Quelle est la pire chose à propos du coronavirus selon le président de San Luis?

Source: Twitter @ tactica90

Il y a quelques jours, il a été rapporté que le président de la Atlético San Luis, Alberto Marrero, testé positif pour le coronavirus. Jusqu’à présent, le manager a exprimé ses sentiments après s’être isolé de ses proches.

“Dieu merci, personne n’a été testé positif après le mien. À l’angoisse physique s’ajoutait le mental; dans ces cas-là, c’est traumatisant pour la personne infectée de savoir qu’elle aurait pu en infecter une autre, c’est ce qui m’a affecté pendant la convalescence“Il a commenté Marrero en entrevue avec Fox Sports.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez soulève les passions avec PHOTO en minuscule maillot de bain

Il a également admis qu’il était stable et suivait les indications médicales. “Je l’ai passé à la maison isolé avec du paracétamol et du repos. J’ai eu divers maux de corps et des difficultés respiratoires, mais ils avaient disparu. Maintenant je suis sur le point d’être immunisé mais dans environ 25 jours je serai à 100%“A expliqué le président de la Atlético San Luis.

Il faut se rappeler que Alberto Marrero voyagé à Madrid le 9 mars dernier et on suppose que c’est là qu’il a contracté le coronavirus.