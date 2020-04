“Que Riquelme m’appelle pour jouer à Boca serait une immense fierté”, a reconnu Fausto Vera.

Fausto Vera, Footballeur Argentinos Juniors et Équipe nationale d’Argentine U23, a analysé son grand moment dans le football argentin et a répondu à la fameuse question: “Que feriez-vous si Román vous appelait?”.

“La dernière fois que je me sentais bien, depuis la portée du Sub20, J’ai pu participer à plusieurs tournois avec l’équipe nationale et ajouter plusieurs minutes à la Primera de Argentinos. Il faut continuer à travailler, avec humilité “, a expliqué le footballeur, en dialogue avec TyC Sports.

Pour sa part, Fausto a reconnu qu’il était sur le point de quitter El Bicho sur le dernier marché de laissez-passer: “Il y avait aussi plusieurs occasions de MLS, Bruges et d’autres clubs. Je me calme, ma famille me conseille toujours de ne pas me précipiter. C’est le rêve de tout joueur, de pouvoir franchir le pas et continuer à grandir dans la carrière sportive. Je travaille pour ça. Mon rêve est de jouer pour Barcelone ou le Real Madrid, ce sont les meilleurs clubs du monde “.

Enfin, le milieu de terrain de 20 ans a dit ce qu’il ferait si Riquelme l’appelait pour l’emmener à Boca: “Si une proposition intéressante arrive pour ma carrière sportive, nous prendrons la décision avec ma famille et mon représentant. Boca et River sont les plus grands et ce serait très agréable à jouer dans l’un ou l’autre. Que Juan Román Riquelme m’appelle serait très gentil et une immense fierté, c’est mon idole du football“il a fermé.