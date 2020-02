Quatre observations sur la victoire 3-0 du Bayern Munich contre le Chelsea FC

Après que le Bayern Munich ait dominé Chelsea pendant les 30 premières minutes du match, Chelsea est revenu dans le match dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Le Bayern a bien joué mais est entré dans la pause à la mi-temps frustré de ne pas avoir marqué un but décisif à l’extérieur. Des indices que le Bayern était la meilleure équipe étaient présents – mais le fantôme de 2012 aussi.

Un deuxième semestre clinique et globalement fantastique par Die Roten a suivi. Le Bayern compte désormais un pied et demi en quart de finale de l’édition 2019/20 de la Ligue des champions. Voici les observations de BFW sur un autre triomphe à Londres:

Un match gagné au milieu de terrain

Chelsea était très présent dans le match jusqu’au premier but. Après l’ouverture de Gnabry, un Bayern très clinique a révélé l’écart de classe entre eux. C’était en grande partie dû à une performance fantastique de Die Roten au milieu du parc. Gagner la plupart des batailles 50-50, conserver la possession du ballon et effectuer une transition à une vitesse dévastatrice du milieu de terrain à l’attaque ont été les clés de la victoire d’aujourd’hui.

Flick a décidé de ne pas modifier sa configuration tactique à la mi-temps. Le Bayern a joué offensivement tout au long du match avec ses arrières latéraux offensifs. Le Bayern a dominé la possession et, grâce à l’éclat de Thiago et Joshua Kimmich, a joué avec facilité dans la presse de Chelsea. Plus haut sur le terrain, Thomas Müller et Robert Lewandowski ont tous deux été fantastiques, car ils se sont déplacés entre les trois derniers de Chelsea, offrant un jeu de préparation aux ailiers du Bayern.

La course constante de Muller a fourni le lien crucial entre l’offensive et le milieu de terrain. Le milieu de terrain de Chelsea, qui a sérieusement manqué N’Golo Kante ce soir, a donc été devancé toute la nuit. Alors que Ross Barkley a joué plus haut sur le terrain, Jorginho et Mateo Kovacic ont souvent été laissés seuls pour mener une bataille perdue entre Thiago, Kimmich et Thomas Muller.

Intérimaire seulement pour ce soir

Il est difficile d’imaginer que c’est la même équipe qui, il y a un peu plus de trois mois, a subi sa plus grande défaite du 21e siècle contre l’Eintracht Frankfurt. Dans une défaite impulsée par l’expulsion de Jérôme Boateng à la 9e minute, Niko Kovac a quitté l’entraîneur-chef du Bayern quelques jours plus tard. Son entraîneur adjoint Hansi Flick a pris le relais.

Flick a repris une équipe à faible confiance et, à la fin de 2019, tellement blessée qu’elle a eu du mal à remplir le banc avec plus d’un joueur professionnel. Malgré l’effectif limité et les complications qui en découlent, Flick a rapidement mis en œuvre sa propre philosophie de jeu. Il est difficile de ne pas surestimer l’effet extrêmement positif qu’il a eu sur le Bayern Munich, le transformant d’une équipe en crise en l’un des principaux favoris de la Ligue des champions. Espérons que le Bayern Munich annonce la prolongation du contrat de Hans-Dieter Flick le lendemain matin.

Des performances individuelles revitalisées

Ce qui est si impressionnant, c’est comment Flick a réussi à tirer le meilleur parti de certaines personnes. Thomas Müller a été mis au banc par Kovac et est maintenant de retour sans doute sous la forme de sa vie. Les fidèles du Bayern ont été fantastiques aujourd’hui car il a été le joueur le plus créatif du Bayern tout au long de la première mi-temps et pendant une grande partie de la seconde.

De plus, le retour de Jerome Boateng après avoir été gelé par le club pendant deux étés consécutifs est incroyablement impressionnant. On pourrait penser que les transferts d’été constants concernant l’international allemand récemment abandonné affecteraient son professionnalisme, mais cette saison, Boateng a prouvé qu’il est toujours un défenseur central solide qui peut fournir des performances cohérentes au plus haut niveau.

Ce soir, Boateng a remporté la bataille contre Oliver Giroud et plus tard contre Tammy Abraham qui n’ont pas réussi à fournir à Chelsea de Frank Lampard un jeu de construction. Boateng n’est peut-être pas le joueur qu’il était autrefois, mais il est toujours une option de classe mondiale.

La doublure argentée ultime?

Niko Kovac a déjà testé David Alaba en tant qu’arrière central et Alphonso Davies en tant qu’arrière gauche, mais j’ai du mal à me souvenir de la dernière fois que j’ai vu cela à l’écart d’une ligne d’argent pour une crise de blessures.

La dernière fois que je me souviens d’une blessure domestique à l’avantage du Bayern, Toni Kroos s’est blessé en quart de finale de Ligue des Champions 2013 contre la Juventus, forçant le beaucoup plus énergique Thomas Müller à jouer entre Franck Ribéry et Arjen Robben. Beaucoup plus désireux de revenir sur la défensive, les performances de Muller au milieu de terrain offensif ont été cruciales dans la légendaire 7-0 du Bayern au FC Barcelone.

Même cela, cependant, n’était pas aussi surprenant que David Alaba et Alphonso Davies dépassant les attentes des supporters du Bayern, et ce, dans des positions inconnues. Bien qu’aucun des deux joueurs n’ait été complètement nouveau dans sa position respective, ils ont été plus ou moins obligés d’y jouer en raison des blessures. Il est incroyable que Flick (et le club) doivent maintenant décider s’ils doivent revenir aux positions qu’ils ont commencées cette saison.

Les mots sur la qualité et la puissance d’Alphonso Davies peuvent sembler surestimés à ce stade. Le joueur de 19 ans avec quatre poumons est si incroyablement rapide qu’il peut parfois se permettre d’être naïf défensivement dans son positionnement. Il y a eu de nombreuses situations ce soir où Davies a donné aux ailiers de Chelsea des mètres d’espace inutile à exploiter, pour les rattraper en quelques secondes.

Offensivement, Davies a été une révélation, et ses sprints de type gazelle ont ouvert la défense de Chelsea en seconde période.

Pour la deuxième fois cette saison, Londres est rouge.