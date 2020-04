Quatre meilleurs attaquants dans la ligne de mire de Manchester United – La semaine en revue

Encore une longue semaine sans football, bien qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel maintenant que les clubs de Premier League ont provisoirement fixé un objectif de retour à la mi-mai, la saison pouvant reprendre début juin. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de choses pour nous divertir hors du terrain et voici nos dix meilleures histoires de la semaine au cas où vous les auriez manquées.

1. Malgré un déménagement permanent à l’Inter Milan, Alexis Sanchez est toujours un homme recherché et cet article révèle quels clubs ont enquêté sur le Chili:

Manchester United a demandé des informations sur Alexis Sanchez

2. Quand rien ne se passe dans le présent, cela vaut la peine de regarder vers l’avenir et Hannibal Mejbri, est l’une des lumières les plus brillantes de United pour cet avenir. Dans cette pièce, nous explorons pourquoi il y a tant de battage médiatique à propos de l’adolescent de 17 ans:

Hannibal Mejbri – pourquoi les fans de Manchester United sont si excités

3. Jadon Sancho les histoires sont épaisses et rapides en ce moment et il y a eu des nouvelles plus prometteuses cette semaine car il est apparu que l’un des plus grands rivaux de United pour la signature de l’homme en Angleterre s’était retiré de la course:

Manchester United obtient un parcours sans faute à Jadon Sancho alors que ses rivaux se retirent

4. Les rumeurs sur Harry Kane refuse de mourir, mais y a-t-il de la fumée sans feu? Cet article passe en revue ce qui a été écrit et donne un sens à ce qui est réel, à ce qui est fantastique et à ce que les chances réelles de United débarquent l’attaquant des Spurs:

Harry Kane à Manchester United: séparer le fait de la fiction

5. L’équipe United a été incroyable pendant le verrouillage, faisant tellement pour le NHS et d’autres organismes de bienfaisance. Marcus Rashford en particulier a réalisé un exploit incroyable, lisez-le ici:

Marcus Rashford lève 20 millions de livres incroyables pour FareShareUK

6. La semaine ne serait pas la même sans un Paul Pogba histoire et cette fois, les médias ont affirmé que des sources internes disent que le Français a choisi son prochain club:

Paul Pogba choisira le Real Madrid plutôt que la Juventus, selon une source

7. Si United ne fait pas atterrir Kane, il existe d’autres options et l’une d’elles est celle de Lyon. Moussa Dembele. Cet article couvre les histoires reliant United à une approche cette semaine:

Moussa Dembele de Lyon dans le transfert potentiel de Manchester United

8. Le troisième attaquant sur la liste de transfert d’Ole Gunnar Solskjaer, Lautaro Martinez, semblait prêt pour Barcelone, mais la partie espagnole a eu une semaine terrible et semble prête à s’autodétruire, laissant le chemin libre pour que les Reds bondissent:

Lautaro Martinez stimule Manchester United alors que ses rivaux s’autodétruisent

9. Un autre attaquant qui pourrait bien être à Old Trafford la saison prochaine est Loanee Odion Ighalo, qui a parlé franchement dans une interview dans son Nigeria natal sur les contrats qui ont été mis sur la table pour lui et ce qu’il a l’intention de faire ensuite:

Odion Ighalo révèle tout sur la situation des transferts à Manchester United

10. Et enfin, Ole Gunnar Solskjaer a été très optimiste quant aux plans de transfert de United et comment l’incertitude financière du football pourrait placer les Red Devils dans une position fantastique:

Ole Gunnar Solskjaer pour exploiter toute faiblesse potentielle du marché des transferts

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.