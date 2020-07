Que peut apporter Miralem Pjanic à Barcelone?

Photo de Jonathan Moscrop / .

Le milieu de terrain arrivera de la Juventus cet été

Alors, peut-on rationaliser cet accord?

Eh bien, peut-être. Tout au long de sa carrière, Pjanić a joué dans une pléthore de rôles, du milieu de terrain offensif à Lyon et à la Roma à la regista de Maurizio Sarri. Cette tendance a cependant une conséquence, à savoir que Pjanić est constamment devenu une présence plus profonde. Cela a été particulièrement évident cette saison, où Sarri a déployé Pjanić en tant que seul milieu de terrain détenteur en trois. On ne lui a pas non plus accordé beaucoup de liberté de position et, par conséquent, son nombre a souffert dans tous les domaines.

Le Pjanić d’aujourd’hui est loin du milieu de terrain 22 G + A de 2015/16

Pjanić n’a jamais été du genre à accumuler un volume élevé d’actions défensives et le rôle de pivot unique se fait au détriment du joueur et de l’équipe. Jetez un oeil à son numéro de passe clé, pour référence. Ils sont passés de 2,96 à 1,24, tout comme d’autres mesures créatives.

Bref, Pjanić n’a pas le meilleur des saisons. Cela est compréhensible, cependant, compte tenu de l’état de la Juventus de Sarri et du déploiement erroné de Pjanić lui-même. Il était bien meilleur la saison dernière dans un rôle moins défini (ironiquement, c’était sous un manager «défensif»). Il n’y a rien à dire qu’il ne pourrait pas revenir à ce niveau de production au Barça.

En parlant du Barça, la question se pose naturellement. Où joue Pjanić? Partout, vraiment. Il pourrait très facilement se placer aux côtés de Jong et Puig dans un milieu de terrain trois, ou aux côtés de Busquets dans une sorte de faux pivot. Setién pourrait utiliser Pjanić comme une sorte de conduit d’attaque (comme il l’était auparavant) ou comme briseur de ligne. Compte tenu du manque de passants progressistes significatifs au milieu du Barça, le dépassement plus direct de Pjanić pourrait être utile. Malgré toute sa résistance à la presse, Arthur n’a jamais eu la capacité d’augmenter significativement le volume de passage vertical.

En fait, sur le papier, un milieu de terrain trois de Pjanić, Frenkie de Jong et Riqui Puig est presque alléchant, surtout si De Jong est autorisé à s’insérer dans la ligne défensive et à dicter le jeu, dans le 3-2-5 de Setién. Dans une telle configuration, il est tout à fait possible que Pjanić prospère, même s’il n’atteint pas tout à fait les sommets de sa jeunesse. Avec Sergio Busquets dans l’équation, le Barça pourrait chercher à jouer Pjanić en tant que présence avancée, bien qu’il serait sans aucun doute rouillé dans ce rôle.

Bref, il y a des options. Il y a une promesse. L’accord est-il stupéfiant à courte vue? Peut-être. Cependant, cela n’a pas beaucoup d’importance en ce moment. Dans l’état actuel des choses, le Barça a un nouveau joueur qui arrive et les culés devraient à juste titre être excités. Les temps sont durs, et qui sait, il est peut-être un diamant brut.