Quatre observations de la victoire 4-1 du Bayern Munich sur Cologne

Cologne, Allemagne – Trois buts en 12 minutes faciliteront n’importe quel match à l’extérieur.

Mais la domination précoce du Bayern sur Cologne était quelque peu impressionnante, même pour eux. Au cours des sept derniers jours de match, les Bavarois sont la seule équipe à avoir récolté plus de points (19) que Cologne (15).

Ainsi, lorsque le Bayern a pris les devants 3-0 dans le premier quart d’heure, le RheinEnergieStadion était naturellement consterné. Bien sûr, le Bayern était le favori pour gagner, mais mettre un terme au match aussi rapidement était certainement inattendu.

Voici quelques observations de la victoire convaincante du Bayern 4-1 contre Cologne.

Thomas Müller joue certains de ses meilleurs matchs de football

L’attaquant allemand joue actuellement hors de son esprit. Ses deux passes lui donnent maintenant 14 en Bundesliga, le plus par n’importe quel joueur à ce stade de la saison. Müller a trois buts et trois passes décisives en Bundesliga en 2020.

Il était très impliqué dans le jeu de construction dimanche, jouant un rôle classique n ° 10 derrière Lewandowski. WhoScored.com a compté six passes clés pour accompagner ses deux passes décisives dans le match.

Müller continue de montrer à quel point il est important pour cette équipe, et il ne semble pas se soucier qu’il ne fait plus partie de l’équipe d’Allemagne. S’il conserve cette forme, le Bayern devrait certainement lever au moins un trophée cette saison.

Un bon départ pour Kingsley Coman

Faisant son premier départ après sa longue mise à pied pour blessure, l’attaquant français a réalisé une bonne journée de travail. Même avant sa frappe à la cinquième minute, Coman débordait de confiance autour de la défense de Cologne et mettait un service décent à démarrer.

Il y avait une peur quand il a été trébuché par Timo Horn en première mi-temps, mais il a fini par effectuer un quart de 79 minutes. Le match du Bayern vendredi contre Paderborn sera peut-être l’occasion de voir s’il peut tenir les 90 minutes, mais Flick ne devrait avoir aucune réserve quant à sa disponibilité pour la Ligue des champions dans neuf jours.

Pendant ce temps, Serge Gnabry a eu une performance de rebond, marquant deux buts impressionnants et frappant la barre transversale en seconde période. Lui et Coman échangeaient fréquemment des flancs, donc il semble qu’il y ait de la place pour les deux si Flick voulait plus de rythme dans son équipe.

La blessure de Noah Katterbach était la clé

S’il y a un domaine où la défense du Bayern est vulnérable, c’est derrière les arrières latéraux. C’est un domaine que RB Leipzig tente d’exploiter depuis plusieurs saisons et l’entraîneur de Cologne Markus Gisdol a tenté de faire de même dimanche.

Ismael Jacobs et Jhon Cordoba ont tous deux tenté de profiter de cet espace en première mi-temps. Mais une fois que Noah Katterbach, l’arrière gauche de Cologne, est sorti blessé à la 28e minute, Jacobs a été contraint de passer en défense. Florian Kainz, qui a remplacé Katterbach sur le terrain, ne présentait pas la même menace que Jacobs, laissant le Bayern décrocher pour un jeu offensif offensif.

La performance spectaculaire de Neuer reflète mal la défense du Bayern

Voir le gardien-balayeur d’origine se détacher de sa ligne pour effectuer un dernier tacle est sans aucun doute excitant. Mais les deux fois où Manuel Neuer est venu à la rescousse contre Cologne, c’est à cause d’une déficience de la défense du Bayern.

Jerome Boateng a eu des problèmes avec Jhon Cordoba pendant toute la première moitié – probablement pourquoi il a été éliminé à la mi-temps. Lorsque Boateng a été défait par l’attaquant colombien en première mi-temps, Neuer a sauvé son derrière en remportant le ballon avant de dribbler hors des limites.

Mais le remplaçant de Boateng, Lucas Hernandez, n’a pas fait mieux. Le défenseur français s’est retrouvé à courir après Mark Uth lors d’une contre-attaque en seconde période avant que Neuer ne dégage le ballon. Si l’effort de Dominick Drexler avait été sur la cible, personne n’aurait été là pour l’arrêter.

Lorsque l’attaque du Bayern marque trois buts, les erreurs défensives sont négligeables, mais une équipe qui veut concourir sur trois fronts doit être meilleure à l’arrière.