MANCHESTER, ANGLETERRE – 08 MARS: David de Gea de Manchester United célèbre à plein temps lors du match de Premier League entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 8 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

David de Gea est un incontournable de l’équipe de Manchester United depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2011. Il a été un fidèle serviteur du club tout au long de son séjour et a toujours été un joueur vedette et constant.

Cependant, la Premier League est en train de reconstruire et il est peut-être temps pour l’Espagnol de quitter Old Trafford. Il existe déjà un solide remplaçant pour de Gea à Dean Henderson, qui est prêté à Sheffield United. David de Gea n’a pas non plus été de la même qualité que les saisons précédentes, donc le vendre et empocher l’argent pourrait être intelligent. Cet argent pourrait également être utilisé pour financer les transferts d’été et accélérer la reconstruction.

Quelle est la probabilité que David de Gea quitte Manchester United?

Pourquoi de Gea quittera probablement Manchester United

Dean Henderson

Dean Henderson est un joueur de Manchester United qui joue actuellement à Sheffield United. Le gardien de but a fortement impressionné cette saison, beaucoup s’attendant à ce qu’il soit appelé dans l’équipe nationale d’Angleterre pour des euros. La capacité d’arrêt de Henderson est rare et ses arrêts acrobatiques rappellent les fans de Gea à son apogée. Même si le numéro un des Blades a moins d’apparitions cette saison que de Gea, il a plus d’arrêts, plus de blanchisseries et moins d’erreurs menant aux buts. Henderson est également plus apte à lancer des attaques, car il a plus de passes et de longues balles précises que de Gea.

Le joueur de 23 ans a été un joueur majeur dans le défi de Sheffield Champions League et ajouterait à n’importe quelle équipe. Henderson a exprimé son objectif de jouer pour Manchester United, alors United peut être sûr qu’il sera prêt à jouer pour eux entre les bâtons.

Hors forme

David de Gea n’a pas été au top de sa forme ces derniers temps. Il a fait d’innombrables erreurs de recrue et ne ressemble plus au même joueur qu’avant. Lors de certains matchs, les fans ont plaisanté en disant qu’il semblait y avoir un trou dans ses gants. L’Espagnol semble toujours tirer des sauvegardes magiques de nulle part, mais il fait également d’innombrables échappés. La défense de Manchester United a été incroyable cette saison, et cela a couvert les erreurs de De Gea, mais avec un gardien plus cohérent, la ligne de fond de United serait une forteresse.

Fonds d’approvisionnement

David de Gea est un joueur très cher. Sa valeur marchande est d’environ 55 millions de dollars et fournirait des fonds pour les transferts d’été. Le vendre ouvrirait de l’argent pour les salaires et les frais de transfert. Manchester United envisage de nombreuses transactions dans le mercato d’été qui pourraient être financées par le départ de de Gea. Des rumeurs ont lié Manchester United à Jadon Sancho, Jack Grealish, Jude Bellingham, Denis Zakaria et d’autres qui pourraient être quelque peu financés par le départ de de Gea.

