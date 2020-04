Que pouvons-nous attendre de la Premier League à son retour?

MANCHESTER, ANGLETERRE – 27 MARS: le ballon de match officiel Nike Premier League le 27 mars 2020 à Manchester, en Angleterre (photo de Visionhaus)

Après avoir été initialement inscrite au 4 avril comme date potentielle de retour pour le football de Premier League, la reprise de l’élite anglaise devrait maintenant être repoussée encore plus loin, l’épidémie de coronavirus ne montrant aucun signe d’amélioration. Alors que les fans du pays attendent patiemment le retour de leurs équipes et joueurs préférés, il reste à voir ce qui se passera lorsque les matchs auront lieu, avec un certain nombre de questions sans réponse.

À quoi s’attendre lorsque la Premier League revient

Achèvement d’été?

Les Championnats d’Europe étant désormais reportés à 2021, il semblerait que les grandes ligues nationales seront terminées au cours des mois d’été. Bien qu’une date de retour du 30 avril pour le moment semble également irréaliste, il semble que Liverpool sera en mesure d’obtenir son premier titre de Premier League, même s’ils doivent le faire à huis clos. L’équipe de Jurgen Klopp compte 25 points d’avance sur Manchester City, les Reds n’ayant besoin que de deux victoires supplémentaires pour être couronnés champions. Alors que les fans d’Anfield attendaient nerveusement des nouvelles concernant la déclaration de nullité de la campagne, ce résultat semble désormais improbable.

Pendant ce temps, de nombreux clubs se battent toujours en Europe et au pays, avec des joueurs comme Manchester City, Manchester United et Wolverhampton Wanderers face à la perspective de jouer un grand nombre de matchs dans un court laps de temps une fois que le football sera de retour. La ville de Pep Guardiola tente de remporter la Ligue des champions pour la première fois, tandis que United et Wolves restent à la recherche du titre de la Ligue Europa. Les paris sur le football en ligne chez les principaux bookmakers sont actuellement en attente, mais les parieurs restent en mesure de miser sur un club anglais qui domine en Europe, les matchs pouvant se dérouler sur une seule jambe, plutôt que sur les deux normales.

Les joueurs pourraient revenir trop

Ailleurs, de nombreux joueurs qui semblaient avoir été exclus pour la saison en raison d’une blessure pourraient encore jouer un rôle important pour leurs clubs respectifs, Tottenham Hotspur étant probablement l’un des plus grands bénéficiaires de la pause. Les goûts de Harry Kane, Son Heung-min et Steven Bergwijn sont maintenant tous susceptibles d’être en mesure de participer si la saison reprend dans un avenir proche, ce qui facilitera leur poussée vers une place improbable dans le top quatre. Les goûts de Paul Pogba et Marcus Rashford pour Manchester United, Sead Kolasinac à Arsenal et Nathan Redmond à Southampton pourraient désormais tous jouer sur le terrain cette saison, ce qui aura probablement un impact aux deux extrémités de la table de la Premier League.

Avant un retour potentiel, certains joueurs du jeu ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont les joueurs eux-mêmes vont faire face, une augmentation des blessures ayant été suggérée par ceux qui sont au courant. Tandis que les joueurs se maintiennent en forme depuis le confinement de leur propre domicile, retrouver la forme physique du match est une autre affaire. En conséquence, beaucoup craignent que le fait de forcer les joueurs de Premier League à participer rapidement à des matchs de haute intensité puisse avoir des effets négatifs à court et à long terme.

Les clubs à travers l’Europe cette semaine gardant leur espoir de terminer la saison nationale d’ici le 30 juin, les fans pourraient bien avoir un grand nombre de matchs à espérer, mais à quel prix cela se produira-t-il?

