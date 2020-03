“Que la faim de titres ne s’arrête pas” »Pressfootball

Dimanche 01 mars 2020

Le gardien de but chilien, qui a commencé la victoire de la City sur Aston Vila en finale de la Coupe de la Ligue, a apprécié le nouveau trophée remporté par l’équipe de Manchester. “Nous avons obtenu un diplôme, c’est un prix pour la persévérance et ce que l’on fait tous les jours”, a expliqué l’ancien barcelonais.

Claudio Bravo continue d’augmenter son record en Europe. Après la victoire 2-1 remportée par Manchester City sur Aston Villa, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, le gardien chilien a décroché son huitième titre avec les “ Citizens ”, le seizième de sa carrière en Europe et le vingtième si vous ajoutez les couronnes avec Colo Colo et le «Rouge». Par conséquent, le gardien de but de l’équipe chilienne a apprécié le triomphe de son équipe dans cette finale.

«C’est un prix pour le travail et le désir de vouloir travailler et de continuer à obtenir des titres. Ce que nous voulons le plus, c’est que la soif de réalisations ne soit pas terminée, ce qui est la chose la plus précieuse du football », a déclaré le but après la victoire à Wembley.

En ce qui concerne sa performance, dans laquelle il a accompli une bonne tâche, y compris une couverture salvatrice dans les dernières minutes, le Chilien a commenté que «pour ceux d’entre nous qui jouent au tir à l’arc, ce qui est une position ingrate, il est important d’avoir ces raccourcis. Dans ces moments-là, il faut se présenter pour donner l’esprit tranquille à l’équipe. »

D’autre part, le gardien de but a également eu des mots pour évaluer son retour cette saison, après la longue blessure au tendon d’Achille qui l’a éloigné du terrain la saison dernière. À ce sujet, Bravo a déclaré: «Je ne considère pas que ce soit un problème d’avoir subi des blessures. Maintenant je suis retourné jouer et nous avons obtenu un titre, c’est un prix pour la persévérance et ce que l’on fait tous les jours ».

Bon moment pour Claudio Bravo après sa rude saison dernière. Réalisation importante du gardien de but national, face aux prochains défis auxquels il sera confronté avec le «Rouge», avec le début des qualifications en mars.

