Quel avenir pour Corentin Tolisso du Bayern Munich?

Corentin Tolisso a eu une terrible chance de blessure au cours des deux dernières saisons avec le Bayern Munich. Après avoir subi une déchirure du ligament croisé au cours de la troisième semaine de match l’année dernière, le milieu de terrain français a raté le reste de la saison, n’apparaissant qu’en tant que remplaçant tardif lors de la victoire 3-0 du Bayern contre RB Leipzig lors de la finale DFB-Pokal fin mai. .

Cette saison, Tolisso n’a disputé que 10 matches de championnat avec le Bayern, dont seulement 6 départs. Il a commencé lors de trois des six matches de phase de groupes de la Ligue des champions du Bayern ou des matches du premier et du deuxième tour du Bayern au DFB-Pokal. Son dernier départ a eu lieu fin novembre dans le classement 6-0 du Bayern contre le Red Star Belgrade. Bien sûr, il a également souffert d’un problème de mollet mineur pendant la majeure partie du mois de décembre qui a forcé un bref épisode en marge, mais les Français auraient toujours espéré des minutes plus cohérentes.

Après la victoire 3-1 sur Mayence ce week-end, le directeur sportif Hasan Salihamidizc a été interrogé sur la position actuelle de Tolisso avec Hansi Flick. Le milieu de terrain était venu une minute pour remplacer Ivan Perisic. À peine une semaine auparavant, il avait joué 12 minutes à la fin de la victoire 5-0 du Bayern sur Schalke. Salihamidzic a déclaré qu’il appartenait en fin de compte à Flick de savoir si Tolisso obtenait des minutes ou non:

Rückrunde balance pour Tolisso: deux apparitions, 13 minutes. Salihamidzic dit à propos des champions de la Coupe du monde: «Ce sont des questions que vous devez poser à l’entraîneur. Je le vois seulement bien s’entraîner, se jeter dedans. L’entraîneur décide qui joue à la fin. “

Trop d’options au milieu de terrain?

Malheureusement pour Tolisso, Flick a une pléthore d’options au milieu de terrain. Il a récemment montré une préférence pour le triple pivot de Joshua Kimmich, Thiago Alcantara et Goretzka. Flick a également clairement indiqué qu’il prévoyait de garder Kimmich au milieu de terrain au lieu de le ramener à l’arrière droit, car Benjamin Pavard s’est avéré être une présence constante là-bas.

Pour le moment, même Coutinho a du mal à trouver des minutes cohérentes, car Ivan Perisic a commencé les deux derniers matchs du Bayern sur le flanc gauche de Thomas Müller, bien que Perisic pourrait très bien être relégué au banc lorsque Serge Gnabry et Kingsley Coman retrouvent leur forme physique. .

Pour Tolisso, il devra peut-être commencer à penser à son avenir au Bayern, surtout s’il veut rester sur le radar de Didier Deschamp pour l’équipe de France. Selon L’Equipe, il y a une inquiétude croissante dans le camp français qui ne se substitue qu’au Bayern, en particulier lorsqu’un milieu de terrain similaire du Tanguy Ndombele de Tottenham a impressionné le club du nord de Londres. Dans le milieu de terrain emballé de la France, Tolisso fait face à la concurrence de milieux de terrain comme Paul Pogba, Blaise Matuidi, N’Golo Kante, Adrien Rabiot, Steven Nzonzi, Houssem Aouar, Tiémoué Bakayoko et Moussa Sissoko, entre autres.

Du point de vue du Bayern, Tolisso pourrait bénéficier du mois de février chargé dans toutes les compétitions, si Flick est obligé de faire tourner sa gamme. Qu’il s’en tienne à un système 4-3-3 ou décide de revenir à un 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, Tolisso devra tirer le meilleur parti des opportunités qui lui sont offertes pour mieux revendiquer la formation de départ du Bayern.