Que se passe-t-il avec Riqui Puig à Barcelone?

L’arrivée de Quique Setien à Barcelone en janvier a été une bouffée d’air et a semblé une très bonne nouvelle pour Riqui Puig.

La starlette du Barça n’avait pas fait une seule apparition pour la première équipe en 2019-20 sous Ernesto Valverde et a déclaré en novembre qu’il pourrait avoir à prendre une décision sur son avenir.

Et puis est venu Setien qui était dit être un grand fan de Puig et a utilisé son dévoilement pour expliquer qu’il “fera un effort spécial pour prendre soin des enfants du Barca” et que “ils auront la chance s’ils le méritent.”

Setien a ensuite appelé Riqui pour sa première séance d’entraînement avec la nouvelle équipe. Cue sourit tout autour et optimisme que finalement l’un des jeunes joueurs les plus excitants du club aurait une chance de faire ses preuves dans la première équipe:

Les choses semblaient encore plus prometteuses lorsque Puig a fait sa première apparition de la saison pour la première équipe en tant que remplaçant dans le premier match de Setien en charge, la victoire 1-0 sur Grenade au Camp Nou.

C’était aussi une bonne représentation de la starlette:

Riqui Puig a complété plus de passes (35) que tout autre joueur de Grenade lors de la victoire 1-0 de Barcelone … et il est entré à la 71e minute.

Style La Masia. pic.twitter.com/xVHFz7R8jw

– Squawka Football (@Squawka) 19 janvier 2020

Mais c’est tout pour le jeune de Setien. Sa seule autre apparition en Liga a été un sous-joueur très tardif contre Levante. Il a joué un total de 22 minutes dans l’élite espagnole jusqu’à présent en 2019-20.

Puig a vu le temps de jeu dans la Copa del Rey mais a eu du mal à l’UD Ibiza, tout comme toute l’équipe, et n’a pas participé du tout à la défaite 1-0 contre l’Athletic.

Setien a été interrogé sur Puig lors de ses conférences de presse cette saison, mais a été assez vague dans ses réponses quant aux raisons pour lesquelles le joueur de 20 ans n’a pas vu plus de temps de jeu.

Dans une interview accordée à La Vanguardia avant El Clasico, le patron du Barça a déclaré que Puig était excellent sur le ballon mais devait améliorer son travail défensif. Il a également dit:

“Le football est devenu compliqué et il ne suffit plus d’être un grand joueur, vous pouvez être quelqu’un qui déséquilibre les défenses à l’avenir, mais vous devez avoir la capacité de défendre, de travailler et de lire des situations.”

Mais ce n’est pas comme si le milieu de terrain de Barcelone fonctionnait parfaitement cette saison. Le club a du mal à tirer le meilleur parti de Frenkie de Jong, Arturo Vidal a joué sur les deux flancs avec plus ou moins de succès et la campagne d’Arthur a été perturbée par des blessures.

L’avenir de Puig semblait vraiment brillant sous Setien, mais s’est tout simplement effondré depuis. Il continue de s’entraîner régulièrement avec la première équipe, comme le font un certain nombre d’autres stars du Barça B, mais on ne sait pas quand sa prochaine occasion d’impressionner arrivera.