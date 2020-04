Que sont les paris gratuits – comment les trouver et les utiliser

Les sites Web des bookmakers regorgent de paris gratuits, permettant aux utilisateurs de placer des paris sans miser leur propre argent. Mais cela vient avec une mise en garde.

Cela semble trop beau pour être vrai. Mais il est. En raison de la concurrence dans l’industrie du jeu, les oddsmakers proposent des paris gratuits pour garder les clients. Il existe des portails spéciaux qui peuvent vous montrer tous les paris gratuits actuels sur le football que vous pouvez obtenir sans dépôt.

Une offre de pari gratuit est exactement ce qu’elle est. Gratuit. Le joueur n’a pas à miser son propre argent ou s’il le fait, l’argent est remboursé sur son compte. Et ce n’est pas un canular. Il existe de nombreuses offres de paris gratuits qui attendent que les utilisateurs décrochent et tentent leur chance.

Types de paris gratuits

Un pari gratuit vous permet de récupérer votre mise à sa conclusion. Et ils sont venus dans différentes formes et tailles. Habituellement, les nouveaux clients sont autorisés à parier gratuitement après avoir déposé des fonds dans leurs comptes. La taille du pari gratuit dépendra de la taille de votre compte. Les bookmakers proposent également de faire correspondre votre mise pour un pari. C’est un autre type de promotion, où votre taille de mise est doublée pour votre choix de pari.

Les paris gratuits sont également utilisés pour promouvoir les paris sur un événement spécial. Ou un type de pari spécifique. De nombreux bookmakers les proposent lors des rencontres de Ligue des Champions et de FA Cup. Les Jeux olympiques sont un autre foyer de ces paris pour pulluler dans votre boîte de réception.

Certains bookmakers vous récompensent également pour vos paris gagnants. Il va sans dire que ceux-ci sont assortis de leur propre ensemble de restrictions. Le bookmaker peut et impose des restrictions sur les limites et / ou le temps ou le montant du retrait.

Qu’y a-t-il pour le bookmaker?

Les paris gratuits et les bonus sont offerts par les bookmakers pour diverses raisons. Mais la raison principale est les clients.

Ces paris sont là pour persuader les visiteurs de devenir de nouveaux clients. Et continue d’être le choix préféré des clients existants. Avec l’arrivée des sites Web de comparaison de cotes, les joueurs ont des comptes sur divers sites Web. Ces paris gratuits sont les outils du bookmaker pour garder la main sur ses clients.

De plus, comme indiqué précédemment, ces paris gratuits sont assortis de restrictions et de mises en garde. Les retraits deviennent contingents et d’autres limites entrent en jeu, conçues pour continuer à parier sur ce portail de paris spécifique.

Comment trouver et utiliser des paris gratuits?

Tout comme les sites Web et les forums de comparaison de cotes, il existe des portails qui répertorient les paris gratuits. Ces services indiquent aux nouveaux clients quel bookmaker propose quoi et comment ils peuvent les utiliser. Ces sites Web regroupent les offres et les partagent avec leurs visiteurs.

Rien n’est fait par libre arbitre et ces sites Web rapportent de l’argent aux liens d’affiliation. Ils sont payés lorsqu’un visiteur devient client du site Web du bookmaker, c’est-à-dire qu’il s’inscrit. Cependant, il n’y a rien de mal avec ce modèle

Mais en dehors de cela, vous pouvez trouver ces paris en allant sur les sites Web des bookmakers et en consultant leurs offres. Tous les bookmakers réputés répertorient leurs offres de paris gratuits pour les visiteurs. Certains demandent même des suggestions de paris dans cette catégorie.

Alors que la plupart des paris gratuits sont simples et ne vous demandent que de vous inscrire, terminez les protocoles KYC (connaissez votre client) et c’est parti. Parfois, les bookmakers proposent des coupons et des codes promotionnels, et les utilisateurs doivent les appliquer pour bénéficier de l’offre de pari gratuit qu’ils souhaitent.

Dans d’autres cas, les paris ont leurs propres pages et l’utilisateur doit trouver son chemin vers une section spécifique du site Web du bookmaker. Les sections d’aide et de chat en direct sont toujours utiles, et les utilisateurs doivent toujours y aller pour obtenir de l’aide.

Il suffit de dire qu’il est facile de trouver des paris gratuits et encore plus facile de profiter de ces offres. Cependant, ce qui est difficile, c’est de retirer vos gains une fois le pari réglé. Les nouveaux parieurs devraient toujours regarder les petits caractères et voir s’il y a des conditions exceptionnelles qui doivent être remplies.