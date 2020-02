Quel Naples avec Barcelone! Azzurri devance Mertens puis Griezmann. Vidal expulsé

NAPLES. Aller au stade San Paolo 16e de finale de l’UEFA Champions League, le Naples di Gattuso accueille le Barcelone par Setien. Un défi de grand charme, les Blaugrana sont clairement les favoris sur papier, mais les bleus poussés par un public énorme recherchent encore un autre cuir chevelu européen prestigieux où ils ont battu les champions d’Europe de Liverpool en phase de groupes.

LES CHOIX DES MISTERS

Confirmé le trident léger dans la maison bleue, Mertens au centre avec Insigne et Callejon sur les côtés, dans la salle de contrôle Demme. Maksimovic est une lourde absence en défense, hors de Koulibaly, pour faire équipe avec Manolas. Parmi les rangs des Blaugrana, une urgence en attaque, mais pas seulement, outre les Suarez et Dembele à long terme, Jordi Alba et Sergi Roberto restent également hors jeu. De Jong trouve un maillot de départ, Busquets et Rakitic complètent la médiane, en défense Firpo et Semedo sur les flancs avec Umtiti pour faire équipe avec Piquè.

MERTENS PUIS PARI GRIZOU, MAIS QUE RAMMARICO

Première mi-temps avec les Espagnols qui dominent du point de vue de la possession du ballon, mais c’est la formation de Gattuso qui trouve le chemin du but avec beaucoup de cynisme et de qualité, une véritable perle le but de Mertens qui à 30 ‘fait avancer l’Azzurri et fait exploser le San Paolo. Les garçons de Setien ne trouvent aucun moyen, tandis que Napoli touche le rappel avec un détour serré de Manolas à la fin de la première mi-temps. En deuxième mi-temps à la 57e minute, Griezmann a égalisé le ballon hors-jeu de Semedo et le Français avait besoin d’une balle pour pousser uniquement sur le filet. Après quelques minutes de difficulté grande réaction des hôtes, bon défilé de Ter Stegen sur Insigne puis la plus savoureuse chance, à 63 ‘pour Callejon qui est hypnotisé devant le gardien allemand. Le Barça réplique avec Umtiti, corner de Messi et la tête centrale anticipe Ospina mais envoie haut. Le non-sens de Vidal à 89 ‘, réservé pour une faute sur Rui, réagit et prend la deuxième carte en quelques secondes. Malgré le forçage final, Napoli n’est pas en mesure de perturber la défense de Blaugrana, la qualification sera décidée au Camp Nou mais les hôtes auront une belle performance globale contre Messi & co. Dans le retour, défiez Busquets et Vidal, alors qu’il faudra évaluer l’étendue de la blessure de Piquè à la fin de la partie.