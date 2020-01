Quel est le hors-jeu

La onzième règle: nous parlons évidemment de la hors-jeu. Cette règle du football a subi plusieurs changements au fil des ans et a été celle dont l’application a suscité plus de débats et de discussions. Actif, passif ou retour: comprenons quelque chose de plus.

littéralement

Le règlement du football stipule qu’un joueur est en position de hors-jeu lorsqu’il se trouve dans la moitié de terrain de l’adversaire et plus près de la ligne de but que le ballon et l’avant-dernier adversaire.

En soi, cela ne constitue pas une infraction responsable de l’attribution d’un coup franc attribué à l’équipe adverse, mais dans certains cas, cela devient lorsque le joueur intervient dans le jeu toucher le ballon ou interférer activement avec l’action, gênant un ou plusieurs adversaires de quelque manière que ce soit.

Comment cette maladie peut-elle survenir? Par exemple, si un joueur gêne la vision du ballon pour ses adversaires, il essaie de jouer le ballon (qu’il réussisse ou non) ou en profitant de sa position irrégulière.

application

Lorsqu’un certain joueur frappe le ballon, l’action doit être visuellement bloquée, comme sur une photo.

Si l’un de ses coéquipiers est au-delà de la moitié du terrain, il y a moins de deux adversaires entre lui et la ligne du bas, il frappe le ballon, essaie de le faire ou a l’intention d’interagir, un coup franc doit être accordé contre l’équipe de dit ledit joueur, dans la position où il se trouvait.

“Moins de deux adversaires” a été écrit car le dernier adversaire avant la ligne de but n’est pas nécessairement le gardien de but.

En analysant cette “photographie”, il faut observer si le joueur recevant la passe était positionné même à un centimètre devant l’avant-dernier joueur adverse.

Il n’y a plus de lumière

La formule où la présence de la soi-disant “lumière” entre les deux joueurs a été calculée a expiré. Maintenant, nous analysons les centimètres individuels et pour faire du texte ce n’est pas la position des pieds ou celle du buste mais n’importe quelle partie du corps des joueurs.

La technologie aide beaucoup l’équipe d’arbitres à définir si une action particulière doit être considérée comme valide ou invalidée par un hors-jeu.

En fait, cela se produit dans tous les domaines où le VAR (Video-Assistant-Referee) est présent, qui évalue chaque action importante, pouvant compter sur divers plans et reprises, par une équipe spéciale.

Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas de hors-jeu si c’est un adversaire qui frappe le ballon volontairement (par exemple lors d’une passe arrière ou autrement frappant le ballon mais servant un adversaire).

Le retour du hors-jeu

On parle de hors-jeu lorsqu’un joueur reçoit le ballon en position régulière mais ce n’est pas au moment exact où son partenaire a effectué la passe. Cela se produit généralement dans le cas de passages lents ou longs, lorsque l’attaquant est en fin de partie.

Obstacles et écarts

Il est hors-jeu lorsqu’un joueur effectue un tir, frappe l’un des montants ou l’un des drapeaux et arrive à un partenaire qui est en position de hors-jeu.

Cas identique également lorsque la déviation a lieu par le biais d’un arrêt et que le gardien rejette (il y a des années, l’arrêt était considéré comme un jeu).

Si la passe est déviée par l’arbitre, il arrête le jeu et procède à un bol du ballon, le faisant concourir pour deux joueurs représentant les équipes.

Sentez-vous à l’aise

Le règlement indique également que l’assistant de ligne (celui qui était autrefois appelé “juge de ligne”) n’est pas obligé de signaler rapidement une position de hors-jeu.

Fondamentalement, il attend que quelqu’un du stand VAR lui dise qu’il s’agit d’une position irrégulière et qu’il peut lever le drapeau.

Il semblerait que la technologie remplace également le cher vieux juge de ligne.