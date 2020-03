Quel est l’avenir du journalisme de football gonflé?

Quel avenir pour la presse footballistique au Royaume-Uni? Avec des ventes de copies papier en baisse chaque année, des modèles d’abonnement en ligne qui n’ont pas encore généré de bénéfices comme les kiosques à journaux et les dépenses des annonceurs se sont concentrées sur les médias sociaux et les recherches plutôt que sur l’affichage, il s’agit d’un environnement difficile et susceptible de devenir plus difficile pour ces grands , opérations coûteuses. Tout le monde cherche un moyen de survivre. Mais voici le problème – il y a tout simplement trop de journaux.

Cette semaine, j’ai lu 30 articles sur le football sur des sites Web de journaux – je n’achète jamais de journaux – et ce sont principalement des articles du Guardian, mais aussi de l’Independent, du New York Times et du Teesside Gazette. Je suis abonné à l’Athletic mais je dois avouer que j’ai perdu tout intérêt et que je n’ai rien lu depuis un mois ou plus. Il se sent comme un agrégateur froid et fonctionnel et il y a quelque chose, encore sans nom, dans ma psyché qui ne se sent pas chez lui là-bas.

Je ne lis presque jamais les rapports de match ou les spéculations sur les jeux à venir, je ne lis jamais les sites Web de tabloïdes pour le plaisir et j’ai tendance à privilégier les pièces de la même coterie d’écrivains et à ignorer le reste. Je ne sais pas si la mienne consomme moins ou plus que d’habitude, mais elle raye à peine la surface.

De toute évidence, le volume du football dans tous les journaux indique qu’ils considèrent le sport comme une sorte de garantie de clics, sinon des ventes de papier, qui semblent en déclin terminal, les chiffres de l’été dernier montrant une baisse du lectorat pour chaque publication entre 3% et 18%. Le Soleil est toujours, en quelque sorte, le best-seller avec 1,2 million d’euros. Donc, quand on pense à l’avenir du football dans les journaux, c’est évidemment en ligne, ce qui est ironique vraiment parce que chez F365, nous avons été pendant de nombreuses années tournés en dérision par certains hommes de Fleet Street en tant que simples écrivains sur Internet, comme si ce n’était pas vraiment un travail crédible .

Mais de nombreux comptes Twitter de journalistes de football bien suivis ne révèlent pas un niveau d’engagement toujours élevé qui, bien que ce soit un moyen imprécis de juger quoi que ce soit, suggère au moins un certain désintérêt. Pour prendre un exemple aléatoire, plus de 24 heures après le tweet de l’interview de John Cross avec Wilfred Zaha, il n’avait que 250 likes et 14 commentaires sur trois Tweets, mais son compte compte 335 000 abonnés et The Mirror reçoit environ 25 millions d’utilisateurs uniques chaque mois. Donc, avec ce genre de chiffres, vous vous attendriez à un engagement beaucoup plus grand, n’est-ce pas? Même si c’était juste un abus. Je me rends compte des limites de juger de la popularité de cette façon parce que beaucoup peuvent simplement lire et ne faire aucun commentaire, mais ce n’est pas un exemple inhabituel. À moins qu’une pièce ne critique Manchester City, United ou Liverpool, les nombres d’engagement sont largement modestes et cela doit nous dire quelque chose.

Il y a plus de 20 journaux nationaux si vous incluez les dimanches et les cadeaux et tous couvrent le football sur beaucoup de pages. Ajoutez les journaux locaux couvrant les clubs locaux ainsi que les sites Web produits par des professionnels tels que le nôtre et d’autres, et le public est constamment bombardé de contenu footballistique. Bien que le football soit très populaire, trop de médias poursuivent clairement le même public, souvent avec un contenu très similaire, ce qui peut aider à expliquer ces chiffres d’engagement sous-alimentés des tabloïds.

Si nous acceptons qu’il y ait juste, beaucoup plus d’écrits sur le football que le marché ne veut consommer – et il doit simplement y en avoir quand le Guardian seul a à tout moment 50-60 articles sur sa page principale de football des six ou sept derniers jours et c’est sans fouiller chaque écrivain plus profondément – alors toute l’industrie va devoir se rétrécir nettement et bientôt parce que comment cela peut-il être durable? De nombreux journaux perdent déjà du personnel en raison du gaspillage naturel ainsi que des licenciements.

Mais les éditeurs gaspillent toujours de l’argent en payant des journalistes pour faire des choses qui ne sont plus pertinentes ou utiles en 2020. Par exemple, il n’y a tout simplement plus assez de valeur dans les rapports de match, même s’ils sont bien écrits. Ils sont déjà obsolètes avant que l’encre ne frappe le papier, et à l’ère des médias sociaux, de plus en plus avant même que l’écrivain n’appuie sur l’envoi. La nouvelle est arrivée, a été digérée et débattue en temps réel et ne nécessite pas de répétition par une douzaine de journaux nationaux différents. Voir tous les écrivains du football des journaux nationaux alignés dans la presse pour faire en grande partie le même reportage sur le même jeu, en utilisant les mêmes faits et chiffres et même apparemment parfois convenir d’une position collective par la suite, semble vraiment étrange d’un point de vue commercial . Pourquoi payer pour que cela se produise? Vous voulez sûrement un contenu unique différent des autres.

Les faits du jeu sont disponibles en temps réel. Les blogs de jeux en direct du journal (sont-ils populaires?) Présentent des statistiques qui sont ensuite régurgitées dans le rapport de match, les éditeurs payant ainsi deux fois pour que deux écrivains livrent la même chose et seront similaires chez tous vos concurrents. Ce n’est pas une bonne utilisation des ressources frauduleuses, ce sont de mauvaises affaires. Encore une fois, vous ne payez que pour les mêmes choses que tout le monde a. Pourquoi?

Les rapports sur les matchs dominaient la production de chaque journal, tout comme les conférences de presse dans les clubs de football, mais ils représentent également une dépense de plus en plus inutile. Les attachés de presse n’ont jamais eu plus de pouvoir sur les journalistes, et le club en a moins besoin. S’inspirant de la Pravda, de nombreux grands clubs préfèrent publier leurs propres «nouvelles» dans le but d’établir leur propre récit, en fonction de leurs propres objectifs. Ils ne veulent pas d’un examen indépendant. En effet, beaucoup ont maintenant des propriétaires qui ont l’habitude de faire ce qu’ils veulent sans être critiqués par qui que ce soit et qui n’ont aucune envie de se soumettre à des interrogatoires, donc ils tiennent les journalistes à distance, sachant qu’ils n’ont plus besoin qu’ils soient leurs messagers quand ils peuvent créer leur propre propagande interne que les fans mangeront comme si c’était un fait.

Pour certains fans, la crédibilité des journalistes a été minée par leur soi-disant “ parti pris ” contre leur club – une paranoïa déplacée sûrement encouragée par certains propriétaires – et ils font désormais plus confiance au club qu’à quiconque de l’extérieur, apparemment ignorant à quel point cela rend vulnérable leur. C’est une tendance inquiétante et pourtant, nous voyons des parallèles avec la politique. Nous avons besoin d’un contrôle journalistique, mais les conférences de presse ne sont plus la voie à suivre pour cela.

Le problème est que la confiance dans les journalistes – souvent considérée comme un seul groupe amorphe – parmi les joueurs est à un niveau bas après des décennies de travail d’une manière ou d’une autre, et signifie que beaucoup sont moins enclins à coopérer avec une industrie qui leur a souvent causé beaucoup douleur. Ils ont des comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser n’importe quel message et se connecter à leurs fans s’ils le souhaitent; ils n’ont pas besoin de quelqu’un d’un journal pour le faire, notamment parce que le journal a probablement une portée plus petite que lui. Le club est également plus heureux si les joueurs ne bavardent pas avec la presse. Lorsque nous voyons des journalistes rapporter ce qu’un joueur a dit sur leur compte Instagram comme une nouvelle, nous pouvons voir que la fin de leur monde est proche. Une fois que les journaux ont créé du contenu, beaucoup d’entre eux régurgitent de plus en plus simplement ce qu’ils ont récolté ailleurs. Y a-t-il un avenir là-dedans? Non.

Parfois, l’odeur du désespoir est palpable et conduit à des exemples plus flagrants de journalisme de football peu profond, inutile et parfois trompeur créé dans l’espoir d’obtenir des clics, qui nous mettons en évidence dans Mediawatch. Je soupçonne que la plupart d’entre elles sont la conséquence du manque de personnel requis pour occuper plus d’espace que le sujet ne peut être étiré pour accueillir. Par conséquent, nous obtenons tous fatigués «comment AnyClub FC s’alignerait s’ils achetaient trois pièces AnyStars», peu importe la fantaisie de tels transferts. Peut-il vraiment y avoir un avenir? Les potins de transfert sont populaires, mais ne l’inventez pas et excusez simplement la fiction avec «pourrait» «être» et «pourrait» parce que tout ce qui a été fait est d’éloigner de plus en plus de gens, qui ont appris à se méfier à peu près tout ce qui est écrit, en particulier sur les sites Web des tabloïds.

Le problème, c’est que nous sommes maintenant dans un état si grave que les faussetés ou les distorsions ne semblent pas avoir d’importance pour certains éditeurs; seuls les clics sont importants. C’est une stratégie “ vivre pour aujourd’hui et ne pas tenir compte de demain ” que toutes les entreprises qui descendent, mais qui en sera la ruine, car il arrive un moment où vous ne cliquez plus sur le transfert scandaleux la spéculation parce que vous savez que tout est BS. Bientôt, vous appliquez cette discrimination à chaque non-entité RÉVÉLÉE d’une pièce, puis vous ne visitez plus le site. Et puis c’est fini.

Et pourtant, à d’autres égards, la qualité de la presse de football est en mauvaise santé. Le travail de David Conn seul a été au-delà de sa valeur. J’ai lu des pièces fantastiques avec une réflexion, une recherche, un esprit et une réflexion vraiment profonds et originaux, pour n’en nommer que quelques-uns, Jonny Liew, David Conn, Suzie Wrack, Rory Smith, Miguel Delaney, Barney Ronay, Jonathan Wilson, Michael Cox , Jonny Northcroft, Henry Winter et bien d’autres. Il est également à noter que bon nombre de ces pièces d’écrivain obtiennent parfois un peu plus d’engagement de la part des lecteurs, mais le public est-il trop restreint et restreint pour justifier les coûts de production de leur œuvre?

Par exemple, L’article de Rory Smith dans le NYT cette semaine sur la montée de Monza au sommet de la Serie C sous la propriété de Silvio Berlusconi était généralement intéressant et instructif. C’est exactement ce que j’aime lire et je me suis senti mieux pour le temps passé. Pourtant, il est venu d’une planète entièrement différente du “ footballeur va au restaurant avec sa femme ” ou “ le joueur fait allusion à quelque chose que nous déformons pour impliquer que cela pourrait arriver quand il ne le sera absolument pas parce que c’est ridicule ” 171 mots qui peuplent tellement de sortie de journaux à sensation. Alors que, espérons-le, le truc de marché le plus vide entre dans sa phase finale commerciale, du moins sous le couvert du journalisme de football, y a-t-il suffisamment de lecteurs de ce que l’on appelle parfois mal à l’aise l’écriture highbrow pour justifier les dépenses de publication?

Cela m’a été récemment résumé succinctement par un éditeur: «Y a-t-il plus d’argent pour attirer des gens épais ou des gens intelligents? Les épaisseurs ont les chiffres, mais les clevers ont l’argent. C’est ce que j’essaie de peser tout le temps. À vous de me dire. Muet ou intelligent? Par où allons-nous? Où est l’argent?”

Cela m’a semblé une évaluation grossière, nihiliste, généralement frappante de Fleet Street, mais il est facile de voir ce qu’il veut dire

Si le modèle Athletic se bloque et brûle au Royaume-Uni comme beaucoup s’y attendent, incapable de recueillir le nombre d’abonnements au bon prix pour payer ses coûts énormes (et il semble être en mode de réduction perpétuelle), cela peut illustrer bien à quel point le marché de la presse de football est encore gonflé et surapprovisionné au Royaume-Uni, et la résistance du public à un modèle d’abonnement.

Mais une presse de football radicalement amincie, largement plus cérébrale, qui cesse de gaspiller de l’argent pour produire ce qu’il n’y a pas de demande et coupe son tissu selon ses moyens, eh bien, il pourrait y avoir un avenir.

J’espère bien que oui, car nous n’avons jamais eu besoin que la lumière vive d’une analyse approfondie brille davantage dans les coins sombres du football moderne et sans une presse libre intelligente tenant le secteur pour responsable, tout comme en politique, les chiens de guerre courront gratuit.

John Nicholson