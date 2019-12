Que doit faire Hansi Flick pour conserver l'emploi du Bayern Munich au-delà de l'été?

MUNICH, ALLEMAGNE – 11 DÉCEMBRE: (BILD ZEITUNG OUT) l'entraîneur-chef Hansi Flick du FC Bayen Muenchen regarde au cours de l'UEFA Champions League match du groupe B entre le Bayern Muenchen et Tottenham Hotspur à l'Allianz Arena le 11 décembre 2019 à Munich, en Allemagne. (Photo par TF-Images / .)

Hansi Flick s'est fait plaisir auprès des fidèles du Bayern Munich depuis qu'il est devenu directeur du club en novembre. Le Bayern a confirmé samedi que Flick continuera à être entraîneur-chef jusqu'à au moins la fin de la saison, notant que c'est "explicitement une option viable" qu'il reste en charge même au-delà de cette période. Alors, que doit faire Hansi Flick pour garder l'emploi du Bayern Munich au-delà de la fin de cette saison?

Comment Hansi Flick peut-il conserver son emploi au Bayern Munich?

Jouez au football avec succès et attrait

Uli Hoeness n'étant plus président du Bayern Munich, le PDG Karl-Heinz Rummenigge est sans aucun doute l'homme le plus puissant du club. Il aura le plus à dire sur qui deviendra le directeur permanent du Bayern cet été. Et sa référence en matière de succès est que le Bayern joue un football «attrayant et réussi».

Il ne suffit tout simplement pas d'avoir l'un sans l'autre. Demandez à Niko Kovac. Malgré sa victoire à la fois en Bundesliga et en DFB Pokal, le Croate n'a jamais réussi à se sortir de la hâte proverbiale. Bien sûr, cela en dit long sur la façon dont Rummenigge et les autres dirigeants du Bayern définissent le succès.

La domination de l'opposition intérieure est désormais le strict minimum. La véritable norme pour un entraîneur du Bayern est sa performance en Europe, ce qui signifie que Hansi Flick sera jugé davantage sur la façon dont le Bayern se comportera lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions que sur la question de savoir si le club remporte ou non son huitième titre consécutif de Bundesliga. Et tout aussi important aux yeux de ses employeurs sera la manière dont l’équipe de Flick parviendra à ses succès.

En termes simples, si Hansi Flick peut mener cette équipe du Bayern Munich à une course profonde en Ligue des champions tout en jouant un football attrayant et offensif et sans sacrifier totalement le succès national, il sera le favori pour garder le travail au-delà de l'été 2020.

Focus sur le développement des jeunes

Un jeu réussi et beau peut être le facteur le plus important pour déterminer l'avenir de Flick, mais ce n'est pas le seul. Il existe d'autres critères qui pourraient l'aider ou le gêner considérablement. L'un de ces critères est qu'il met l'accent sur le développement des jeunes. Ou peut-être vaut-il mieux dire qu'il continue de mettre l'accent sur le développement des jeunes.

Le Bayern Munich est dans une phase de transition, à la fois sur et hors du terrain. Le prochain manager du club devrait avoir fait ses preuves dans l'intégration réussie de jeunes joueurs. Les gars jeunes et talentueux comme Jann-Fiete Arp, Lars Lukas Mai et Mickael Cuisance ont besoin de quelqu'un qui puisse progressivement leur ouvrir la voie dans l'équipe de départ.

Hansi Flick a déjà brièvement montré qu'il avait cette capacité. Sous sa direction, Alphonso Davies a explosé sur la scène du Bayern en tant qu'arrière gauche plus que capable. De même, Flick a donné à Joshua Zirkzee ses premières minutes de Bundesliga, le remplaçant à la place de la superstar Philippe Coutinho alors que le Bayern était sur le point de terminer un match nul 1-1 avec le SC Freiburg. Le joueur de 18 ans a ensuite marqué un but critique avec sa première touche du match. Le wunderkind néerlandais a répété l'exploit une semaine plus tard, marquant à nouveau un vainqueur du Bayern après avoir été dominé tard.

En faisant preuve d'une telle confiance en Davies et Zirkzee, Flick s'est déjà montré plus disposé à faire confiance à la jeunesse du club qu'à ses prédécesseurs. S'il peut continuer à développer le duo, et peut-être intégrer quelques autres jeunes, ses chances d'être embauché au-delà de l'été augmenteront de façon exponentielle.

Entretenir le dressing

L’échec des prédécesseurs de Hansi Flick à intégrer les jeunes n’a pas été leur seul échec. Carlo Ancelotti et Niko Kovac avaient également des problèmes de gestion des hommes. Et chacun avait clairement perdu le contrôle du vestiaire avant son limogeage.

Il semble jusqu'à présent que Hansi Flick soit apprécié de ses joueurs. Plusieurs noms, tels que Joshua Kimmich, ont été francs dans leur admiration pour leur entraîneur. Bien entendu, cela pourrait changer très rapidement. Mais pour l'instant, il semble que Flick ait de bonnes relations avec les joueurs sous sa direction.

Que ce soit le cas ou non, les joueurs du Bayern auront une forte influence sur la décision concernant l’avenir de Flick. Il se fera une grande faveur en gardant des relations solides avec ses joueurs, en particulier des personnalités influentes comme Robert Lewandowski, Thomas Muller, Manuel Neuer et même le jeune Joshua Kimmich.

Surpasser ses alternatives

En fin de compte, Hansi Flick doit vraiment prouver qu'il est une meilleure option que les autres qui sont disponibles. Après tout, c'est ce qui lui a permis de rester jusqu'à l'été. Bien sûr, Flick s'est très bien débrouillé au cours des deux derniers mois. Cependant, il a été aidé par le fait qu'aucune alternative évidemment meilleure n'est sur le marché.

Au cours du prochain semestre, Flick doit prouver qu'il est suffisamment apte à l'emploi pour que le Bayern ne se demande pas s'il serait préférable de faire appel à quelqu'un avec une expérience de gestion légèrement plus élevée, comme Erik ten Hag ou Thomas Tuchel.

Il est assez clair que les dirigeants du Bayern espèrent rester avec Flick à long terme. Sinon, ils n'auraient pas fait savoir que c'est «explicitement une option viable». Néanmoins, Hansi Flick a du travail à faire pour confirmer qu'il est la bonne personne pour le poste. S'il parvient à maintenir le succès de cette équipe en Europe tout en jouant au football, il sera en bonne voie de décrocher un contrat à long terme. Développer les jeunes et maintenir de bonnes relations avec ses joueurs ne sera que la cerise sur le gâteau.

