Quelle serait la fenêtre de transfert parfaite pour Barcelone?

Il est sûr de dire que la défaite du Clásico ne s’est pas bien déroulée à Barcelone. Les médias catalans ont reniflé du sang. Ils ont publié histoire après histoire, parlant du désarroi dans le vestiaire, des problèmes avec le directeur adjoint et de la nécessité d’une reconstruction estivale. Apparemment, le président Bartomeu et Eric Abidal ont décidé que quatre nouveaux joueurs sont nécessaires au club, Neymar et Lautaro Martinez parmi eux. Il va sans dire que ce sera une opération très coûteuse, les deux à eux seuls coûtant environ 300 millions d’euros environ. De plus, sans une restructuration générale de l’escouade, les attaquants de renom ne feront que recouvrir les fissures.

Cet article est une tentative de construire la fenêtre de transfert estivale idéale et quelque peu réaliste pour le club.

Donc. Où commençons nous? Eh bien, le Barça a besoin de nouveaux employés dans une multitude d’endroits, oui, mais leur priorité devrait être la défense. Dans une équipe manquant de largeur et d’athlétisme général, ce sont les arrières latéraux qui sont chargés de l’attaque. Cependant, ils n’ont pas eux-mêmes la capacité d’assumer un rôle démesuré à la fois en attaque et en défense. Des arrières latéraux athlétiques sont nécessaires et le club devrait faire de leur acquisition une priorité. Le Barça doit également investir dans un défenseur central. Avec un Samuel Umtiti hors du commun et un Gérard Piqué vieillissant, Clément Lenglet semble être le seul défenseur du Barça à avoir une réelle promesse, d’autant plus que le Barça a décidé d’expédier Jean-Clair Todibo à Schalke (dans des conditions très déroutantes). Investir dans une présence physique à l’arrière, avec une capacité de jouer au ballon, contribuerait grandement à renforcer une défense branlante.

Le Barça pourrait également faire avec un attaquant polyvalent, un joueur qui peut jouer sur la ligne de front; quelqu’un qui peut jouer à gauche, au milieu et à droite, si besoin est. Le milieu de terrain est peut-être le seul domaine qui ne nécessite pas d’investissement. Avec le retour de Carles Alena et la maturation continue de Riqui Puig, le Barça est empilé au milieu du parc.

Dans cet esprit, penchons-nous sur cette liste de courses d’été.

Un attaquant polyvalent qui peut jouer en première ligne, dites-vous?

Eh bien, Werner est l’homme du métier.

Photo par Bernd Thissen / alliance photo via .

Sous Nagelsmann (au RB Leipzig), Werner est l’ailier marqueur par excellence. Il peut jouer dans un front deux, un front trois ou comme l’un des deux attaquants secondaires dans un 3-4-2-1. Werner a fonctionné de deux manières cette saison, soit en tant que receveur large sur l’aile gauche, soit en tant que meneur de jeu / attaquant secondaire dans le demi-espace gauche. Lorsque Leipzig joue avec quatre hommes à l’arrière, Werner joue souvent plus large, tombant sur la gauche pour rejoindre le milieu de terrain gauche. Cependant, lorsque Leipzig joue avec un dos de trois, Werner opère souvent autour de l’espace du demi-espace, se reliant à l’ailier qui avance. Cependant, Werner est également compétent au milieu, en particulier en tant que présence de liaison avec les ailiers.

Sa polyvalence s’est traduite par un produit final important, surtout cette saison. En 34 apparitions cette saison, Werner a cumulé 27 buts et 11 passes décisives. Ses chiffres sous-jacents sont également solides (suggérant qu’il ne s’agit pas d’une simple surperformance). Werner prend en moyenne 4,1 tirs par match, tout en complétant 2,1 dribbles et 1,5 passes clés par 90, ce qui lui donne un xG de 0,8 et un xA de 0,32. Impressionnant, en effet.

Au Barça, Werner pouvait jouer dans une multitude de formations différentes et dans une multitude de positions différentes, offrant plus de polyvalence que Lautaro, à un prix beaucoup moins cher. La reconstruction idéale commence avec lui.

Non, ce n’est pas seulement un raid RB Leipzig.

Photo de Peter Lous / Soccrates / .

C’est juste que certains de leurs talents sont tout simplement trop bons pour être abandonnés. Upamecano est l’un d’entre eux. Le joueur de 21 ans est l’un des talents défensifs les plus recherchés au monde et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Upamecano est, à bien des égards, la définition de la moitié centrale moderne; une forte présence physique qui est également excellente sur le ballon.

Upamecano affiche en moyenne 2,2 plaqués pour 90 aux côtés de 1,9 interceptions et 3,3 dégagements. Parallèlement, il accumule 71,2 passes par match avec une précision de passe de 88,9% tout en mettant en place 1,6 dribbles pour 90 (pour référence, Pique gère 0,2 et Umtiti 0,6). Les statistiques donnent une image claire: Upamecano est un bon joueur de balle avec des chiffres défensifs solides. Il possède également un bon rythme. Vous rappelle quelqu’un? Un jeune Gérard Piqué, peut-être? En tant que jeune défenseur sous Pep, Pique possédait plusieurs des mêmes qualités (et le fait toujours, moins le rythme).

Avec Piqué vieillissant, le Barça manque d’un solide progresseur de la défense. Umtiti était censé être celui-là mais il n’est pas le joueur qu’il était autrefois. Upamecano pourrait être ce joueur. Celui pour remplir les chaussures de Geri. Avec l’athlétisme général de l’équipe (et de la ligne arrière) en forte baisse, le Français pourrait très bien être le coup de pouce dont la ligne arrière a besoin.

Photo de Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / .

Un retour serait le bienvenu. Le Barça a désespérément besoin d’une refonte à l’arrière gauche et le diplômé de Masia pourrait être l’homme du poste. L’Espagnol a été immense pour Benfica cette saison; il a été pivot dans l’attaque, comme d’habitude, mais a également nettoyé le côté défensif de son jeu. Il a toujours été présent pour la LIGA NOS, avec les apparitions les plus élevées conjointes, et a récolté six passes décisives, la deuxième plus élevée de l’équipe.

Ses chiffres sous-jacents sont, bien, assez ridicules. Il compte en moyenne 2,2 plaqués, 1,1 interceptions et 1,5 dégagements par 90, tout en obtenant 2,3 passes clés, 1,4 dribble, 1,8 croix et 1,2 tirs par match. Étonnant. Partout dans le monde. Grimaldo est rapide, athlétique et peut reproduire les prouesses offensives de Jordi Alba, sans être une responsabilité défensive. À environ 40 millions d’euros (sa valeur de marché est d’environ 35 millions d’euros), Grimaldo est abordable et à risque relativement faible. Il a déjà joué dans le système de Barcelone et est encore relativement jeune, avec beaucoup de place pour l’amélioration.

En remarque: si possible, le club devrait également chercher à ramener Emerson du Betis plus tôt (son prêt se termine en 2021), avec des indemnités de départ, le cas échéant. Le Brésilien a été excellent cette saison et fournirait un soutien indispensable à Nelson Semedo. Cependant, on ne sait pas si la résiliation du prêt est possible et, par conséquent, Emerson n’est pas entré sur la liste.