Que se passe-t-il avec Fiete Arp?

Jann Fiete Arp est arrivé de Hambourg au Bayern Munich l’été dernier, mais il n’a pas encore eu d’impact. Après quelques performances décentes de pré-saison, le jeune attaquant a eu du mal avec la forme et la santé. Même si Arp a constamment subi des revers, selon Sport1, il n’abandonnera pas la chance de jouer pour le Bayern.

Dans sa situation actuelle, Arp n’est pas encore assez bon pour la première équipe sous Hansi Flick, alors qu’il n’a pas beaucoup joué pour le Bayern II sous l’entraîneur-chef Sebastian Hoeness.

Il a perdu sa place face à Zirkzee et Wriedt

Le talent d’Arp est incontestable, mais il a encore des problèmes majeurs concernant sa technique. Selon Sport1, il a été critiqué pour son premier contact avec le ballon et présente également quelques déficits tactiques.

Alors que Arp travaille à l’amélioration, Zirkzee a partagé le terrain avec les professionnels de la meilleure façon imaginable. Il a marqué deux buts vitaux pour les Bavarois et s’est imposé comme le deuxième option d’attaquant derrière Robert Lewandowski. Flick attend de grandes choses de Zirkzee et pense qu’il peut faire une percée.

Sur Bayern II, Arp est la troisième option derrière Kwasi Okyere Wriedt et Zirkzee lui-même. Afin d’éviter la relégation de la 3.Liga, Hoeness doit compter sur son attaquant en forme Wriedt, même s’il doit quitter le Bayern à la fin de la saison.

Quelle est la prochaine étape pour Arp

Tout l’élan qu’Arp avait de la pré-saison a été perdu à cause d’une blessure dans le Hinrunde. Deux blessures graves au bras lui ont essentiellement coûté ses six premiers mois au club. L’été dernier, Arp s’est entraîné individuellement avec Flick. Pendant ce temps, Flick a conseillé à Arp de ne pas se mettre trop de pression. C’est peut-être la racine du problème – Arp, un jeune joueur qui a rapidement déménagé dans un immense club et qui a maintenant du mal à trouver sa forme.

Alors qu’Arp se dirige vers le Rückrunde, il doit prouver qu’il peut aider le Bayern la saison prochaine lorsque Wriedt partira pour l’Eredivisie. Mais s’il ne le fait pas, il y a une chance qu’il soit prêté en été, ce qui pourrait aussi lui faire du bien: repartir dans un endroit frais, retrouver sa forme et sa confiance. Arp, pour sa part, veut se battre.