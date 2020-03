“ L’effet Coronavirus ” ébranle les fondements des événements sportifs et pourrait provoquer des scénarios sans précédent pour le résultat de l’édition actuelle de LaLiga 2019-2020. Et depuis SPORT, nous voulons savoir ce que vous pensez en tant que lecteurs et utilisateurs de ce qui peut arriver dans la division maximale du football espagnol.

Pour cela, nous vous demandons dans cette enquête quelle est votre option préférée. Le premier est que le championnat se termine en gardant le facteur de la porte fermée Jusqu’au dernier jour. La seconde est que les éliminatoires sont jouées, tant pour le titre que pour la descente.

La troisième option est que pour mettre fin à la compétition comme c’est le cas aujourd’hui, le FC Barcelone serait proclamé champion et Majorque, Leganés et Espanyol descendraient en deuxième division. Et le quatrième est déclarer le championnat désert, c’est-à-dire annuler cette édition.

Quelle option préférez-vous pour l’issue de la Liga 2019-2020?