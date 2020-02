Quel manager de Premier League sortirait vainqueur d’une bagarre de masse?

Lectures rapides

À tout moment, tous les arguments de la Premier League ne sont qu’à un pas ou deux du machisme de «mon père plus grand que ton père».

Si nous suivons cela jusqu’à sa conclusion naturelle, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que nous opposions les 20 managers de Premier League les uns aux autres dans une bagarre sans retenue.

Nous savons, c’est bizarre que nous n’ayons pas fait ça avant, non? Eh bien, nous ne l’avons pas fait, alors maintenant nous le ferons. Attachez.

Nous commençons ces batailles, comme toujours, en déterminant qui nous pouvons éliminer des procédures dès le départ.

David Moyes semble tout simplement trop défaitiste pour être pris en considération. Il serait sur le point de vaincre l’un de ses rivaux, seulement pour être submergé de doute et finir par hésiter juste assez longtemps pour être éliminé par quelqu’un de plus concentré.

Roy Hodgson abandonne également tôt, mais il a la possibilité de faire une sortie digne et d’abandonner sans être attiré par une meute de managers avides de sang. Vous devez gagner ce genre de respect au cours d’une longue et illustre carrière, et il a pris suffisamment de coups sûrs au cours de cette carrière pour rassurer ses rivaux avec confiance qu’il n’est pas une menace.

En parlant de gens qui ne sont pas perçus comme des menaces, vous ne pouvez probablement pas imaginer Eddie Howe devenir un voyou et frapper quelqu’un, ou même le regarder de façon drôle, mais il a du pouvoir. Attendez-vous à ce qu’il se cache dans un coin, ou derrière une pile de tonneaux bien placés, le tout dans le but de le sortir et d’essayer (en vain) de former des alliances avec ses adversaires plus grands et plus forts.

Mikel Arteta, en tant que plus jeune manager actuellement en charge d’un club de Premier League, devrait avoir un avantage de vitesse sur certains des autres ici. Et il le ferait, s’il n’était pas le célèbre Mikel Arteta, calme et non urgent.

D’une manière ou d’une autre, nous doutons que l’âge l’aura rendu plus urgent, même avec tout cela en jeu. Il fera quelques manœuvres intelligentes pour esquiver les attaques des managers les plus attaquants, mais finalement il sera terrassé et abandonnera la course.

Pep Guardiola est peu susceptible d’être très différent dans le style, mais l’expérience du catalan pourrait jouer en sa faveur, l’aidant à savoir avec qui se jumeler et avec qui se cacher jusqu’à ce qu’ils refroidissent.

Cela ne vous mènera que jusqu’à présent sans votre propre qualité d’étoile, cependant – parfois, vous ne pouvez pas atteindre le sommet sans que quelqu’un d’autre fasse le gros du travail pour vous. Est-ce une barbe à autre chose? Forge ta propre opinion.

Si vous cherchez quelqu’un pour vous surprendre dans cette bataille, Graham Potter pourrait être votre homme. C’est le type de personne qui n’a pas de points forts évidents, mais pas de défauts évidents non plus – vous pensez qu’il sera facile de l’écarter, mais il est toujours là, s’accrochant bien plus longtemps que prévu.

Ralph Hasenhuttl est similaire, recherchant le décompte avant de rebondir avec un coup de ventouse de nulle part et de supprimer l’une des plus grandes menaces. Brendan Rodgers peut sembler immunisé contre les coups des plus grands garçons, mais Ol ‘Ralphie le frappe dans le ventre quand sa garde est baissée et bam! plus Brendan.

Frank Lampard commence bien, montrant une vivacité que nous ne savions pas qu’il avait encore, seulement pour que nous réalisions finalement qu’il manque beaucoup de coups faciles et qu’il se rattrape en exagérant ceux qu’il fait. C’est très bien quand vous choisissez les également-rans, mais finalement vous serez découvert et jeté de côté par Carlo Ancelotti, qui abandonne finalement son briefing pour effacer Lampard avant de décider lui-même de tout effort et l’énergie va juste être inutilement épuisante.

Dean Smith essaie aussi de se mettre à l’acte, jetant une chaise à Lampard et criant: «C’est pour reprendre Tammy.» Il manque, mais efface Hasenhuttl et Potter d’un seul coup après que le manager de Chelsea a crié et canard hors du façon.

Pendant que tout le reste se passe au premier plan, la caméra fait un panoramique sur le côté où un Jose Mourinho en colère, maigre et portant des gants de boxe pour une raison quelconque, fait les cent pas.

Il essaie toujours de savoir à qui s’adresser: Ole Gunnar Solskjaer pour lui avoir succédé à Manchester United ou Nuno Espirito Santo pour lui avoir succédé aux déjeuners de la famille de Jorge Mendes.

Ses yeux s’élancent de droite à gauche, puis de nouveau à droite, puis il est à plat sur le dos pendant que Nuno le nettoie. Solskjaer poignarde alors le patron des Wolves dans le dos, car il n’a pas obtenu ce surnom de “Baby-face Assassin” pour rien.

Personne n’est mieux placé pour arrêter un tueur de sang-froid que Steve Bruce, ou devrait-il s’agir du détective Steve Barnes, des romans policiers du directeur de Newcastle. Solskjaer est emmené menotté et personne ne peut se soucier de savoir si c’est contraire aux règles.

D’accord avec @skolemorten

Quelle est cette chose avec les meilleurs entraîneurs touchant la tête / les cheveux de leurs collègues?

Pep le fait. Mourinho le fait.

Et maintenant Solskjær aussi.

Une nouvelle tendance? Humiliation amicale…? pic.twitter.com/3BkZPyREIB

– Jan Aage Fjortoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) 5 décembre 2019

Maintenant, l’idée de cette pièce est venue du tête-à-tête de Chris Wilder avec Andrew Surman dans le match de Sheffield United contre Bournemouth. Wilder n’avait clairement pas l’intention de reculer devant la bataille. Cependant, la volonté d’entrer dans le vif du sujet ne suffit pas toujours.

Wilder pourrait peut-être voir Surman, mais il n’aurait aucune chance contre la portée d’une équipe de Klopp et Farke. Il n’y a pas de règles d’équipe d’étiquette mises en place à l’avance, mais cela se produit juste en quelque sorte.

Sean Dyche est un peu plus grand que Wilder, mais même lui n’aurait aucune chance contre une équipe de deux hommes. Surtout quand il irait sans aucun doute au combat tous les canons flamboyant, confiant qu’il gagnera par la seule force de sa volonté, pour se retrouver sur le pont plus rapidement que vous ne pouvez dire «gegenpress».

pic.twitter.com/R6WtqWK6fY

– No Context Wilder (@NoContextCW) 9 février 2020

C’est donc ça, non? Nos deux supremos allemands partent ensemble au coucher du soleil, après avoir vaincu tout le monde avant eux? Pas si vite – vous oubliez un homme.

Nigel Pearson est allé à la gorge d’un footballeur de Premier League depuis plus de 20 ans son cadet. Il a combattu une meute de chiens sauvages dans les montagnes des Carpates. La perspective d’un grondement royal managérial suffirait à le faire saliver à la perspective de faire de vrais dégâts.

Il maintiendra Klopp avec sa main gauche et lancera Farke sur le tapis avec sa droite, le tout sans casser sa foulée. Et il ne fera que devenir plus puissant pour l’avoir fait.

