Quel que soit l’avenir immédiat, quelle saison ce fut pour Barcelone

Alors que le monde s’effondre et que les communautés du monde entier se verrouillent, l’avenir immédiat de Barcelone et d’autres clubs de football est dans des limbes sans précédent.

La gravité de la pandémie actuelle de coronavirus ne fait aucun doute et les mesures décisives prises par le club plus tôt dans la semaine pour s’assurer que toutes ses équipes, à l’exception des plus âgées, soient renvoyées chez elles, doivent être considérées comme une décision sensée et positive.

Pas de drame, pas de traînée de pieds. Action décisive.

Cela peut sembler étrange, car bien sûr, le club a fait ce qui était attendu, non?

Mais cela vaut peut-être au moins la peine de réfléchir à la réaction de la Premier League dans le même contexte.

En tout état de cause, si la Liga devait s’arrêter à ce stade, ce qui semblerait être le plan d’action le plus prudent, regarder en arrière sur 2019/20 a été tout sauf ennuyeux.

Il pourrait même être considéré comme l’un des plus intéressants de l’histoire du club, et pas nécessairement pour les questions de terrain!

Mais commençons par là.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours, techniquement, en Ligue des champions et restons au sommet de la Liga.

Tout autre chose qu’une victoire au Barça – à moins que la ligue ne soit annulée et rendue nulle et non avenue – n’est pas une décision qui me conviendra, et la plupart des autres cules que j’attends.

Et après notre pire départ en 25 ans … eh bien, ce n’est pas à moitié mauvais, surtout compte tenu de la mauvaise performance que nous avons parfois jouée.

Où commence-t-on même avec des questions qui sortent du terrain?

La déconnexion entre les joueurs et le plateau a vraiment commencé dans la fenêtre de transfert d’été lorsque des suggestions selon lesquelles le plateau n’a pas fait tout ce qu’il pouvait pour ramener Neymar dans le giron ont été divulguées.

Quelle que soit la vérité de cette affaire particulière, elle a donné lieu au fait que tout n’était pas harmonieux dans les coulisses.

Cette notion a été aggravée lorsque Gerard Pique a parlé à la presse après le match de Getafe.

«Nous connaissons le club, nous savons qui sont les journaux [that have a link to the club] et qui écrit chaque article, même si leur nom n’apparaît pas », avait-il déclaré à la presse à l’époque.

“Nous ne voulons pas nous mettre en colère; notre intention est de jouer sur le terrain et de gagner des trophées.

“J’espère que personne ne veut inciter les batailles [about things] qui n’ont jamais existé. “

Avance rapide de quelques mois et après la sortie de la Super Coupe d’Espagne, il y a eu le licenciement aléatoire d’Ernesto Valverde et la location subséquente de Quique Setien. Sûrement la seule fois où un manager a été limogé avec son équipe au sommet de sa ligue respective.

Défaite de Supercopa, mauvaise gestion du licenciement de Valverde / embauche de son successeur, perte de Valence, Messi v Abidal, sortie de la Copa, «scandale» des médias sociaux, «mauvaise planification de l’effectif», perte de Clasico. Désormais, Setien est désolé pour le comportement de No.2. Mad 2020 au Camp Nou, et c’est seulement en mars. Jours plus sombres à venir. ☠️

Eric Abidal a croisé l’épée avec Lionel Messi et le président Josep Maria Bartomeu a été contraint de nier fermement une histoire le liant à une campagne sur les réseaux sociaux à travers i3 Ventures qui tentait de discréditer les membres du personnel de jeu, entre autres.

Et n’oublions pas que l’équipe de direction s’excuse auprès de l’équipe parce que leurs sentiments ont été un peu blessés à la suite de l’explosion d’Elder Sarabia à El Clasico, suivie par Sarabia s’habillant du président.

Franchement, je pourrais écrire sur 2019/20 de manière si détaillée que je serais ici pendant des heures.

La façon dont la saison semble devoir se terminer est parfaitement adaptée à la campagne que le Barça a menée jusqu’à présent.

Cela ne sera jamais répété, et merci au ciel pour cela.