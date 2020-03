Quatre façons de décider de la Liga – rapport

La La a confirmé jeudi que la saison a été suspendue en raison du coronavirus pendant au moins les deux prochaines semaines.

Il existe une possibilité réelle que la suspension dure encore plus longtemps, ce qui soulève des questions sur la façon dont cette saison sera décidée.

AS report Le président de RFEF, Luis Rubiales, a déclaré qu’il y avait “quatre scénarios possibles” et a continué à examiner ce qu’ils pourraient être.

Terminez la saison

Annuler la saison

Fin maintenant

Utilisez la table à mi-chemin

La bonne nouvelle pour Barcelone est que dans deux de ces options, ils se retrouvent champions. Les géants catalans ont dominé la table à mi-parcours et sont à deux points d’avance maintenant.

L’annulation de la saison est une possibilité et signifie qu’aucune équipe ne serait sacrée championne, et il n’y aurait pas non plus de relégation.

L’autre option pour terminer la saison semble assez improbable. Toutes les équipes ont encore 11 matchs à jouer, ce qui rend difficile leur intégration à moins que l’UEFA ne décide de modifier le calendrier de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de l’Euro 2020.