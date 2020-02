Quelle définition! C’était l’objectif de & # 039; Cucho & # 039; Hernandez avec Majorque

Colombiens à l’étranger



Quelle définition! C’était l’objectif de «Cucho» Hernández avec Majorque





Julián Bermúdez





21 février 2020 à 17h04

Dans le match contre le Betis, l’attaquant colombien a marqué avec un superbe tir.

Juan Camilo Hernández a marqué son deuxième but vendredi avec le maillot espagnol de Majorque. L’attaquant colombien a recommencé et a démontré sa grande capacité de définition. Le match s’est terminé 3-3 et le Colombien était l’une des figures.

Après 16 minutes de début de match, Cucho Hernández a reçu un rebond et du côté gauche, il a terminé sans laisser tomber le ballon pour célébrer le 1-0 qui a donné à Majorque l’avantage partiel sur le Real Betis.

Il s’agit du deuxième but de Juan Camilo depuis son arrivée à Majorque, car il a été blessé pendant une grande partie du premier semestre et jusqu’à présent, il gagne une place dans les gros titres.

Actuellement, Majorque se bat pour ne pas descendre et les objectifs colombiens seront fondamentaux pour cet objectif, bien qu’à 20 ans, il doit continuer à travailler son chemin dans le football européen.