Quelle application offre le meilleur service aux parieurs de football? Nous l’avons trouvé

Il est révolu le temps de placer vos paris sur le football le week-end dans un magasin local de bookmakers. Vous n’êtes plus enchaîné à votre ordinateur ou ordinateur portable à domicile lorsque vous faites des pronostics en Premier League, en Ligue des Champions et en Coupe du Monde.

Les paris sur le football ont énormément changé au cours des dernières années, catapultés par les progrès de la technologie moderne au 21e siècle. Le moteur de la modernisation des paris sportifs et, en particulier, des paris sur le football a été la sortie, les développements, les mises à niveau et l’augmentation de la popularité des applications de paris sur le football.

Téléchargez une boîte de paris d’astuces

Ces petites boîtes d’astuces peuvent être téléchargées et installées sur votre téléphone mobile ou tablette. Ils possèdent toutes les mêmes fonctionnalités que les sites de paris de bureau, mais avec l’avantage supplémentaire d’être portables. Téléchargés sur votre appareil, ils sont prêts à l’emploi lorsque vous l’êtes. Prêt à parier quand vous l’êtes. Les merveilles du jeu en ligne se condensent dans votre appareil portable. C’est un moment merveilleux pour être un parieur sportif.

Les applications de paris sur le football modernes vous permettent non seulement de jouer sur vos jeux et marchés préférés des meilleures ligues et compétitions du monde entier. Ils vous donnent également accès à la diffusion en direct, aux résultats, aux paris en jeu, aux statistiques, aux prévisions d’experts et bien plus encore. Téléchargez les meilleures applications de paris sur le football et vous serez armé de tout ce dont vous avez besoin pour faire un pari rentable sur le beau jeu.

Il n’y a qu’une seule question. Quelle est la meilleure application de paris sur le football? Connaître la réponse à cette question fera toute la différence. Il existe de nombreuses applications de paris sur le football, la plupart des bookmakers modernes utilisant leur propre version, mais certaines sont meilleures que d’autres. Pour avoir les meilleures chances de battre les bookmakers, vous devez avoir la meilleure application de paris sur le football téléchargée sur votre appareil. Celui qui offre des prix compétitifs, plus de marchés, des promotions accrocheuses, des promotions généreuses et une diffusion en direct de qualité HD sans chargement ni mise en mémoire tampon.

Le streaming en direct a tout changé

Pour savoir à quel point l’industrie des paris sur le football a évolué ces dernières années, il suffit de regarder la diffusion en direct. Ce service est offert uniquement par les meilleurs bookmakers en ligne et, de plus, il ne vous coûte rien.

Choisissez simplement votre pari, faites votre mise et confirmez. Vous aurez alors accès au service de streaming en direct couvrant ce jeu. C’est comme regarder la télévision, sauf que vous pouvez les regarder sur votre mobile ou votre tablette.

Transformez les situations de tous les jours en une expérience de visionnement de football passionnante. Regardez le grand match en direct sur votre bureau, dans le train, pour le dîner ou même simplement pour vous prélasser à la maison. Les applications de football offrant une diffusion en direct vous mettent aux commandes.

Regardez en direct et pariez en direct

Un autre avantage supplémentaire du service de streaming en direct est qu’il fonctionne parfaitement bien avec les paris en jeu. Les bookmakers proposent des paris en jeu sur plus de matchs que jamais. La plupart des marchés de paris originaux restent en direct tout au long du jeu, avec des cotes et des lignes de handicap mises à jour pour correspondre au flux de jeu. Par exemple, le premier buteur devient le prochain buteur et les chances des deux équipes de marquer sont réduites lorsqu’un club trouve le filet ou est poussé plus longtemps que le jeu reste 0-0.

Regardez attentivement le service de streaming en direct, en gardant les yeux ouverts pour tout indice ou indice du match. Il est alors temps de réagir, de mettre vos paris en jeu avant que les traders ne suspendent le marché ou réduisent les cotes. Le streaming en direct et les paris en jeu signifient qu’un pari est aussi excitant dans les dernières minutes qu’il l’était avant le coup d’envoi. Vous n’avez pas besoin d’être un parieur expert ou un fan de football pour en profiter non plus. Connaître la base des paris sportifs suffit souvent pour en déterminer la valeur. Essayez-le aujourd’hui sur l’une des applications mentionnées dans cet article.

Les cinq meilleures applications de paris sur le football

Bet365

Cette application est un véritable polyvalent. Il est rapide, élégant, convivial et bénéficiera de tous les avantages du site de bureau. Vous pouvez parier sur plus de 100 marchés pour chaque match des ligues et compétitions du monde entier, y compris la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. Cette application est prête quand vous êtes et a tout ce dont vous avez besoin.

Betfair

L’application Betfair vous permet de parier sur tous les grands footballeurs au moment qui vous convient. Le service de streaming en direct est impressionnant avec plus de matchs de football et de sports couverts que la plupart des compétitions. Placez vos paris sur un flot de marchés disponibles avant de vous installer pour encourager vos sélections en temps réel via le flux de qualité HD. Cette application vous place plus près que jamais de l’action.

Paddy Power

Non seulement Paddy Power offre une abondance de marchés de paris sur les ligues de football – des plus populaires aux plus étranges et merveilleux – ils font aussi ce qu’ils font de mieux. C’est, bien sûr, offrir des promotions de football remarquables aux clients nouveaux et anciens. Ceux-ci incluent des paris gratuits, des places supplémentaires dans chaque sens, un remboursement et des augmentations de prix. Consultez l’onglet promotions sur l’application Paddy Power pour une liste complète et mise à jour de leurs offres.

William Hill

Ce qui distingue William Hill de la foule, ce sont ses marchés. Ils ont tous les mêmes marchés de paris sur le football populaires que les autres grands bookmakers en ligne, mais ils aiment aller un peu plus loin. Parcourez les marchés proposés lors d’un match de Premier League ou de Ligue des Champions, par exemple, et vous remarquerez quelques joyaux de paris. Ceux-ci incluent une équipe pour marquer un but ou non et le nombre total de cotes / paires de buts. Bien sûr, plus de façons de parier signifie plus de façons de gagner.

Betfred

Ce que nous aimons vraiment à propos de l’application de football Betfred, c’est leur double bonheur et leurs promotions paradisiaques. Ce sont la tête et les épaules au-dessus de tout ce que vous trouverez dans l’industrie. Si vous soutenez un pari du premier buteur sur le site Betfred et que vos joueurs marquent le premier but du jeu, vous serez payé pour un profit. S’ils marquent deux buts, vous obtiendrez le double des chances. S’ils marquent trois buts, vous obtiendrez le triple des chances. Génial, mais ce qui est mieux, c’est que cette promotion est gratuite.