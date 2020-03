Crédit photo: .

Depuis que le Coronavirus a provoqué la suspension de tous les matches de la Premier League jusqu’au 4 avril, il y a eu beaucoup d’incertitude quant à la façon dont la saison se terminera. De nombreuses options sont désormais apparues. Que sont-ils, comment fonctionneraient-ils et sont-ils justes? Quelle est la prochaine étape pour la Premier League?

Déclarez-le nul et nul

L’une des suggestions les plus populaires consiste à déclarer la saison nulle et non avenue, ou invalide. Alors que ceux qui n’aiment pas Liverpool plaisantent sur le fait qu’ils ne devraient pas gagner le titre, après avoir été si proches, c’est une option sérieuse, en particulier avec Covid-19 qui ne semble pas ralentir et une source ayant déclaré qu’il “ y avait 75% de chances que la saison ne soit pas terminée ». La suspension de la Premier League est un minimum et il y a de fortes chances qu’elle reçoive une prolongation. Dans cet esprit, et d’autres compétitions devant également être terminées, une saison vide pourrait être la meilleure option.

Que déciderait de la qualification européenne?

Si la ligue devait utiliser cette option, il est probable que le classement de la saison 2018/19 déterminerait comment nous allons en 2020/21. Ce serait presque comme si nous effacions la saison 2019/20 de l’histoire, la rendant complètement nulle.

Est-ce que cela fonctionnerait?

Cette option n’est nullement sans faille. Des équipes comme Sheffield United, qui ont complètement surperformé en 2019/20, auraient beaucoup de travail à faire. Liverpool, qui a mené une campagne de Premier League presque sans faille, serait également bouleversé si cela devait se produire. En outre, le prix en argent représente une grande partie du solde de trésorerie d’une équipe, mais sans cela, au moins fait de manière équitable, beaucoup pourraient avoir du mal. Malgré ces problèmes, déclarer la saison 2019/20 nulle et non avenue pourrait être la meilleure option pour un monde touché par les coronavirus.

Quelle est la prochaine étape pour la Premier League: conserver le classement actuel

La deuxième option si le Coronavirus empêche la saison 2019/20 de se poursuivre, nous pourrions conserver le classement actuel. Bien que ce ne soit pas une option aussi bonne que de déclarer la saison nulle, elle a quand même ses avantages. Par exemple, cela permettrait à Liverpool de remporter son tout premier titre en Premier League. Malgré cela, cette option ne fonctionnerait pas de plusieurs façons.

Injuste envers certaines équipes

Cette option pourrait être assez controversée. Quatre équipes ont joué une de moins que les autres, la finale de la Coupe Carabao ayant entraîné le report de leurs matches. On ne sait pas comment leur match en jeu compterait pour le classement final si cela devait se produire. De plus, Bournemouth, Norwich et Watford se rendraient au Championnat, très injustement. Ils n’auraient pas la possibilité de s’échapper de la zone de relégation, faisant de cette option, peut-être la pire des trois.

Quelle est la prochaine étape pour la Premier League: continuer après le confinement du virus

Bien que personne ne sache combien de temps il faudra pour contenir le coronavirus, il est probable qu’il aura atteint son apogée quelque temps avant septembre. Avec sa gravité s’étant considérablement éteinte, la Premier League pourrait être en mesure de redémarrer à la fin du printemps ou au début de l’été. Bien qu’un redémarrage en avril semble peu probable, il n’est pas impossible, et si cela devait arriver, nous continuerions presque certainement la saison de Premier League avec des matchs le week-end et en milieu de semaine. Si le football faisait son retour plus tard, cependant, il y avait d’autres façons de terminer la saison.

Comment cela fonctionnerait-il?

Avec un minimum de temps pour terminer les neuf derniers matchs (dix pour quatre équipes) de la saison, beaucoup ont essayé de suggérer comment cela pourrait fonctionner. Le plus populaire d’entre eux est d’organiser des éliminatoires pour la qualification et la relégation de la Ligue des champions. Liverpool gagnerait la ligue car ils ont un grand écart par rapport à Manchester City, deuxième, qui ne concourrait pas, avec eux bannis du football européen pour les deux prochaines années.

Est-ce que cela fonctionnerait?

Bien que cela semble la plus juste des options, avec des équipes qui ont bien joué, elles ne sont peut-être pas possibles. Comme mentionné précédemment, il est peu probable que nous ne verrons pas le retour de la Premier League à aucun moment avant la saison prochaine. Malgré cela, à condition que le coronavirus s’éteigne suffisamment pour que la reprise de la ligue soit sûre, avoir des éliminatoires serait sûrement la meilleure option.

