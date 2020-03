Que pouvons-nous vraiment attendre de l’Angleterre à l’Euro 2020?

La menace d’un coronavirus affectant l’Euro 2020 est très réelle, mais nous vivons dans l’espoir que le tournoi se déroulera comme prévu avec une perturbation minimale des jeux. Donc, en supposant que le tournoi obtient le feu vert, que pouvons-nous vraiment attendre de l’équipe d’Angleterre cette fois-ci?

Notre capitaine talismanique Harry Kane est mis à l’écart par une blessure et précipité pendant sa rééducation. Nos points de vente d’attaque les plus menaçants à Dele Alli et Raheem Sterling ont subi des baisses considérables de leur forme tandis que Tammy Abraham est aux prises avec des blessures. Mais croyez-le ou non, même avec tous ces revers, la majorité des bookmakers ont l’Angleterre comme favori du tournoi. Bien sûr, cela changera au fil des semaines, mais croyez-nous, nous en sommes aussi choqués que vous.

Pourquoi toute la positivité?

Maintenant, ne nous méprenons pas, l’équipe a connu une campagne de qualification stellaire et de nombreux joueurs ont dépassé les attentes lors de la Coupe du monde 2018, mais avec tous ces revers que nous venons de mentionner, pourquoi sommes-nous tous si positifs?

Pour commencer, il y a la forme boursouflée d’un Danny Ings. Il marque pour le plaisir à Southampton et semble avoir finalement trouvé son rythme après un sort blessé à Liverpool. Ings mérite pleinement une place dans l’équipe Euro 2020 et pourrait potentiellement être un starter en fonction de la forme physique de Kane.

Ensuite, nous avons Dean Henderson qui, sous sa forme actuelle, devrait vraiment devancer Jordan Pickford. Le gardien de Sheffield United devrait retourner à United cet été et rivaliser avec De Gea pour le maillot numéro un. En fait, si les rumeurs sont vraies, De Gea lui-même pourrait être au PSG cet été, laissant Henderson prendre le relais.

Pickford restera probablement dans les buts, mais si Henderson a sa chance, cela pourrait avoir un effet extrêmement positif sur la ligne de fond. Et en parlant de cette ligne de fond, nous avons une multitude de talents parmi lesquels choisir, en particulier à l’arrière. Ben Chillwell et Luke Shaw couvriront la gauche tandis que Trent Alexander Arnold, Kieran Trippier, Aaron Wan-Bissaka et Kyle Walker sont tous en lice pour la position d’arrière droit. C’est beaucoup de talent, dont la plupart adorent avancer et cingler dans les croix.

Le milieu de terrain est également bien approvisionné avec des goûts de Mason Mount, Jordan Henderson, James Maddison et Harry Winks profitant de saisons solides. Pour être honnête, le principal problème de Southgate ici sera de savoir qui appeler dans l’équipe et qui commencer. Il a littéralement l’embarras du choix.

Que pouvons-nous attendre?

Légende – La décision de Southgate sur qui joue dans le but aura un impact énorme sur les chances de l’équipe

S’ils maintiennent leur forme actuelle et si un ou deux joueurs (Kane et Abraham) frappent le sol en courant à leur retour de blessure, nous nous attendons à ce que l’Angleterre fasse au moins les demi-finales.

L’équipe a beaucoup de talents offensifs et marquer des buts ne sera pas un problème. Ce qui pourrait être un problème, c’est la propension de Pickford à laisser tomber des étrangers ici et là. Il ne fait aucun doute que c’est un bon gardien, mais est-il vraiment le meilleur gardien de but de l’Angleterre en ce moment? Dean Henderson, Nick Pope et peut-être même Ben Foster (s’il était disponible) pourraient demander à être différents.

Nous détestons le dire, mais malgré sa solide sortie à la Coupe du monde 2018, Pickford pourrait s’avérer être le maillon faible. La faille dans l’armure défensive qui pourrait finir par être assez coûteuse. Après tout, quand un arrière droit fait une erreur, cela ne se traduit pas toujours par un but. Un gardien de but, en revanche, a beaucoup plus à faire sur ses erreurs.

Si Southgate décide de se tordre et de donner une chance à Henderson dans le but, nous pourrions bien voir l’Angleterre se rendre jusqu’à la finale. Et s’ils arrivent jusque-là, alors qui sait ce qui pourrait arriver. Serait-ce la fin de ces décennies de souffrance? Chuchotez-le doucement, mais cette équipe d’Angleterre a une véritable chance de devenir des légendes.