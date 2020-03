Que lui est-il arrivé? Vucinic, de «Chris Benoit» de Rome et de la Juve à professeur de golf aux Emirats | Estero

Talent et apathie, en plein essor du Football balkanique: mais les jours où il le voulait, rien ni personne ne pouvait l’arrêter. L’histoire de Mirko Vucinic de Niksic, d’abord la Serbie puis le Monténégro, est connecté à travers un fil rouge à ceux de nombreux protagonistes du football oriental: classe et technique illimitées, pas toujours un esprit qui allait de pair. Et si dans une carrière qui pouvait être de plus en plus brillante, vous avez quand même réussi à devenir l’avant-centre de Rome et de la Juventus, cela signifie que vous avez quand même fait quelque chose de bien.

L’HOMME RECORD: CORVINO, ZEMAN ET LE «TAGLIAGOLE» – Vucinic est né en octobre 1983, il grandit dans les équipes de jeunes du Sutjeska, équipe de sa ville, à venir le plus jeune joueur du championnat serbo-monténégrin, avec ses débuts à 16 ans et un jour, dans lequel il a également marqué un but. Attaquant de talent, deuxième attaquant et si nécessaire également ailier, il vient immédiatement noté par Pantaleo Corvino, au moment de la direction de Lecce, qui l’emmène dans les Pouilles à seulement 17 ans: divisant entre Primavera, avec lequel il remporte deux championnats et une coupe d’Italie, et première équipe, au même âge, il a fait ses débuts en Serie A contre la Roma. Avec le maillot des Pouilles, il fait une série de montées et de descentes entre l’élite et la cadeterie, créant le premier but en A à 19 ans, avant s’établir définitivement sous l’égide de Zdenek Zeman, grâce au jeu offensif qui réussit à marquer la beauté de 19 buts à 23, égalant le record établi par Chevanton l’année précédente et devenant le meilleur buteur de l’équipe des Pouilles en un seul tournoi. Sa marque est exultation à Chris Benoit, un lutteur dont il a toujours été fan: le geste typique de “cutthroats” rle perpétuel devant les caméras génère de nombreuses controverses.

ROME: RÉSEAUX DE CHAMPIONS, STRIPTEASE ET LES PROBLÈMES AVEC RANIERI – Puis vient le moment du grand saut: le Rome le détecte pour 20 millions d’euros, restant initialement insatisfait de ses performances, en raison des nombreux problèmes physiques. Cependant, quand il engage la marche, il devient imparable: c’est le filet qui permet aux Giallorossi de battre la maison Manchester United en quart de finale de la Ligue des champions 2007, avant la victoire de la Super Coupe d’Italie au détriment d’Inter et de l’objectif que l’année suivante élimine Real Madrid de la meilleure compétition de clubs européens. Dans le championnat touche la victoire du Scudetto, jouer derrière Totti ou au lieu du capitaine blessé, du centre vers l’avant. Le titre ne vient pas, mais la victoire vient Coupe d’Italie, contre Inter. Vucinic est également apprécié en dehors du terrain pour sa verve, ce qui l’amène parfois à exagérer: il se fait aussi l’auteur de une exultation avec strip-tease en courant vers la courbe sud de l’Olimpico, geste qui lui a coûté la dénonciation d’actes obscènes par un fan. Pendant ce temps, de nombreux buts, aussi importants que ceux de Chelsea et de la Lazio, avant le crépuscule dans la capitale, en raison d’un relation difficile avec le nouvel entraîneur Claudio Ranieri.

LA JUVE ET LES TROIS SCUDETTI CON CONTE – Passer à Juventus, à 28 ans, au milieu du football, pour un chiffre de 15 millions d’euros: beaucoup pensent que c’est la phase décroissante de sa carrière, c’est plutôt l’ère la plus brillante. En fait, il gagne en noir et blanc trois championnats et deux coupes italiennes, étant le protagoniste du premier championnat. La vieille dame d’Antonio compter en fait, il précède le Milan d’Allegri et d’Ibrahimovic, et le Monténégrin est absolument le plus homme devant, capable de donner du panache et de l’imprévisibilité, ainsi que de marquer des buts fondamentaux. Avec Chiellini, Pirlo et Vidal, forme l’épine dorsale d’une équipe capable de battre n’importe qui, même les adversaires les plus doués sur le plan technique. Le renforcement de la Juve, cependant, le conduit à ne plus être indispensable et Vucinic devient mélancolique, prenant le chemin de l’Orient.

AL JAZIRA, LÉGENDE DU MONTÉNÉGRO ET … GOLFIST – Il a déménagé àAl Jazira, où dans la première saison, avec 25 buts marqués, remporte le titre de meilleur buteur du championnat des Emirats. Il parvient également à remporter une coupe nationale, avant de se blesser gravement et de mettre fin à une carrière qui se frotte les yeux, qui ennoblit avec deux enfants et un spot publicitaire tourné avec Aldo, Giovanni et Giacomo pour rire. Le seul mouvement monténégrin convoqué par la Serbie pour la Coupe du monde 2006, qui ne conteste pas en raison d’une blessure, devient le capitaine et auteur du premier but historique de l’équipe nationale nouveau-née du Monténégro. Ces derniers temps, après sa retraite, il a eu des ennuis avec la Guardia di Finanza, qui lui a confisqué 6 millions d’euros, et il est devenu un pro du golf aux émirats, où il continue de vivre.

@ AleDigio89