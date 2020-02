“Quel plaisir de représenter mon Giugliano! FC Messine? Rachetons le match aller”

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Première saison parmi les “grands” de la classe ’00 Salvatore Micillo, l’une des notes les plus heureuses du Giugliano Calcio jusqu’à présent. Le milieu de terrain de l’école de Naples connaît une excellente saison dans une chemise jaune et bleue, déjà 20 apparitions pour un garçon qui a la chemise qu’il porte tatouée sur sa peau.

FIERTÉ GIUGLIANE

Notre équipe éditoriale a donc rejoint le jeune homme, le docteur Giuglianese, pour analyser les progrès réalisés et le combat en séries: «Pour moi, c’est une émotion indescriptible de représenter l’équipe de ma ville, à l’entraînement comme dans le jeu, je vis avec sérénité tout cela mais j’ai expliqué à mes coéquipiers ce que cela signifie de porter cette chemise. “

LE GUIDE TECHNIQUE DÉCISIFS

Facteur Agovino et flexibilité sur le terrain: “Je remercie l’entraîneur qui me donne de l’espace et me fait jouer, mais je suis conscient que j’ai encore un long chemin à parcourir, je dois m’améliorer du point de vue de la mentalité et de l’application défensive. Agovino m’a tellement impressionné, il transmet sa détermination et sa simplicité à l’équipe, il est celui qui n’abandonne jamais tant à l’entraînement que pendant les matchs. Quand on passe sous le terrain, on parvient souvent à renverser le résultat grâce à l’esprit combatif de notre coach. “

ESPRIT DE RÉVEIL

Sur le combat des éliminatoires et le prochain adversaire: “Nous sommes un groupe solide, au début de la saison, le but était le salut, l’avoir obtenu si longtemps à l’avance nous rend fiers, avant d’être une grande équipe, nous sommes un grand groupe. Nous avons mal commencé le championnat, puis nous nous sommes regardés et nous nous sommes remis ensemble, maintenant nous sommes là-haut et nous voulons y rester. – explique Micillo – Messina? Ce ne sera pas facile, nous attendons ce match depuis longtemps car au match aller, ils étaient peut-être les seuls à avoir vraiment des ennuis et nous voulons nous racheter. ”

RETOUR À LA MAISON

Dernier commentaire sur le retour de De Cristofaro: «Nos fans sont vraiment le 12ème homme sur le terrain, ils sont proches de nous surtout dans les défaites et aussi à l’extérieur nous sommes suivis par beaucoup. Lorsque nous sortons sur le terrain, nous nous battons également pour eux et pour honorer la mémoire du président Salvatore Sestile “.