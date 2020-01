LISBONNE, PORTUGAL – 27 JANVIER: Bruno Fernandes de Sporting CP en action pendant le match de Liga NOS entre Sporting CP et CS Maritimo à l’Estadio Jose Alvalade le 27 janvier 2020 à Lisbonne, Portugal. (Photo de Gualter Fatia / .)

Des sources ont lié Bruno Fernandes à un déménagement à Manchester United depuis l’été dernier, cependant, les rumeurs sont devenues beaucoup plus intenses en janvier. Son transfert à Manchester semblait très probable au début de la fenêtre, mais seulement quatre jours avant sa fermeture, rien n’est sûr. Quelle est la probabilité que Bruno Fernandes rejoigne Manchester United?

Quelle est la probabilité que Bruno Fernandes rejoigne Manchester United?

Rumeurs commençant en été

Les rumeurs entourant le départ de Bruno Fernandes de l’équipe actuelle, le Sporting Lisbon, ont commencé à l’été 2019. Cela a fait suite à une saison extrêmement réussie où il a obtenu autant d’implications de buts directs que d’apparitions dans le football national.

Pourquoi United le veut

Bruno Fernandes est un joueur aux multiples qualités. Beaucoup d’entre elles sont des choses qui manquent dans l’équipe actuelle de Manchester United, et avec des blessures amplifiant ces problèmes, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Manchester United veut acheter Fernandes, les poussant davantage à gagner sa signature.

La créativité de Fernandes est certainement quelque chose à admirer. Sa capacité à choisir les passes clés et tueuses est exceptionnelle. C’est quelque chose dont United a besoin, qui se reflète non seulement dans ses performances sur le terrain, mais aussi dans ses principales cibles de transfert. Cela affecte grandement leurs résultats, et avec Paul Pogba, leur joueur le plus créatif, ayant raté une grande partie de la saison par blessure et s’apprêtant à manquer encore plus; Fernandes ferait beaucoup pour résoudre leurs problèmes dans ce sens. L’une des façons dont le manque de créativité de United et la qualité de Fernandes est exposée est la livraison de pièces détachées. C’est un des points forts des Portugais, et c’est quelque chose que United est pauvre car ils n’ont que quatre buts sur coups de pied arrêtés cette saison.

Pourquoi United a besoin de lui

Le meilleur buteur de United, Marcus Rashford, fait actuellement face à trois mois de blessure en raison d’une blessure au dos. Sans lui, United a cherché à signer un nouvel attaquant. Bien qu’ils puissent obtenir la signature d’un avant-centre avant la fin de la fenêtre, il est essentiel d’atteindre une personne qui peut leur offrir des chances. Si les rouges ne parviennent pas à acheter un attaquant avant la fermeture de la fenêtre, la signature de Fernandes est d’autant plus importante. Avec moins de finition clinique sur le côté, il est extrêmement important de s’assurer qu’ils peuvent créer suffisamment de chances. Si United ne parvient pas à signer Bruno Fernandes, les perspectives de leur saison sont sombres. S’ils le signent, cependant, le meneur de jeu portugais pourrait être le bord qui les amènerait en Ligue des champions la saison prochaine.

Quelle est la probabilité que Bruno Fernandes rejoigne Manchester United: désaccord provoquant un décrochage

Les représentants de Manchester United et du Sporting Lisbon ont eu beaucoup de désaccords sur la valorisation de Fernandes. Bien qu’il aurait convenu de conditions personnelles avec l’équipe de Manchester peu de temps après que ce lot de rumeurs a commencé à se propager, les clubs ne sont pas encore parvenus à un accord sur les frais de transfert. L’offre des Red Devils était de 10 millions de livres sterling inférieure à ce que le Sporting est prêt à accepter, l’offre de United étant de 42 millions de livres sterling. Cette disparité a provoqué la fureur des fans. Leurs partisans disent que bien que Manchester United soit l’un des clubs les plus riches du monde, ils négocient pour seulement 10 millions de livres sterling. Pas une bonne idée avec le club dans un état de besoin assez désespéré.

Quelle est la probabilité que Bruno Fernandes rejoigne Manchester United: un potentiel encore à réaliser en janvier

Des rapports récents suggèrent que Fernandes pourrait se rendre à Old Trafford dans les prochains jours. Des sources telles que O Jogo au Portugal rapportent que ce ne sont que les petits détails qu’ils affinent, et bien que Fernandes ait été nommé dans la plus récente équipe de matches du Sporting Lisbonne, son transfert à United est “imminent”.

Quelle est la probabilité que Bruno Fernandes rejoigne Manchester United?

Bruno Fernandes serait un excellent achat pour Untied, en leur fournissant beaucoup de choses qui leur manquaient cette saison. Bien que les deux parties soient en désaccord sur les honoraires du milieu de terrain portugais tout au long de cette fenêtre; il semble qu’ils soient finalement parvenus à un accord. Cela ne répond cependant pas pleinement à la question posée, et il reste à voir dans quelle mesure Bruno Fernandes est susceptible de rejoindre Manchester United.

Photo principale

Intégrer à partir de .