Quel sera le lendemain: Juve-Inter dimanche 20h45, Milan-Gênes à 12h30. Voici les matchs du 14 au 15 mars | Primapagina

La Serie A repense le calendrier, ce week-end les courses reportées pour l’alerte sont jouées coronavirus. Il ne manque que la partie officielle de la Ligue, qui arrivera dans les prochaines heures, probablement demain matin, et qui suivra la Décret gouvernemental imposant le différend sur les portes closes, mais la répartition des six réunions est déjà connue: elle commencera samedi avec Sampdoria-Vérone jusqu’au grand match entre Juventus-Inter Dimanche soir, en passant par le match de déjeuner entre Milan et Gênes. Voici l’horaire:

Samedi 7 mars à 20h45 Sampdoria-Vérone

Dimanche 8 mars à 12h30 Milan-Gênes

Dimanche 8 mars à 15h00 Parma-Spal et Sassuolo-Brescia

Dimanche 8 mars à 18h00 Udinese-Fiorentina

Dimanche 8 mars à 20h45 Juventus-Inter

SLIP – Ensuite, le programme des prochains jours et d’autres arrivera, tandis que le dernier nœud, sujet de débat dans les dernières heures, a également été dissous: la ligue et le club se sont mis d’accord report des jours, le quart de travail prévu pour ce week-end se tiendra donc du 14 au 15 mars, avec des avances et des reports à définir. Les matchs programmés le week-end du 14-15 mars:

Gênes-Parme

Turin-Udinese

Atalanta-Lazio

SPAL-Cagliari

Fiorentina-Brescia

Verona-Napoli

Inter-Sassuolo

Bologne-Juventus

Roma-Sampdoria

Lecce-Milan