligne de fond aurait-elle évolué de cette façon si Süle était resté en bonne santé? Nous ne le saurons jamais.

Peut-être que le gros gars aurait dû être «à fond» l’été dernier au lieu de se mettre en forme. S’il avait eu besoin d’un peu plus de temps pour travailler sur le «döner kebab» – le poids, cela aurait pu lui permettre de ne même pas être sur le terrain au moment où il s’est blessé. LE CONTINUUM ESPACE-TEMPS ENTIER SERAIT DIFFÉRENT!

(IRL – alias édition non-tabloïde – La “chonkiness” de Sule a toujours été largement exagérée par les médias allemands.)

Les maladies et les blessures d’Arp ont laissé Job en bonne santé.





Photo de Jeroen Meuwsen / Soccrates / .

Et si … Arp n’avait jamais souffert d’une série de maladies et de blessures?

S’il y avait un joueur qui s’est aidé avec de solides performances de pré-saison l’été dernier, c’est Fiete Arp, qui a montré de grandes promesses à l’attaquant et sur le flanc du Bayern Munich. Malheureusement pour le talentueux joueur de 20 ans, Arp a été victime d’une maladie assez grave fin août qui lui a fait manquer 12 matchs avant de subir une fracture de l’os naviculaire fin septembre qui lui a coûté 26 jours.

Moins de deux semaines après son retour de la blessure à l’os naviculaire, Arp a subi une grave blessure au bras à la mi-novembre qui l’a empêché de rester encore 38 jours.

Peut-être que la plus grande erreur de Kovac a été de mettre Arp sur l’aile où il a succombé à la malédiction qui sévit depuis des ANNÉES dans le Bayern Munich.

Ce ne sont que quatre «et si» … dites-nous le vôtre ci-dessous!